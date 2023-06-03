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Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона

Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона - 03.06.2023 Украина.ру

Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона

Следователями открыто уголовное дело по статье о теракте после того, как два беспилотника атаковали нефтепровод в Невельском районе Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале 3 июня

2023-06-03T15:55

2023-06-03T15:55

2023-06-03T15:56

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псковская область

михаил ведерников

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Ранее 27 мая административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Псковской области получило повреждения в результате атаки двух БПЛА. В результате происшествия пострадавших нет.Следственному комитету РФ были переданы материалы доследственной проверки по факту произошедшего, заявил Ведерников.По словам губернатора Псковской области, нет „стопроцентной гарантии, что таких ситуаций больше не будет“.Глава региона обратил внимание, что те компании, те структуры, которые обладают объектами критической инфраструктуры, тоже „должны этим вопросом озадачиться“.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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новости, атака, бпла, беспилотники, беспилотник, нефтепровод, псковская область, михаил ведерников