https://ukraina.ru/20230606/1046962449.html

Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц

Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц - 06.06.2023 Украина.ру

Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц

Разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции - новое измерение в российско-украинском конфликте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью WDR 6 июня

2023-06-06T15:34

2023-06-06T15:34

2023-06-06T15:34

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В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".Кроме того, он подчеркнул, что Европа продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в том числе военную, пока это будет необходимо.Несколько дней назад толпа немцев освистала канцлера ФРГ на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе.Люди обвинили его в разжигании войны на Украине.Известно, что свою речь на фестивале Шольц хотел посвятить другой теме, однако фактически ему пришлось оправдываться за помощь Киеву под освистывание и крики "поджигатель войны", "лжец" и "бандит".В январе 2022 года Германия отправила Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. С тех пор Киев получал от Берлина военную помощь порядка 20 раз. Украине передавались гаубицы, гранатометы, ракеты и другое самое разнообразное вооружение. Однако самой серьезной мерой военной поддержки стали танки различных моделей.Последний раз - 13 мая текущего года - правительство Германии анонсировало рекордный пакет помощи для Украины на 2,7 млрд евро. В него войдут 20 БМП Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1А5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 15 зенитных самоходных установок Gepard, четыре батареи ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS. Также в списке управляемые ракеты, боеприпасы и дроны.При этом уровень жизни в Германии падает, что вызывает недовольство среди местного населения на фоне трат на киевский режим.

https://ukraina.ru/20230521/1046422478.html

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новости, олаф шольц, гэс, каховская гэс, рсзо, фрг