Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046962449.html
Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц
Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц - 06.06.2023 Украина.ру
Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц
Разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции - новое измерение в российско-украинском конфликте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью WDR 6 июня
2023-06-06T15:34
2023-06-06T15:34
новости
олаф шольц
гэс
каховская гэс
рсзо
фрг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_03caf0db698cf369b179c5e475c51ecb.jpg.webp
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".Кроме того, он подчеркнул, что Европа продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в том числе военную, пока это будет необходимо.Несколько дней назад толпа немцев освистала канцлера ФРГ на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе.Люди обвинили его в разжигании войны на Украине.Известно, что свою речь на фестивале Шольц хотел посвятить другой теме, однако фактически ему пришлось оправдываться за помощь Киеву под освистывание и крики "поджигатель войны", "лжец" и "бандит".В январе 2022 года Германия отправила Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. С тех пор Киев получал от Берлина военную помощь порядка 20 раз. Украине передавались гаубицы, гранатометы, ракеты и другое самое разнообразное вооружение. Однако самой серьезной мерой военной поддержки стали танки различных моделей.Последний раз - 13 мая текущего года - правительство Германии анонсировало рекордный пакет помощи для Украины на 2,7 млрд евро. В него войдут 20 БМП Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1А5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 15 зенитных самоходных установок Gepard, четыре батареи ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS. Также в списке управляемые ракеты, боеприпасы и дроны.При этом уровень жизни в Германии падает, что вызывает недовольство среди местного населения на фоне трат на киевский режим.
https://ukraina.ru/20230521/1046422478.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_136:0:1840:1278_1920x0_80_0_0_1f6bc6e7660253244b1e601883443756.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, олаф шольц, гэс, каховская гэс, рсзо, фрг
Новости, Олаф Шольц, ГЭС, Каховская ГЭС, РСЗО, ФРГ

Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц

15:34 06.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции - новое измерение в российско-украинском конфликте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью WDR 6 июня
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
"Это (конфликт - ред.) приобретает новое измерение," - заявил Шольц.
Кроме того, он подчеркнул, что Европа продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в том числе военную, пока это будет необходимо.
Несколько дней назад толпа немцев освистала канцлера ФРГ на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе.
Люди обвинили его в разжигании войны на Украине.
Известно, что свою речь на фестивале Шольц хотел посвятить другой теме, однако фактически ему пришлось оправдываться за помощь Киеву под освистывание и крики "поджигатель войны", "лжец" и "бандит".
В январе 2022 года Германия отправила Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. С тех пор Киев получал от Берлина военную помощь порядка 20 раз. Украине передавались гаубицы, гранатометы, ракеты и другое самое разнообразное вооружение. Однако самой серьезной мерой военной поддержки стали танки различных моделей.
Последний раз - 13 мая текущего года - правительство Германии анонсировало рекордный пакет помощи для Украины на 2,7 млрд евро. В него войдут 20 БМП Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1А5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 15 зенитных самоходных установок Gepard, четыре батареи ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS. Также в списке управляемые ракеты, боеприпасы и дроны.
При этом уровень жизни в Германии падает, что вызывает недовольство среди местного населения на фоне трат на киевский режим.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
21 мая, 17:23
Шольц выступил против заморозки конфликта на УкраинеКанцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не связывать мирное урегулирование по Украине с заморозкой конфликта. Об этом он заявил 21 мая на полях саммита представителей стран "Большой семерки" в Хиросиме (Япония), пишут немецкие СМИ
 
НовостиОлаф ШольцГЭСКаховская ГЭСРСЗОФРГ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
15:34Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц
15:29В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта
15:28Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков
15:22Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне
15:16Три населенных пункта полностью затоплены в Новокаховском округе - глава
15:14В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС
15:10Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным
15:05"Грязная бомба" украинских спецслужб, которую нашла ФСБ. Что это такое и чем опасно для России
15:04Днепрогэс, 1941 год
14:54В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева
14:49Семен Уралов: Мы не понимаем, что есть современная Украина
14:43Семен Уралов: кто он
14:18Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ
14:00Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой
13:08Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с "грязной бомбой". Главное на Украине на 13:00 6 июня
13:04Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
13:02Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти
12:55Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
12:45"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО
Лента новостейМолния