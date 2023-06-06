Семен Уралов: Мы не понимаем, что есть современная Украина - 06.06.2023 Украина.ру
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Семен Уралов: Мы не понимаем, что есть современная Украина
Семен Уралов: Мы не понимаем, что есть современная Украина - 06.06.2023 Украина.ру
Семен Уралов: Мы не понимаем, что есть современная Украина
Нам необходимо заново понять, что есть пост-Украина, исходя из наших представлений, потому что мы зацикливаемся: кто-то остался в 1990-х , кто-то — в 2000-х, кто-то — в 2010-х годах. Своими впечатлениями о прошедшем форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?" с изданием Украина.ру поделился политолог, публицист Семен Уралов.
2023-06-06T14:49
2023-06-06T15:20
интервью
форум
украина
россия
днр
лнр
константин затулин
денис пушилин
александр дугин
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Мероприятие, организованное мультимедийным порталом Украина.ру, состоялось 1 июня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". О будущем Украины, ее денацификации и демилитаризации, а также об интеграции новых регионов в Россию говорили врио главы ДНР Денис Пушилин, философ Александр Дугин, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв и другие.— Семен Сергеевич, что вам понравилось на форуме? — Я считаю, что важен вообще сам факт проведения мероприятий, которые обсуждают будущее. Потому что на данный момент мы находимся в реактивной позиции — то есть мы на что-то реагируем. Соответственно, если у нас не будет понимания, какое нам нужно будущее, то с высокой вероятностью будет реализован сценарий чужого будущего. Поэтому сама постановка вопроса правильная.— Чего не хватило на форуме?— Я скажу честно: не хватило конструктивности и структурированности заданной позиции, в первую очередь, у докладчиков. Это же то, что называется форсайт (хотя само слово мне не очень нравится). Должна быть прогнозная часть, какие-то выкладки — все же позиционируют себя как профессионалы. А получилось, что зацикливались на том, как все плохо. Я тоже могу насыпать ведер пять разговоров о том, как все плохо. И что толку?— Как вы оцениваете направление дискуссии — взгляд в будущее?— Только обсуждение будущего через позицию, так сказать, проекта и воли имеет смысл. То есть, что мы хотим и какие у нас есть силы для того, чтобы достичь желаемого. Всё остальное — бессмысленно.— На ваш взгляд, раскрыта ли тема, как сами украинцы видят перспективы Украины, как государства?— Мы должны понять, какая есть современная Украина. Она очень сильно изменилась, вплоть до демографического состава. Идет огромная миграция на Запад внутри. Западные регионы Украины (то, о чём я говорю) стали русскоязычными, какими они не были вообще никогда. Общественное мнение пост-Украины является закрытым, там есть только пропагандистские или политтехнологические истории.Нам необходимо заново понять, что есть пост-Украина, исходя из наших представлений, потому что мы зацикливаемся: кто-то остался в 1990-х , кто-то — в 2000-х, кто-то остался в 2010-х.— Самой неоднозначной, по мнению экспертов и участников форума была дискуссия с Константином Затулиным. Вы согласны с мнением Константина Федоровича? Какая у Вас была реакция на его выступление?— Я не считаю, что с Затулиным была какая-то дискуссия. У Константина Фёдоровича, я не знаю, для чего, но было две задачи, как мне кажется. Задача номер один — привлечь внимание, потому что он опоздал, и подчеркнуть свой статус. Это правильный политический медийный прием.Второе — это то, что я называю, стать жертвой когнитивной войны. Когда человек свои негативные эмоции, волнения по какому-то вопросу начинает вываливать в паблик в надежде быть на одной эмоциональной волне с частью общества, которая переживает за это.Я считаю, что форум — не то место, где нужно продуцировать такой подход. Я это называю нытьем в текущей позиции и считаю бессмысленным — поэтому, повторюсь, я не видел никакой особой дискуссии.— Как вы считаете, какое значение имел данный форум для решения проблем силового и идеологического переустройства Украины?— Никакого значения не имел. Я считаю форум пробным подходом. Знаете, когда вы начинаете тренировку, у вас есть разминка для того, чтобы подготовить организм. В мозгу то же самое. Для меня это разминка.