"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских - 07.06.2023 Украина.ру
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"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских
"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских - 07.06.2023 Украина.ру
"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских
Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев
2023-06-07T05:00
2023-06-07T05:00
новости
каховская гэс
подрыв
русские
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Мы же все проходили географию в школе. Мы знаем, что реки Евразии, которые текут с севера на юг, имеют более высокий правый берег. Поэтому российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии на Левобережье, рассказал эксперт.После подрыва Каховской ГЭС жители Днепропетровска запасаются водой и понимают, что киевскому режиму люди не нужны. Они боятся, что уровень воды будет снижаться и им нечего будет пить. Это естественная реакция населения, добавил он.Но все наше внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство Крымского полуострова. Я думаю, что ситуация будет средняя. Но объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, каховская гэс, подрыв, русские
Новости, Каховская ГЭС, подрыв, русские

"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских

05:00 07.06.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости
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Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев
Мы же все проходили географию в школе. Мы знаем, что реки Евразии, которые текут с севера на юг, имеют более высокий правый берег. Поэтому российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии на Левобережье, рассказал эксперт.
После подрыва Каховской ГЭС жители Днепропетровска запасаются водой и понимают, что киевскому режиму люди не нужны. Они боятся, что уровень воды будет снижаться и им нечего будет пить. Это естественная реакция населения, добавил он.
"[Подрывом Каховской ГЭС] Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они [власти Украины] этим и занимаются [затапливают регион]", - подчеркнул Суздальцев.
Но все наше внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство Крымского полуострова. Я думаю, что ситуация будет средняя. Но объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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