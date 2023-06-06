https://ukraina.ru/20230606/1046908780.html

"Выжженные земли без населения". Военный эксперт о рассказал как США уничтожают Украину

"Выжженные земли без населения". Военный эксперт о рассказал как США уничтожают Украину - 06.06.2023 Украина.ру

"Выжженные земли без населения". Военный эксперт о рассказал как США уничтожают Украину

Если война будет длится годами, то на Украине будут появляться все больше людей, которые ненавидят Россию. Это объективный процесс, потому что люди будут все чаще терять родных и близких. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-06T05:00

2023-06-06T05:00

2023-06-06T05:00

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После Майдана прошло уже 9 лет и украинские школьники годами живут в этом информационном потоке. Они не будут вникать, почему на самом деле началась война. Они пойдут воевать, потому что все воюют, рассказал эксперт.Если в рядах ВСУ закончатся взрослые мужики — будут брать 14-летних пацанов. Никто их жалеть не будет. США понимают, что контролировать Украину они не смогут. Им все равно придется уйти. Но перед своим уходом они хотят оставить там выжженную землю без населения, добавил он.Нужно понимать, что Россией реально воюют страны с населением в 1,5 млрд человек. При этом Запад всегда может найти пушечное мясо для ВСУ среди деклассированных элементов. Да, они будут воевать хуже, но они будут воевать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, запад, война, всу, население