— Имеет ли смысл говорить об Украине в рамках подобных мероприятий или же все-таки самый действенный способ — это военные действия в рамках спецоперации?— Это разные вещи. Военная спецоперация — закрытая, в этом мы мало чего понимаем, и я предлагаю не рассуждать. Что касается политического трека, тут необходимо говорить о культурно-политическом треке в широком смысле этого слова. Это отдельное направление, которое совершенно не проработано, и самое главное — его невозможно сделать в режиме спецоперации.То есть закрытого выработанного узким кругом людей решения нет. Культурная общественно-политическая трансформация — это то, во что нужно вовлекать широкие общественные слои, а для этого туда сначала нужно привести политизированное меньшинство. Чтобы все это сделать, необходимо иметь хотя бы некое подобие моделей и образов будущего.— На ваш взгляд, как часто стоит проводить такие мероприятия?— Я думаю, проводить стоит достаточно часто, но важно отталкиваться от содержания, предметно продвигаться. Если это форсайт-форум, тогда давайте двигаться от аналитики и от прогнозов. Например, что есть нынешняя пост-Украина — взять отдельно тему, рассмотреть и разобрать ее со всех сторон, сделать выводы.— Есть ли у вас какие-то пожелания и предложения, тезисы, которые, на ваш взгляд, важно обсудить в рамках украинской тематики?— Необходимо собирать участников, основных модераторов, обсуждать задумки, что планировалось, что видоизменилось, и проектировать, так сказать, с учётом пожеланий. Как я уже сказал, нужно это делать более расширенно, чтобы было обсуждение: может быть, спикеры работают параллельно или секция функционирует весь день, а участники меняются. В общем, я предлагаю сделать из этого проектно-семинарский формат, обратившись к профессионалам, которые умеют это делать. Я готов участвовать с точки зрения содержания, например, могу подготовить отдельную панель по когнитивным войнам на целый день работы.
https://ukraina.ru/20230606/1046958456.html
https://ukraina.ru/20230605/1046905480.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, форум, украина, россия, днр, лнр, константин затулин, денис пушилин, александр дугин
Интервью, форум, Украина, Россия, ДНР, ЛНР, Константин Затулин, Денис Пушилин, Александр Дугин

Семен Уралов: Мы не понимаем, что есть современная Украина

14:49 06.06.2023 (обновлено: 15:20 06.06.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Семен УраловСемен Уралов интервью
Семен Уралов интервью - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Семен Уралов
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нам необходимо заново понять, что есть пост-Украина, исходя из наших представлений, потому что мы зацикливаемся: кто-то остался в 1990-х , кто-то — в 2000-х, кто-то — в 2010-х годах. Своими впечатлениями о прошедшем форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?" с изданием Украина.ру поделился политолог, публицист Семен Уралов.
Мероприятие, организованное мультимедийным порталом Украина.ру, состоялось 1 июня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". О будущем Украины, ее денацификации и демилитаризации, а также об интеграции новых регионов в Россию говорили врио главы ДНР Денис Пушилин, философ Александр Дугин, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв и другие.
— Семен Сергеевич, что вам понравилось на форуме?
— Я считаю, что важен вообще сам факт проведения мероприятий, которые обсуждают будущее. Потому что на данный момент мы находимся в реактивной позиции — то есть мы на что-то реагируем. Соответственно, если у нас не будет понимания, какое нам нужно будущее, то с высокой вероятностью будет реализован сценарий чужого будущего. Поэтому сама постановка вопроса правильная.
Семен Уралов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
14:43
Семен Уралов: кто онПолитолог, публицист
— Чего не хватило на форуме?
— Я скажу честно: не хватило конструктивности и структурированности заданной позиции, в первую очередь, у докладчиков. Это же то, что называется форсайт (хотя само слово мне не очень нравится). Должна быть прогнозная часть, какие-то выкладки — все же позиционируют себя как профессионалы. А получилось, что зацикливались на том, как все плохо. Я тоже могу насыпать ведер пять разговоров о том, как все плохо. И что толку?
— Как вы оцениваете направление дискуссии — взгляд в будущее?
