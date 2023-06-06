https://ukraina.ru/20230606/1046908780.html
"Выжженные земли без населения". Военный эксперт о рассказал как США уничтожают Украину
"Выжженные земли без населения". Военный эксперт о рассказал как США уничтожают Украину - 06.06.2023 Украина.ру
"Выжженные земли без населения". Военный эксперт о рассказал как США уничтожают Украину
Если война будет длится годами, то на Украине будут появляться все больше людей, которые ненавидят Россию. Это объективный процесс, потому что люди будут все чаще терять родных и близких. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-06T05:00
2023-06-06T05:00
2023-06-06T05:00
новости
мобилизация
запад
война
всу
население
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После Майдана прошло уже 9 лет и украинские школьники годами живут в этом информационном потоке. Они не будут вникать, почему на самом деле началась война. Они пойдут воевать, потому что все воюют, рассказал эксперт.Если в рядах ВСУ закончатся взрослые мужики — будут брать 14-летних пацанов. Никто их жалеть не будет. США понимают, что контролировать Украину они не смогут. Им все равно придется уйти. Но перед своим уходом они хотят оставить там выжженную землю без населения, добавил он.Нужно понимать, что Россией реально воюют страны с населением в 1,5 млрд человек. При этом Запад всегда может найти пушечное мясо для ВСУ среди деклассированных элементов. Да, они будут воевать хуже, но они будут воевать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, запад, война, всу, население
Новости, мобилизация, Запад, война, ВСУ, население
"Выжженные земли без населения". Военный эксперт о рассказал как США уничтожают Украину
Если война будет длится годами, то на Украине будут появляться все больше людей, которые ненавидят Россию. Это объективный процесс, потому что люди будут все чаще терять родных и близких. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
После Майдана прошло уже 9 лет и украинские школьники годами живут в этом информационном потоке. Они не будут вникать, почему на самом деле началась война. Они пойдут воевать, потому что все воюют, рассказал эксперт.
Если в рядах ВСУ закончатся взрослые мужики — будут брать 14-летних пацанов. Никто их жалеть не будет. США понимают, что контролировать Украину они не смогут. Им все равно придется уйти. Но перед своим уходом они хотят оставить там выжженную землю без населения, добавил он.
"Снабжать Украину оружием тоже можно бесконечно долго. США будут это только приветствовать. Их схема понятна. Они вынуждают Европу отправлять со складов и из армий свое оружие на Украину, а взамен они будут покупать американское оружие и боеприпасы", - подчеркнул Онуфриенко.
Нужно понимать, что Россией реально воюют страны с населением в 1,5 млрд человек. При этом Запад всегда может найти пушечное мясо для ВСУ среди деклассированных элементов. Да, они будут воевать хуже, но они будут воевать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь