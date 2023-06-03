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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга - 03.06.2023 Украина.ру
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга
Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме 3 июня
2023-06-03T21:59
2023-06-03T21:59
2023-06-03T21:59
новости
джо байден
госдолг
сша
президент сша
дефолт
конгресс сша
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Президент Байден поблагодарил лидеров Конгресса за сотрудничество при принятии документа.Отмечается, что подписанный документ увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, принятых в период приостановления.Помимо этого, принятый закон расширяет требования к работе для определенных федеральных программы.На прошлой неделе Байден достиг принципиальной договорённости с законодателями, что позволило избежать дефолта в стране.Байден не уточнил подробности сделки, сообщив только, что она она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого“.По сообщениям телеканала CNN, в соглашении говорится о двухлетнем повышении потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года.В свою очередь, в 2025 году государственные траты планируется увеличить на один процент.Ранее 30 мая губернатор штата Флорида Рон Десанте заявил, что "долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его.Экономист Скотт Макдоналд подсчитал, что Конгресс США поднимал потолок госдолга с 1960 года 78 раз.По подсчётам Макдоналда, это происходило сорок девять раз при президентах-республиканцах и двадцать девять раз при президентах-демократах.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, джо байден, госдолг, сша, президент сша, дефолт, конгресс сша
Новости, Джо Байден, госдолг, США, президент США, дефолт, Конгресс США
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга
Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме 3 июня
Президент Байден поблагодарил лидеров Конгресса за сотрудничество при принятии документа.
"В субботу 3 июня президент подписал закон… "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — говорится в заявлении.
Отмечается, что подписанный документ увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, принятых в период приостановления.
Помимо этого, принятый закон расширяет требования к работе для определенных федеральных программы.
На прошлой неделе Байден достиг принципиальной договорённости с законодателями, что позволило избежать дефолта в стране.
Байден не уточнил подробности сделки, сообщив только, что она она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого“.
По сообщениям телеканала CNN, в соглашении говорится о двухлетнем повышении потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года.
В свою очередь, в 2025 году государственные траты планируется увеличить на один процент.
Ранее 30 мая губернатор штата Флорида Рон Десанте заявил, что "долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его.
Экономист Скотт Макдоналд подсчитал, что Конгресс США поднимал потолок госдолга с 1960 года 78 раз.
По подсчётам Макдоналда, это происходило сорок девять раз при президентах-республиканцах и двадцать девять раз при президентах-демократах.
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