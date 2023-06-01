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Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России

Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России - 01.06.2023 Украина.ру

Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России

Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения. Такое мнение высказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

2023-06-01T15:44

2023-06-01T15:44

2023-06-01T15:44

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Запорожская область несла в себе промышленный, сельскохозяйсвтенный и рекреационной потенциалы во времена СССР. В Мелитополе работали более 20 промышленных предприятий, сегодня местные власти работают над восстановлением кооперационных связей, рассказал Ворона. "Главная задача - машиностроение. Второй приоритет - аграрный. С точки зрения технологий рассчитываем на то, что сможем развить потенциал Азовского моря, транспортную составляющую - чтобы обеспечить экспорт зерна и руды", - сказал Ворона. Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения, вливания в оборотные средства предпринимателей, считает Ворона. Финансово развитой системы пока что нет, как и возможности взять длинные дешевые деньги на развитие.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, россия, интеграция