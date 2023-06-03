https://ukraina.ru/20230603/1046872410.html
Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине
Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине - 03.06.2023 Украина.ру
Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине
Франция де-факто является участником украинского конфликта, поэтому вряд ли она сможет выступить модератором, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале 3 июня
2023-06-03T18:11
2023-06-03T18:11
2023-06-03T18:11
новости
украина
россия
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043419765_0:3:1042:589_1920x0_80_0_0_a2055e9e63bd74e55571901baeb64cdc.jpg
Журналист попросил Дмитрия Пескова прокомментировать возможность организации мирного саммита по Украине в Париже.По его словам, в такой роли могли бы выступить Бразилия, Китай, страны Африки и Ватикан.Также он отметил, что конфликт стал более широким, „коллективный Запад ведёт комбинированную войну против нашей страны“.Пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться разъяснений от президента Франции Эммануэля Макрона.По его словам, если это будет возможно, это будет предпочтительно, но „те же страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют“.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
https://ukraina.ru/20230601/1046817177.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043419765_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_19a1a5d232ad6e599d69befbbbd173b4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, сво
Новости, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, СВО
Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине
Франция де-факто является участником украинского конфликта, поэтому вряд ли она сможет выступить модератором, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале 3 июня
Журналист попросил Дмитрия Пескова прокомментировать возможность организации мирного саммита по Украине в Париже.
"Я не видел и не слышал никаких официальных заявлений президента Франции на этот счет. Но в данном случае Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, тем которые могут претендовать на какую-то роль модератора“. - сказал Песков.
По его словам, в такой роли могли бы выступить Бразилия, Китай, страны Африки и Ватикан.
„Франция уже этого не может делать, потому что Франция - это активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины. И французы должны отдавать в этом отчет“, - добавил Песков.
Также он отметил, что конфликт стал более широким, „коллективный Запад ведёт комбинированную войну против нашей страны“.
Пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться разъяснений от президента Франции Эммануэля Макрона.
„Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО". - подчеркнул Песков.
По его словам, если это будет возможно, это будет предпочтительно, но „те же страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют“.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.
Сейчас на Украина.ру читают: