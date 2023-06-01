Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России - 01.06.2023 Украина.ру
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Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России
Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России - 01.06.2023 Украина.ру
Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России
Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения. Такое мнение высказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T15:44
2023-06-01T15:44
новости
запорожская область
россия
интеграция
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Запорожская область несла в себе промышленный, сельскохозяйсвтенный и рекреационной потенциалы во времена СССР. В Мелитополе работали более 20 промышленных предприятий, сегодня местные власти работают над восстановлением кооперационных связей, рассказал Ворона. "Главная задача - машиностроение. Второй приоритет - аграрный. С точки зрения технологий рассчитываем на то, что сможем развить потенциал Азовского моря, транспортную составляющую - чтобы обеспечить экспорт зерна и руды", - сказал Ворона. Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения, вливания в оборотные средства предпринимателей, считает Ворона. Финансово развитой системы пока что нет, как и возможности взять длинные дешевые деньги на развитие.
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новости, запорожская область, россия, интеграция
Новости, Запорожская область, Россия, интеграция

Сенатор рассказал, почему Запорожская область нужна и важна России

15:44 01.06.2023
 
© скриншотСенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона
© скриншот
Читать в
Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения. Такое мнение высказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Запорожская область несла в себе промышленный, сельскохозяйсвтенный и рекреационной потенциалы во времена СССР. В Мелитополе работали более 20 промышленных предприятий, сегодня местные власти работают над восстановлением кооперационных связей, рассказал Ворона.
"Главная задача - машиностроение. Второй приоритет - аграрный. С точки зрения технологий рассчитываем на то, что сможем развить потенциал Азовского моря, транспортную составляющую - чтобы обеспечить экспорт зерна и руды", - сказал Ворона.
Регион может стать одним из лидеров России, но нужно время для адаптации населения, вливания в оборотные средства предпринимателей, считает Ворона. Финансово развитой системы пока что нет, как и возможности взять длинные дешевые деньги на развитие.
 
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