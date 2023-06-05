https://ukraina.ru/20230605/1046889156.html
Бельгия спросит с Киева за появление своего оружия под Белгородом - Le Soir
Бельгия спросит с Киева за появление своего оружия под Белгородом - Le Soir - 05.06.2023 Украина.ру
Бельгия спросит с Киева за появление своего оружия под Белгородом - Le Soir
Брюссель "при первой возможности" потребует у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области, сообщила местная газета Soir со ссылкой на источник.
2023-06-05T07:19
2023-06-05T07:19
2023-06-05T07:19
новости
белгородская область
оружие
бельгия
брюссель
диверсанты
дрг
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В тексте также подчеркивается, что переданное киевскому режиму оружие предназначалось исключительно для украинских военных в целях "защиты своей территории и населения", что указано в сопроводительных документах при каждой поставке.Ранее газета The Washington Post сообщила, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие, поставленные из США, Польши, Чехии и Бельгии.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа основная часть диверсантов была уничтожена, а их остатки - отброшены на территорию Украины.Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
https://ukraina.ru/20230604/1046887487.html
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новости, белгородская область, оружие, бельгия, брюссель, диверсанты, дрг
Новости, Белгородская область, оружие, Бельгия, Брюссель, диверсанты, ДРГ
Бельгия спросит с Киева за появление своего оружия под Белгородом - Le Soir
Брюссель "при первой возможности" потребует у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области, сообщила местная газета Soir со ссылкой на источник.
"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", — говорится в публикации.
В тексте также подчеркивается, что переданное киевскому режиму оружие предназначалось исключительно для украинских военных в целях "защиты своей территории и населения", что указано в сопроводительных документах при каждой поставке.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие, поставленные из США, Польши, Чехии и Бельгии.
В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа основная часть диверсантов была уничтожена, а их остатки - отброшены на территорию Украины.
Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.