https://ukraina.ru/20230601/1046813954.html
Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России
Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России - 01.06.2023 Украина.ру
Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России
Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения. Такое мнение высказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T15:44
2023-06-01T15:44
2023-06-01T15:44
новости
запорожская область
россия
интеграция
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Запорожская область несла в себе промышленный, сельскохозяйсвтенный и рекреационной потенциалы во времена СССР. В Мелитополе работали более 20 промышленных предприятий, сегодня местные власти работают над восстановлением кооперационных связей, рассказал Ворона. "Главная задача - машиностроение. Второй приоритет - аграрный. С точки зрения технологий рассчитываем на то, что сможем развить потенциал Азовского моря, транспортную составляющую - чтобы обеспечить экспорт зерна и руды", - сказал Ворона. Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения, вливания в оборотные средства предпринимателей, считает Ворона. Финансово развитой системы пока что нет, как и возможности взять длинные дешевые деньги на развитие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, россия, интеграция
Новости, Запорожская область, Россия, интеграция
Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России
Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения. Такое мнение высказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Запорожская область несла в себе промышленный, сельскохозяйсвтенный и рекреационной потенциалы во времена СССР. В Мелитополе работали более 20 промышленных предприятий, сегодня местные власти работают над восстановлением кооперационных связей, рассказал Ворона.
"Главная задача - машиностроение. Второй приоритет - аграрный. С точки зрения технологий рассчитываем на то, что сможем развить потенциал Азовского моря, транспортную составляющую - чтобы обеспечить экспорт зерна и руды", - сказал Ворона.
Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения, вливания в оборотные средства предпринимателей, считает Ворона. Финансово развитой системы пока что нет, как и возможности взять длинные дешевые деньги на развитие.