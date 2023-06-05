https://ukraina.ru/20230605/1046910968.html

CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России

CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России - 05.06.2023 Украина.ру

CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России

Украина якобы подготовила диверсантов и передала им БПЛА для осуществления терактов внутри России, сообщает телеканал CNN 5 июня, ссылаясь на собственные источники

2023-06-05T15:26

2023-06-05T15:26

2023-06-05T15:26

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Киевом создана сеть агентов и "сочувствующих Украине" внутри России, работающих над совершением терактов на российских объектах. Украина предоставляет им БПЛА для проведения атак, сообщили CNN лица, знакомые с разведкой США по этому вопросу.Начальник ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов предлагал "одни из самых наглых" планов операций против РФ и ценит символические действия, пишет издание.Публично украинские официальные лица, в том числе Буданов и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк неоднократно отрицали причастность Киева к терактам внутри России, пытаясь выставить атаки "внутренними разборками".Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что Украина воюет, используя террористические методы. Тактика широко применяется Украиной в России, в особенности в возвращённых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области).В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны.Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, считаетэксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230605/1046894580.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, бпла, терроризм