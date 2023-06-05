https://ukraina.ru/20230605/1046889638.html
В Калужской области упали два беспилотника - губернатор
В Калужской области упали два беспилотника - губернатор - 05.06.2023 Украина.ру
В Калужской области упали два беспилотника - губернатор
Два беспилотника упали на федеральную трассу М3 "Украина" на 299-м и на 283-м километрах, детонации не произошло. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша
2023-06-05T08:10
2023-06-05T08:10
2023-06-05T08:10
новости
беспилотник
дроны
бпла
калуга
область
трасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101460/73/1014607326_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_8cd29237ed338267ee9dc2797e40d000.jpg
"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 (Жиздра) и на 283 километрах (Думиничи) упали 2 БПЛА", - написал глава региона.Сообщается, что территория в местах происшествия оцеплена, проводятся оперативно-технические мероприятия.Несколько дней назад - 2 июня - беспилотник упал в Кировском районе Калужской области, произошел взрыв, однако обошлось без повреждений. Еще днем ранее дрон самолетного типа упал около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Калужской области.ВСУ заметно усилили атаки на прилегающие регионы РФ после того как 20 мая российские силы освободили Артемовск. По предварительным подсчетам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, в городе погибло порядка 50-70 тысяч украинских боевиков.
https://ukraina.ru/20230605/1046889156.html
калуга
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101460/73/1014607326_214:0:1865:1238_1920x0_80_0_0_b2f2cda416f7fc7e31187699baba79ec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беспилотник, дроны, бпла, калуга, область, трасса
Новости, беспилотник, дроны, БПЛА, Калуга, область, трасса
В Калужской области упали два беспилотника - губернатор
Два беспилотника упали на федеральную трассу М3 "Украина" на 299-м и на 283-м километрах, детонации не произошло. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша
"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 (Жиздра) и на 283 километрах (Думиничи) упали 2 БПЛА", - написал глава региона.
Сообщается, что территория в местах происшествия оцеплена, проводятся оперативно-технические мероприятия.
Несколько дней назад - 2 июня - беспилотник упал в Кировском районе Калужской области, произошел взрыв, однако обошлось без повреждений. Еще днем ранее дрон самолетного типа упал около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Калужской области.
ВСУ заметно усилили атаки на прилегающие регионы РФ после того как 20 мая российские силы освободили Артемовск. По предварительным подсчетам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, в городе погибло порядка 50-70 тысяч украинских боевиков.