ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо - 03.06.2023 Украина.ру
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ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо
ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо - 03.06.2023 Украина.ру
ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо
Украинские войска прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS и не подвозят близко к линии боестолкновений, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 3 июня
2023-06-03T17:31
2023-06-03T17:31
новости
владимир сальдо
himars
всу
херсонская область
херсонское направление
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Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ перебросили боеприпасы и подразделения артиллерии на Херсонское направление.По словам главы региона, артиллерийский парк недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей.Владимир Сальдо в то же время отметил, что вражеские системы и склады боеприпасов уничтожаются постоянно.Ранее политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем связано уменьшение американской военной помощи Украине.В апреле Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на 325 миллионов долларов. Сообщалось, что в пакет войдут снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.Эксперт отметил, что пакеты так называемой помощи Украине стали усыхать — сейчас они в районе сотен миллионов, тогда так ещё несколько месяцев назад были миллиардными.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Грега Вайнера на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир сальдо, himars, всу, херсонская область, херсонское направление
Новости, Владимир Сальдо, HIMARS, ВСУ, Херсонская область, Херсонское направление

ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо

17:31 03.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Cpl Lauren WhitneyHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© commons.wikimedia.org / Cpl Lauren Whitney
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Украинские войска прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS и не подвозят близко к линии боестолкновений, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 3 июня
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ перебросили боеприпасы и подразделения артиллерии на Херсонское направление.
По словам главы региона, артиллерийский парк недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
"Противник их (американские РСЗО "HIMARS" - ред.). тщательно прячет и не подвозит близко к линии боестолкновений", - сказал Сальдо.
Владимир Сальдо в то же время отметил, что вражеские системы и склады боеприпасов уничтожаются постоянно.
Ранее политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем связано уменьшение американской военной помощи Украине.
В апреле Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на 325 миллионов долларов. Сообщалось, что в пакет войдут снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.
Эксперт отметил, что пакеты так называемой помощи Украине стали усыхать — сейчас они в районе сотен миллионов, тогда так ещё несколько месяцев назад были миллиардными.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Грега Вайнера на нашем сайте.
Сейчас на Украина.ру читают:
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