Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона - 03.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230603/1046869908.html
Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона
Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона - 03.06.2023 Украина.ру
Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона
Следователями открыто уголовное дело по статье о теракте после того, как два беспилотника атаковали нефтепровод в Невельском районе Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале 3 июня
2023-06-03T15:55
2023-06-03T15:56
новости
атака
бпла
беспилотники
беспилотник
нефтепровод
псковская область
михаил ведерников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/03/1046869649_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_bda431f2332fe5cd34803e9942fca6ab.jpg
Ранее 27 мая административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Псковской области получило повреждения в результате атаки двух БПЛА. В результате происшествия пострадавших нет.Следственному комитету РФ были переданы материалы доследственной проверки по факту произошедшего, заявил Ведерников.По словам губернатора Псковской области, нет „стопроцентной гарантии, что таких ситуаций больше не будет“.Глава региона обратил внимание, что те компании, те структуры, которые обладают объектами критической инфраструктуры, тоже „должны этим вопросом озадачиться“.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
https://ukraina.ru/20230527/1046631689.html
псковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/03/1046869649_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_a4231e8ea4fcfa42fdab51f0bfafafc2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, атака, бпла, беспилотники, беспилотник, нефтепровод, псковская область, михаил ведерников
Новости, атака, БПЛА, беспилотники, беспилотник, нефтепровод, Псковская область, Михаил Ведерников

Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона

15:55 03.06.2023 (обновлено: 15:56 03.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
Следователями открыто уголовное дело по статье о теракте после того, как два беспилотника атаковали нефтепровод в Невельском районе Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале 3 июня
Ранее 27 мая административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Псковской области получило повреждения в результате атаки двух БПЛА. В результате происшествия пострадавших нет.
Следственному комитету РФ были переданы материалы доследственной проверки по факту произошедшего, заявил Ведерников.
"Оно (региональное следственное управление, – ред.) уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта", – сообщил губернатор.
По словам губернатора Псковской области, нет „стопроцентной гарантии, что таких ситуаций больше не будет“.
"Мы на сегодняшний день сформировали рабочую группу, рассматриваем возможность закупки определенных видов оборудования (по противодействию использованию беспилотников, – ред.), но <…> это не только задача правительства Псковской области“, - отметил Ведерников.
Глава региона обратил внимание, что те компании, те структуры, которые обладают объектами критической инфраструктуры, тоже „должны этим вопросом озадачиться“.
Сейчас на Украина.ру читают:
Армии НАТО. Людские ресурсы
Мир "Великого кольца": Benthosuchus sushkini
Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
БПЛА, упавший в Ногинске - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 11:45
Губернатор Ведерников: в Псковской области здание нефтепровода повреждено после атаки БПЛАПо предварительным данным, административное здание нефтепровода в Псковской области повреждено в результате атаки двух БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале 27 мая
 
НовостиатакаБПЛАбеспилотникибеспилотникнефтепроводПсковская областьМихаил Ведерников
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Песков сомневается, что Франция сможет стать модератором в переговорах по Украине
18:00Угрозы и удары по Белгородщине, Зеленский захотел в Латинскую Америку. Итоги 3 июня на Украине
18:00Дело "Четвёртого рейха": недетские игры детей советской элиты
17:31ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии огня, заявил Сальдо
16:49Washington Post: у атаковавших Белгородскую область террористов были оружие и техника из США и ЕС
16:40Армен Гаспарян о том, почему нельзя фотографировать беспилотники и почему Восток не принимает Запад
16:20Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву
15:55Атака БПЛА на нефтепровод под Псковом квалифицирована как теракт - губернатор региона
14:52ВСУ перебросили подразделения артиллерии на Херсонское направление - Сальдо
14:19Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский
13:56WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление
13:09Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку
13:08Нацеленность на Азию, Африку и Америку, укрытия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 июня
12:10Западная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
12:05Константинов назвал единственную возможность установления мира на Украине
11:29Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения
11:12Разведчик рассказал, кто придумал "новое российское вторжение" в далекую страну
11:08"Мы не хотим мира": Боррель рассказал, что ждёт Украину без военной помощи Запада
10:48Задача номер один и идеальное решение по Украине: рецепты от Сергея Михеева
10:42В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью
Лента новостейМолния