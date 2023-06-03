https://ukraina.ru/20230603/1046871742.html

ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо

ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо - 03.06.2023 Украина.ру

ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо

Украинские войска прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS и не подвозят близко к линии боестолкновений, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 3 июня

2023-06-03T17:31

2023-06-03T17:31

2023-06-03T17:31

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владимир сальдо

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херсонское направление

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Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ перебросили боеприпасы и подразделения артиллерии на Херсонское направление.По словам главы региона, артиллерийский парк недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей.Владимир Сальдо в то же время отметил, что вражеские системы и склады боеприпасов уничтожаются постоянно.Ранее политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем связано уменьшение американской военной помощи Украине.В апреле Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на 325 миллионов долларов. Сообщалось, что в пакет войдут снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.Эксперт отметил, что пакеты так называемой помощи Украине стали усыхать — сейчас они в районе сотен миллионов, тогда так ещё несколько месяцев назад были миллиардными.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Грега Вайнера на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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новости, владимир сальдо, himars, всу, херсонская область, херсонское направление