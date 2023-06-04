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День национального единства Венгрии и Закарпатье

День национального единства Венгрии и Закарпатье - 04.06.2023 Украина.ру

День национального единства Венгрии и Закарпатье

Среди государств, которые готовы поучаствовать в разделе территории Украины, буде она встанет на пусть дезинтеграции, одно из почётных мест занимает Венгрия... Украина.ру, 04.06.2023

2023-06-04T18:00

2023-06-04T18:00

2023-06-04T18:00

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Среди государств, которые готовы поучаствовать в разделе территории Украины, буде она встанет на пусть дезинтеграции, одно из почётных мест занимает Венгрия. Как минимум, она претендует на два района Закарпатской области, как максимум мы видели даже схему, по которой ей достаётся Киев (правда, венгры об этом не знали).Причина "агрессивности" Венгрии заключается в том, что она дважды делала неправильную геополитическую ставку и её резали по живому. В результате, венгры – один из до сих пор разделённых европейских народов.Первый раз Венгрию резали в соответствии с Трианонским мирным договором от 4 июня 1920 года. В результате этой операции Венгрия лишилась 72% территории, 64% населения, в том числе 3 миллионов этнических венгров, а также выхода к морю и флота.Этому событию предшествовало поражение Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне и революционные события в самой Венгрии. Как следует из самого названия, которое с 1867 года носила держава Габсбургов, она состояла из двух основных частей. При этом королевство Венгрия отнюдь не было монолитным образованием. В него входили обширные славянские области — Хорватия, Словакия, Карпатская Русь, румынская Трансильвания, а также немецкие анклавы. Все вместе эти регионы "дуалистической монархии" получили наименование Транслейтании.Венгерское правительство проводило интенсивную политику мадьяризации, но, несмотря на десятилетия целенаправленных усилий в этом направлении венгры составляли лишь 54,5% населения в 1910 году.Неудивительно, что после начала Первой мировой войны национальные меньшинства Венгерского королевства жаждали поражения Австро-Венгрии. Парадоксально, но этого же хотела и значительная часть венгерских элит.Хотя изданный 16 октября 1918 года Манифест императора Австро-Венгрии Карла I о федерализации империи "никоим образом не нарушал целостность земель Святой Короны Венгерской", на следующий день парламент Венгрии расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны.Однако это решение сыграло с Венгрией злую шутку.Катастрофа на фронте, а также необходимость сохранения территориальной целостности Венгрии от вторжения войск Антанты вынудило императора назначить 27 октября 1918 года регентом королевства эрцгерцога Иосифа-Августа. Однако фактически это была последняя попытка императора сохранить контроль над Транслейтанией. И эта попытка провалилась.30 октября 1918 года граф Михай Каройи выступил в парламенте Венгрии с эмоциональной речью, в которой призвал к закреплению завоеваний венгерского народа в условиях разложения империи.Местные социал-демократы с подачи графа Каройи призвали рабочих и солдат к восстанию 31-го числа. С самого раннего утра огромные вооружённые толпы стали стекаться к центру города и к королевскому дворцу. На одежде у собравшихся были приколоты цветки астр, потому выступление позже получило название "революция астр" — так что режиссёр "цветных революций" конца ХХ века, выходец из Венгрии Джордж Сорос опирался на опыт земляков.Армия восставших не встретила никакого сопротивления. К полудню эрцгерцог Иосиф-Август бежал из Будапешта. Император, осознав сложившуюся ситуацию, назначил Каройи премьером.В то же время, 29-30 октября 1918 года хорватское Загребское народное вече и Словацкий национальный совет объявили об отделении от Венгрии, а в Трансильвании усилилось движение за объединение с Румынией. В условиях продолжавшейся войны и выработанных Антантой принципов по разделу Австро-Венгрии новое правительство Венгрии уже не могло остановить развал государства.Хотя Австро-Венгрия подписала 3 ноября 1918 года в Падуе капитуляцию и перемирие с Антантой, Венгрия не считала этот документ обязывающим для себя, и рассчитывала на более выгодные условия.В итоге правительство графа Михая Каройи 13 ноября 1918 года заключило в Белграде новое перемирие с Антантой от имени Венгерской республики. Однако возглавлявший делегацию Антанты командующий союзными войсками на Балканах французский маршал Луи Франше д´Эспере, против ожидания, навязал Венгрии гораздо более жёсткие условия, чем те, что предусматривалось Падуанским пактом.В ноябре 1918 года Каройи чрезвычайным декретом объявил "стране и народу о ликвидации постылой монархии и установлении Народной Республики". Молодая Венгерская республика оказалась в условиях экономической блокады и военно-политического давления, снять которые Антанта обещала только после подписания мирного договора. Карои существенно сократил численность вооружённых сил, и в итоге войска Чехословакии, Румынии и Югославии в течение зимы 1918-1919 годов значительно расширили территории своих стран за счёт Венгрии.21 февраля 1919 года комиссия во главе с французским представителем Андре Тардьё на мирной конференции в Париже предложила отвести противостоящие венгерские и румынские войска по всей линии их соприкосновения, а в образовавшуюся нейтральную зону (размеры которой планировалось максимально увеличить, включив в неё всю Подкарпатскую Русь) ввести войска Франции, Великобритании, Италии и США.20 марта 1919 года Франция направила Венгрии ультимативную ноту полковника Фернана Викса, в которой требовала признания Венгрией своих новых границ. Каройи подал в отставку и передал власть социал-демократам.Те, объединившись с коммунистами, образовали новое коалиционное правительство под формальным руководством Шандора Гарбаи (и фактическим лидером венгерских коммунистов Белы Куна) и провозгласили 21 марта Венгерскую Советскую Республику (ВСР).