https://ukraina.ru/20230603/1046865676.html

Разведчик рассказал, кто придумал "новое российское вторжение" в далекую страну

Разведчик рассказал, кто придумал "новое российское вторжение" в далекую страну - 03.06.2023 Украина.ру

Разведчик рассказал, кто придумал "новое российское вторжение" в далекую страну

За последние недели отношения России и Кубы существенно укрепились, что вызвало яростную критику "врагов кубинской революции". Об этом на днях рассказал во время встречи с московской общественностью координатор Комитета защиты кубинской революции, герой Республики Куба, в прошлом агент кубинской разведки в США Херардо Эрнандес Нордело

2023-06-03T11:12

2023-06-03T11:12

2023-06-03T11:12

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Эрнандес отметил, что такая критика - позитивный сигнал, сигнализирующий об укреплении отношения России и Кубы. В то же время, подчеркнул он, это говорит о привычной для США модели поведения - запугивании."Если у нас (у России и Кубы - Ред.) те же самые враги, то логично, что вместе мы сможем побеждать их лучше", - заявил экс-разведчик.Эрнандес был руководителем группы кубинских агентов в США, ставшей известной как "Кубинская пятерка". Её члены проникли в организации кубинских эмигрантов, которые при поддержке США стремились свергнуть правительство Фиделя Кастро путем террористических действий на Кубе. Разведчик был арестован в 1998 году, однако отказался от сотрудничества с правительством США, и три года спустя был приговорён к двум пожизненным срокам и ещё 15 годам тюремного заключения.Вместе с другими членами "пятёрки" Эрнандес был освобождён в 2014 году в рамках обмена заключёнными, предшествовавшему восстановлению дипломатических отношений между США и Кубой. На родине члены "пятёрки" считаются героями, пожертвовавшими своей свободой ради безопасности страны, и ныне занимают высокие государственные посты.

https://ukraina.ru/20230603/1046864476.html

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новости, россия, куба, сша, разведчик