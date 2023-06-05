https://ukraina.ru/20230605/1046889156.html

Бельгия спросит с Киева за появление своего оружия под Белгородом - Le Soir

Бельгия спросит с Киева за появление своего оружия под Белгородом - Le Soir - 05.06.2023 Украина.ру

Бельгия спросит с Киева за появление своего оружия под Белгородом - Le Soir

Брюссель "при первой возможности" потребует у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области, сообщила местная газета Soir со ссылкой на источник.

2023-06-05T07:19

2023-06-05T07:19

2023-06-05T07:19

новости

белгородская область

оружие

бельгия

брюссель

диверсанты

дрг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046844959_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_c892bd1a45fe2b29738a9b37c1c971c0.jpg

В тексте также подчеркивается, что переданное киевскому режиму оружие предназначалось исключительно для украинских военных в целях "защиты своей территории и населения", что указано в сопроводительных документах при каждой поставке.Ранее газета The Washington Post сообщила, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие, поставленные из США, Польши, Чехии и Бельгии.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа основная часть диверсантов была уничтожена, а их остатки - отброшены на территорию Украины.Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.

https://ukraina.ru/20230604/1046887487.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, оружие, бельгия, брюссель, диверсанты, дрг