https://ukraina.ru/20230603/1046872410.html

Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине

Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине - 03.06.2023 Украина.ру

Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине

Франция де-факто является участником украинского конфликта, поэтому вряд ли она сможет выступить модератором, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале 3 июня

2023-06-03T18:11

2023-06-03T18:11

2023-06-03T18:11

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сво

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Журналист попросил Дмитрия Пескова прокомментировать возможность организации мирного саммита по Украине в Париже.По его словам, в такой роли могли бы выступить Бразилия, Китай, страны Африки и Ватикан.Также он отметил, что конфликт стал более широким, „коллективный Запад ведёт комбинированную войну против нашей страны“.Пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться разъяснений от президента Франции Эммануэля Макрона.По его словам, если это будет возможно, это будет предпочтительно, но „те же страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют“.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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новости, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, сво