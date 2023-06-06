https://ukraina.ru/20230606/1046927397.html

Виктор Литовкин: Россия закончит наступление ВСУ без авиации прямо возле границы с Польшей

Виктор Литовкин: Россия закончит наступление ВСУ без авиации прямо возле границы с Польшей - 06.06.2023 Украина.ру

Виктор Литовкин: Россия закончит наступление ВСУ без авиации прямо возле границы с Польшей

От Украины Запад ждет наступления, которое несильно-то представляется без поддержки авиации. Авиацию не факт, что дадут, потому что ее также и уничтожат, как все остальное. Эта ситуация интересна еще и тем, что, возможно, это последний шанс Украины перейти в наступление, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-06-06T03:49

2023-06-06T03:49

2023-06-06T03:49

интервью

всу

россия

польша

харьков

белгородская область

авиация

пво

беспилотники

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор Николаевич, участившиеся атаки ВСУ на Белгородскую область - это и есть то самое контрнаступление?– Я не думаю, что так можно назвать это контрнаступление ВСУ. Что такое контрнаступление? Это наступление в ответ на наступление. Никакого масштабного наступления России не было, поэтому говорить о "контрнаступе", которым бряцает Украина уже полгода, не приходится. Это наступление, которое они готовят и на которое никак не могут решиться.Тем не менее, все эти действия террористического характера, которые происходят по территории нашей страны, ставят целью растянуть нашу армию по всему фронту, чтобы обнажились узкие места, по которым они потом могут нанести массированный удар.Кроме того, это демонстрация того, что российская армия и российские власти не в состоянии защитить свое население. Это попытка создать панику и истерику на этих территориях, чтобы люди убегали и прятались.Это обычная бандеровская тактика, которая с 1945 по 1955 год демонстрировалась на западной Украине. Они убивали врачей, педагогов и представителей интеллигенции, которые пытались помочь забитым людям Галиции вписаться в новую цивилизацию.Теперь они мстят нашим гражданам за поражения, которые они терпят на фронте. Они не могут воевать против российской армии по-честному, лицом к лицу, поэтому они вымещают свою ненависть и злость на мирном населении.В то же время атаки на Белгородскую область можно считать элементом "контрнаступа", потому что они прощупывают слабые места в нашей обороне и пытаются привлечь наши войска к защите мирных городов, при этом ослабляя фронт.Но я думаю, что линия фронта - это не линия в чистом виде. Это - глубоко эшелонированная оборона, которая состоит из нескольких слоев. ВСУ никак не могут ослабить нашу оборону, хотя у них есть спутниковые снимки и информация. Ее им передают натовцы и американцы, которые гонят их в атаку.Но я думаю, что военные не принимают в расчет наши с вами рассуждения. У них есть свои данные, свои принципы работы, свои секреты. Они знают, что они делают. Мы будем им доверять и будем их поддерживать.– Какое направление все же может быть использовано Украиной для полноценного наступления?- Знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Отвечать на этот вопрос бессмысленно, потому что это планы украинских вооруженных сил и я в них не погружен.Пока широкомасштабное наступление ВСУ проводить невыгодно, потому что у них нет поддержки с воздуха. У них нет штурмовиков, бомбардировщиков, ударных вертолетов. У них слабое войсковое звено ПВО. Они открыты с воздуха для ударов нашей авиации, крылатых ракет, баллистических ракет и систем залпового огня.Наступать ВСУ на любом направлении – подставиться под разгром. Поэтому они тянут кота за хвост, чтобы как минимум дождаться этих самолетов, хотя самолеты им вряд ли кто даст.Для самолетов нужно создать огромную инфраструктуру. Это очень сложная задача. Это не просто взлетно-посадочная полоса. Это командирские вышки, радиолокационные станции и технико-эксплуатационные центры, где самолеты готовят к вылету и обслуживают после вылета.Это заводы воздуха высокого давления, заводы по очистке керосина, ангары, склады с боеприпасами, с ракетами воздух-воздух. Это огромная массированная структура.Создавать это на территории Украины – себе дороже. Мы же будем знать, где создаются эти аэродоромы. Мы нанесем по ним удар и разрушим в самый последний момент.Летать с территории Польши, Словакии и Румынии можно, но при господстве в воздухе российской авиации и ПВО - себе дороже. Наши самолеты Су-30 и Су-35 гораздо эффективнее и надежнее, чем F-16. Да, F-16 неплохой самолет, но он уступает и Су-30, и Су-35.