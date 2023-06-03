Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона
15:55 03.06.2023 (обновлено: 15:56 03.06.2023)
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
Следователями открыто уголовное дело по статье о теракте после того, как два беспилотника атаковали нефтепровод в Невельском районе Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале 3 июня
Ранее 27 мая административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Псковской области получило повреждения в результате атаки двух БПЛА. В результате происшествия пострадавших нет.
Следственному комитету РФ были переданы материалы доследственной проверки по факту произошедшего, заявил Ведерников.
"Оно (региональное следственное управление, – ред.) уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта", – сообщил губернатор.
По словам губернатора Псковской области, нет „стопроцентной гарантии, что таких ситуаций больше не будет“.
"Мы на сегодняшний день сформировали рабочую группу, рассматриваем возможность закупки определенных видов оборудования (по противодействию использованию беспилотников, – ред.), но <…> это не только задача правительства Псковской области“, - отметил Ведерников.
Глава региона обратил внимание, что те компании, те структуры, которые обладают объектами критической инфраструктуры, тоже „должны этим вопросом озадачиться“.
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