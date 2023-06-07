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"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских

"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских - 07.06.2023 Украина.ру

"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских

Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев

2023-06-07T05:00

2023-06-07T05:00

2023-06-07T05:00

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каховская гэс

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Мы же все проходили географию в школе. Мы знаем, что реки Евразии, которые текут с севера на юг, имеют более высокий правый берег. Поэтому российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии на Левобережье, рассказал эксперт.После подрыва Каховской ГЭС жители Днепропетровска запасаются водой и понимают, что киевскому режиму люди не нужны. Они боятся, что уровень воды будет снижаться и им нечего будет пить. Это естественная реакция населения, добавил он.Но все наше внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство Крымского полуострова. Я думаю, что ситуация будет средняя. Но объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, подрыв, русские