CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России - 05.06.2023 Украина.ру
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CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России
CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России - 05.06.2023 Украина.ру
CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России
Украина якобы подготовила диверсантов и передала им БПЛА для осуществления терактов внутри России, сообщает телеканал CNN 5 июня, ссылаясь на собственные источники
2023-06-05T15:26
2023-06-05T15:26
новости
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бпла
терроризм
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Киевом создана сеть агентов и "сочувствующих Украине" внутри России, работающих над совершением терактов на российских объектах. Украина предоставляет им БПЛА для проведения атак, сообщили CNN лица, знакомые с разведкой США по этому вопросу.Начальник ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов предлагал "одни из самых наглых" планов операций против РФ и ценит символические действия, пишет издание.Публично украинские официальные лица, в том числе Буданов и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк неоднократно отрицали причастность Киева к терактам внутри России, пытаясь выставить атаки "внутренними разборками".Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что Украина воюет, используя террористические методы. Тактика широко применяется Украиной в России, в особенности в возвращённых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области).В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны.Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, считаетэксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230605/1046894580.html
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новости, сша, украина, бпла, терроризм
Новости, США, Украина, БПЛА, терроризм

CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России

15:26 05.06.2023
 
БПЛА
БПЛА
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Украина якобы подготовила диверсантов и передала им БПЛА для осуществления терактов внутри России, сообщает телеканал CNN 5 июня, ссылаясь на собственные источники
"Официальные лица США считают, что Украина создала в России диверсионные ячейки", - отмечается в материале.
Киевом создана сеть агентов и "сочувствующих Украине" внутри России, работающих над совершением терактов на российских объектах. Украина предоставляет им БПЛА для проведения атак, сообщили CNN лица, знакомые с разведкой США по этому вопросу.
Начальник ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов предлагал "одни из самых наглых" планов операций против РФ и ценит символические действия, пишет издание.
Публично украинские официальные лица, в том числе Буданов и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк неоднократно отрицали причастность Киева к терактам внутри России, пытаясь выставить атаки "внутренними разборками".
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что Украина воюет, используя террористические методы. Тактика широко применяется Украиной в России, в особенности в возвращённых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области).
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны.
Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, считаетэксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
часть фюзеляжа БПЛА Джанкой - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
14:09
Очередной налёт БПЛА на Крым и саморазоблачение украинских террористовКак сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, в ночь на 4 июня был проведён налёт украинских БПЛА на железнодорожный узел Джанкоя. Пять аппаратов типа "Мугин-5" были сбиты средствами ПВО, четыре — посажены средствами РЭБ
 
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