Теперь уже Бела Кун пытался заключить мирное соглашение с Антантой, однако Англия и Франция не отреагировали на эти инициативы. Большевики, вынудившие войска Антанты покинуть Украину, готовили прорыв через Румынию. Однако мятеж атамана Григорьева и последовавший затем развал красного фронта заставил их отказаться от планов пробиваться на выручку красной Венгрии.А державы Антанты установили полную блокаду Венгрии и начали прямую военную интервенцию, вооружив и снабдив своими военными кадрами армии Румынии и Чехословакии.Венгерская Красная армия на первых порах держала оборону и даже перешла в контрнаступление, провозгласив Словацкую Советскую Республику в южной и восточной частях Словакии. Но после того, как венгерскими "красными" была одержана победа над войсками Чехословакии, президент США Вудро Вильсон был вынужден направить Венгрии приглашение в Париж на переговоры по установлению границ.Правительство ВСР получило также ультиматум Клемансо, в котором французский премьер-министр требовал отозвать Венгерскую Красную армию из Словакии и отвести её за установленную перемирием 3 ноября 1918-го демаркационную линию, взамен обещая прекратить румынскую интервенцию. Хотя руководство Венгрии и приняло эти условия, страны Антанты не выполнили своих обязательств.Венгерская Советская Республика была разгромлена 2 августа 1919 года при поддержке войск Антанты. Была восстановлена Венгерская Народная Республика, но 8 августа вернулся регент эрцгерцог Иосиф-Август. Однако его Антанта вынудила две недели спустя отказаться от власти и вернуть республику. Но республика в Венгрии опять пала после вхождения в Будапешт контрреволюционных войск под командованием Миклоша Хорти и Иштвана Бетлена 25 ноября 1919 года. Хорти объявил о реставрации монархии, провозгласил себя регентом в отсутствии короля.Новые власти Венгрии были более приемлемы для держав Антанты, однако условия мирных переговоров выгоднее для Венгрии отнюдь не стали.Среди разработчиков мирного договора был один из архитекторов Чехословакии Эдвард Бенеш, который настаивал на жёстких требованиях к Венгрии. Он справедливо полагал, что в развязывании Первой мировой войны Будапешт повинен даже больше, чем Вена. А Франция была заинтересована в укреплении окружающих Венгрию государств. Всё это вылилось в создание антивенгерского альянса Чехословакии, Румынии и Югославии, известного как "Малая Антанта".На мирные переговоры в Париж венгерская делегация прибыла 7 января 1920 года. Уже 15 января делегации был вручён проект мирного договора. Не имея возможности добиться изменения основных условий, делегация вернулась домой.Премьер-министр Франции Александр Мильеран, новый председатель Парижской мирной конференции, вручивший текст окончательных условий мирного договора венгерской делегации 6 мая 1920 года, сопроводил его приложением — собственным письмом, в котором утверждал, что положения договора касательно границ ещё могут быть пересмотрены в будущем. Это создало у венгерских дипломатов иллюзию "временного" характера Трианонского договора.Новая венгерская делегация подписала мирный договор между Венгрией и представителями стран-победительниц 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля. Документ был ратифицирован регентом Хорти 15 ноября 1920 года и вступил в силу после его ратификации "главными державами" (исключая США) 26 июля 1921 года.Первая часть договора содержала устав Лиги Наций. Вторая часть договора описывала границы Венгрии с соседними странами, юридически оформляя положение, фактически сложившееся в бассейне Дуная после войны.В результате была зафиксирована потеря Венгрией значительных территорий: Трансильвания и восточная часть Баната были присоединены к Румынии, Хорватия, Бачка и западная часть Баната вошли в состав Королевства Югославии, при этом Венгрия также отказывалась от всяких прав на порт Фиуме (ныне Риека). Словакия и Подкарпатская Русь вошли в состав Чехословакии, а Бургенланд был передан Австрии.Однако официальное объединение Бургенланда с Австрией 28 августа 1921 года вызвало кризис: фактически занятие региона австрийской полицией и пограничниками было остановлено в тот же день местными ополченцами. 14-16 декабря 1921-го прошёл референдум, на котором в части территорий Бургенланда, включая столицу региона Шопронь (Эденбург), большинство жителей высказалось за присоединение к Венгрии.Часть III Трианонского договора содержала политические положения, в которых Венгрия отказывалась от всяких прав "на территории бывшей австро-венгерской монархии" и обязывалось предоставить всем жителям Венгрии "полную и совершенную защиту их жизни и свободы без различия происхождения, национальности, языка, расы или религии".Венгрия также обязывалась уважать "независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к 1 августа 1914 года", и признать отмену Брест-Литовского мирного договора 1918 года, а за небольшевистской Россией резервировалось право на получение с Венгрии всяких реституций и репараций.Договор был воспринят в Словакии и Румынии как восстановление справедливости, а в самой Венгрии — как национальная трагедия. Популярность получили лозунги "Нет, нет, никогда!" (Nem, nem, soha!) и "Верните всё!" (Mindent vissza!) В разных местах страны были воздвигнуты "Трианонские памятники", оплакивающие расчленённую Венгрию. Ультраправые организации воздвигают такие монументы и в наше время, а при правительстве Виктора Орбана, начиная с 2010 года, 4 июня отмечается как мемориальный День национального единства.Трианонский договор был пересмотрен в 1938-1940 годах. Венгрия вернула себе часть утраченных в 1920 году земель, но после войны эти действия были объявлены юридически ничтожными.Венгрия в настоящее время вновь существует в границах, определённых Трианонским договором, вдобавок ещё и утратив небольшую территорию к югу от Братиславы в пользу Чехословакии.

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Олег Хавич

история, история украины, австро-венгрия, венгрия, первая мировая война, закарпатье, румыния, революция