— Только обсуждение будущего через позицию, так сказать, проекта и воли имеет смысл. То есть, что мы хотим и какие у нас есть силы для того, чтобы достичь желаемого. Всё остальное — бессмысленно.
— На ваш взгляд, раскрыта ли тема, как сами украинцы видят перспективы Украины, как государства?
— Мы должны понять, какая есть современная Украина. Она очень сильно изменилась, вплоть до демографического состава. Идет огромная миграция на Запад внутри. Западные регионы Украины (то, о чём я говорю) стали русскоязычными, какими они не были вообще никогда. Общественное мнение пост-Украины является закрытым, там есть только пропагандистские или политтехнологические истории.
Нам необходимо заново понять, что есть пост-Украина, исходя из наших представлений, потому что мы зацикливаемся: кто-то остался в 1990-х , кто-то — в 2000-х, кто-то остался в 2010-х.
— Самой неоднозначной, по мнению экспертов и участников форума была дискуссия с Константином Затулиным. Вы согласны с мнением Константина Федоровича? Какая у Вас была реакция на его выступление?
— Я не считаю, что с Затулиным была какая-то дискуссия. У Константина Фёдоровича, я не знаю, для чего, но было две задачи, как мне кажется. Задача номер один — привлечь внимание, потому что он опоздал, и подчеркнуть свой статус. Это правильный политический медийный прием.
Второе — это то, что я называю, стать жертвой когнитивной войны. Когда человек свои негативные эмоции, волнения по какому-то вопросу начинает вываливать в паблик в надежде быть на одной эмоциональной волне с частью общества, которая переживает за это.
Я считаю, что форум — не то место, где нужно продуцировать такой подход. Я это называю нытьем в текущей позиции и считаю бессмысленным — поэтому, повторюсь, я не видел никакой особой дискуссии.
Владимир Козин интервью
Вчера, 14:48
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— Как вы считаете, какое значение имел данный форум для решения проблем силового и идеологического переустройства Украины?
— Никакого значения не имел. Я считаю форум пробным подходом. Знаете, когда вы начинаете тренировку, у вас есть разминка для того, чтобы подготовить организм. В мозгу то же самое. Для меня это разминка.
— Имеет ли смысл говорить об Украине в рамках подобных мероприятий или же все-таки самый действенный способ — это военные действия в рамках спецоперации?
— Это разные вещи. Военная спецоперация — закрытая, в этом мы мало чего понимаем, и я предлагаю не рассуждать. Что касается политического трека, тут необходимо говорить о культурно-политическом треке в широком смысле этого слова. Это отдельное направление, которое совершенно не проработано, и самое главное — его невозможно сделать в режиме спецоперации.
То есть закрытого выработанного узким кругом людей решения нет. Культурная общественно-политическая трансформация — это то, во что нужно вовлекать широкие общественные слои, а для этого туда сначала нужно привести политизированное меньшинство. Чтобы все это сделать, необходимо иметь хотя бы некое подобие моделей и образов будущего.
— На ваш взгляд, как часто стоит проводить такие мероприятия?
— Я думаю, проводить стоит достаточно часто, но важно отталкиваться от содержания, предметно продвигаться. Если это форсайт-форум, тогда давайте двигаться от аналитики и от прогнозов. Например, что есть нынешняя пост-Украина — взять отдельно тему, рассмотреть и разобрать ее со всех сторон, сделать выводы.
— Есть ли у вас какие-то пожелания и предложения, тезисы, которые, на ваш взгляд, важно обсудить в рамках украинской тематики?
— Необходимо собирать участников, основных модераторов, обсуждать задумки, что планировалось, что видоизменилось, и проектировать, так сказать, с учётом пожеланий. Как я уже сказал, нужно это делать более расширенно, чтобы было обсуждение: может быть, спикеры работают параллельно или секция функционирует весь день, а участники меняются.
В общем, я предлагаю сделать из этого проектно-семинарский формат, обратившись к профессионалам, которые умеют это делать. Я готов участвовать с точки зрения содержания, например, могу подготовить отдельную панель по когнитивным войнам на целый день работы.
13:08
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