Поэтому США могут поставить этот самолет, но произойдет то же самое, что произошло c PATRIOT PAC-3. Это был распиаренный ЗРК. Его направили на Украину с огромной надеждой, что он прикроет Киев. Чем это закончилось? Две батареи, которые были присланы из Западной Европы, были уничтожены ударами наших "Кинжалов". То же самое может случится и с F-16. А это нанесет удар по имиджу американской боевой техники, которую они рекламируют и продвигают на мировые оружейные рынки.Выходит так. От Украины Запад ждет наступления, которое несильно-то представляется без поддержки авиации. Авиацию не факт, что дадут, потому что ее также и уничтожат, как все остальное.Эта ситуация интересна еще и тем, что, возможно, это последний шанс Украины перейти в наступление. Иначе западная поддержка не будет в тех же объемах, как прежде.- Как нам реагировать на удары беспилотников по Москве? Нужно ли вводить какой-то специальный режим или военное положение?– Военное положение означает, что мы поставим страну на военные рельсы и ограничим массу свобод, в том числе свободу передвижения. Не все это поймут. Пока нет ситуации, когда надо превращать страну в военный лагерь. Мы проводим специальную военную операцию, мы не воюем с Украиной. Надо это понимать и разделять.Атака беспилотников на Москву была призвана напугать жителей столицы, посеять панику и истерику, показать, что власть не в состоянии защитить москвичей, что у Украины длинные руки и что она может достать нас везде – на Красной площади и в жилых домах. Но затея не удалась.Пять беспилотников были сбиты ЗРК "Панцирь С-1", на подлете к Москве. Три мы уронили средствами РЭБ. Они нанесли некоторый ущерб, падая сверху как камни. Разбили окна, поцарапали крышу здания, но серьезного ущерба не нанесли. Двух человек, которые пострадали от порезов стеклом, даже госпитализировать не надо было. Они тут же получили необходимую помощь, стекла все заменили в течение одного дня.Что делать простым людям? Точно не надо покупать антидроновые ружья, за которыми все бросились по магазинам. Обычный человек не может пользоваться этим ружьем как следует. Вы можете сбить беспилотник, но он упадет вам на голову. Тем более, если это будет в городе, в коттеджном поселке или на даче. Тем более, неизвестно, с чем беспилотник – с гранатами или с кумулятивным снарядом. Он может наделать пожар и много другой беды.Поэтому доверьте эту работу специалистам. Люди, которые обязаны этим заниматься, будут это делать. Плохо или хорошо - мы потом оценим. Но самостоятельно лезть туда не надо.Другое дело, что МЧС должны разработать инструкцию, как поступать людям, когда они увидели беспилотник, который находится в воздухе. Эту инструкцию надо развесить в каждом подъезде, чтобы люди знали, куда идти, где прятаться, какие меры предпринимать, чтобы не пострадать самим и чтобы не пострадали их соседи. Вот этого сегодня пока не хватает. МЧС не шевелится это побыстрее сделать, а делать это надо.Надо вспомнить 1990е годы, когда в Москве взрывали дома и метро. Мы всегда дежурили возле домов. В транспорте объявляли: "Обратите внимание на сумки, никто ли ни что не оставил в вагоне? Если кто-то что-то бесхозное оставил – вызови специалистов, чтобы там обследовали, нет ли там взрывчатки"Так что не надо объявлять военное положение. Надо просвещать людей и инструктировать, что и как надо делать в таких критических ситуациях.– Многие задаются вопросом, а что дальше после освобождения Артемовска?– Логика простая. Мы освободили Артемовск. Мы освобождаем Марьинку, мы будем освобождать другие города ДНР вплоть до Краматорска. Освободим ДНР – будем смотреть, что делать дальше.Учитывая, что беспилотники и обстрелы Шебекино идут с Харьковской области, мы должны отодвинуть эти боевые системы Украины на 300-500 км. Потому что они могут получить ракеты "Хаймарс", которые стреляют именно на это расстояние.Следовательно, мы должны освободить Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу, потому что оттуда будут стрелять. Но понимать надо и то, что как только мы освободим эти области, ВСУ будут стрелять по этим областям. Поэтому надо будет идти еще на 500 километров, пока мы не дойдем до польской границы. Только на польской границе мы можем обезопасить свои и украинские города от обстрелов противника.Это входит в выполнение тех задач, которые поставил президент 24 февраля 2022 года. Он сказал – мы должны обеспечить безопасность в Донбассе. Потом у нас появились еще и Запорожская и Херсонская области. Естественно, мы должны обеспечить их безопасность. Мы должны демилитаризировать и денацифицировать Украину. Ни одну задачу мы пока не решили. Поэтому обеспечить безопасность – это продвижение к польской границе, о которой я только что говорил.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

https://ukraina.ru/20230605/1046916638.html

https://ukraina.ru/20230604/1046873959.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, всу, россия, польша, харьков, белгородская область, авиация, пво, беспилотники