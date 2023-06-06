Семен Уралов: Мы не понимаем, что есть современная Украина
14:49 06.06.2023 (обновлено: 15:20 06.06.2023)
Нам необходимо заново понять, что есть пост-Украина, исходя из наших представлений, потому что мы зацикливаемся: кто-то остался в 1990-х , кто-то — в 2000-х, кто-то — в 2010-х годах. Своими впечатлениями о прошедшем форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?" с изданием Украина.ру поделился политолог, публицист Семен Уралов.
Мероприятие, организованное мультимедийным порталом Украина.ру, состоялось 1 июня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". О будущем Украины, ее денацификации и демилитаризации, а также об интеграции новых регионов в Россию говорили врио главы ДНР Денис Пушилин, философ Александр Дугин, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв и другие.
— Семен Сергеевич, что вам понравилось на форуме?
— Я считаю, что важен вообще сам факт проведения мероприятий, которые обсуждают будущее. Потому что на данный момент мы находимся в реактивной позиции — то есть мы на что-то реагируем. Соответственно, если у нас не будет понимания, какое нам нужно будущее, то с высокой вероятностью будет реализован сценарий чужого будущего. Поэтому сама постановка вопроса правильная.
— Чего не хватило на форуме?
— Я скажу честно: не хватило конструктивности и структурированности заданной позиции, в первую очередь, у докладчиков. Это же то, что называется форсайт (хотя само слово мне не очень нравится). Должна быть прогнозная часть, какие-то выкладки — все же позиционируют себя как профессионалы. А получилось, что зацикливались на том, как все плохо. Я тоже могу насыпать ведер пять разговоров о том, как все плохо. И что толку?
— Как вы оцениваете направление дискуссии — взгляд в будущее?
— Только обсуждение будущего через позицию, так сказать, проекта и воли имеет смысл. То есть, что мы хотим и какие у нас есть силы для того, чтобы достичь желаемого. Всё остальное — бессмысленно.
— На ваш взгляд, раскрыта ли тема, как сами украинцы видят перспективы Украины, как государства?
— Мы должны понять, какая есть современная Украина. Она очень сильно изменилась, вплоть до демографического состава. Идет огромная миграция на Запад внутри. Западные регионы Украины (то, о чём я говорю) стали русскоязычными, какими они не были вообще никогда. Общественное мнение пост-Украины является закрытым, там есть только пропагандистские или политтехнологические истории.
Нам необходимо заново понять, что есть пост-Украина, исходя из наших представлений, потому что мы зацикливаемся: кто-то остался в 1990-х , кто-то — в 2000-х, кто-то остался в 2010-х.
— Самой неоднозначной, по мнению экспертов и участников форума была дискуссия с Константином Затулиным. Вы согласны с мнением Константина Федоровича? Какая у Вас была реакция на его выступление?
— Я не считаю, что с Затулиным была какая-то дискуссия. У Константина Фёдоровича, я не знаю, для чего, но было две задачи, как мне кажется. Задача номер один — привлечь внимание, потому что он опоздал, и подчеркнуть свой статус. Это правильный политический медийный прием.
Второе — это то, что я называю, стать жертвой когнитивной войны. Когда человек свои негативные эмоции, волнения по какому-то вопросу начинает вываливать в паблик в надежде быть на одной эмоциональной волне с частью общества, которая переживает за это.
Я считаю, что форум — не то место, где нужно продуцировать такой подход. Я это называю нытьем в текущей позиции и считаю бессмысленным — поэтому, повторюсь, я не видел никакой особой дискуссии.
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— Как вы считаете, какое значение имел данный форум для решения проблем силового и идеологического переустройства Украины?
— Никакого значения не имел. Я считаю форум пробным подходом. Знаете, когда вы начинаете тренировку, у вас есть разминка для того, чтобы подготовить организм. В мозгу то же самое. Для меня это разминка.
— Имеет ли смысл говорить об Украине в рамках подобных мероприятий или же все-таки самый действенный способ — это военные действия в рамках спецоперации?
— Это разные вещи. Военная спецоперация — закрытая, в этом мы мало чего понимаем, и я предлагаю не рассуждать. Что касается политического трека, тут необходимо говорить о культурно-политическом треке в широком смысле этого слова. Это отдельное направление, которое совершенно не проработано, и самое главное — его невозможно сделать в режиме спецоперации.
То есть закрытого выработанного узким кругом людей решения нет. Культурная общественно-политическая трансформация — это то, во что нужно вовлекать широкие общественные слои, а для этого туда сначала нужно привести политизированное меньшинство. Чтобы все это сделать, необходимо иметь хотя бы некое подобие моделей и образов будущего.
— На ваш взгляд, как часто стоит проводить такие мероприятия?
— Я думаю, проводить стоит достаточно часто, но важно отталкиваться от содержания, предметно продвигаться. Если это форсайт-форум, тогда давайте двигаться от аналитики и от прогнозов. Например, что есть нынешняя пост-Украина — взять отдельно тему, рассмотреть и разобрать ее со всех сторон, сделать выводы.
— Есть ли у вас какие-то пожелания и предложения, тезисы, которые, на ваш взгляд, важно обсудить в рамках украинской тематики?
— Необходимо собирать участников, основных модераторов, обсуждать задумки, что планировалось, что видоизменилось, и проектировать, так сказать, с учётом пожеланий. Как я уже сказал, нужно это делать более расширенно, чтобы было обсуждение: может быть, спикеры работают параллельно или секция функционирует весь день, а участники меняются.
В общем, я предлагаю сделать из этого проектно-семинарский формат, обратившись к профессионалам, которые умеют это делать. Я готов участвовать с точки зрения содержания, например, могу подготовить отдельную панель по когнитивным войнам на целый день работы.