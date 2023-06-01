https://ukraina.ru/20230601/1046807138.html

Госпереворот в Киеве сломал Украину - Никанорова

Госпереворот в Киеве сломал Украину - Никанорова - 01.06.2023 Украина.ру

Госпереворот в Киеве сломал Украину - Никанорова

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года уничтожил украинскую государственность, как демократическую. Такое мнение высказал сенатор от ДНР Наталья Никанорова 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

2023-06-01T14:11

2023-06-01T14:11

2023-06-01T14:11

новости

украина

форум

государственность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046806597_13:0:1268:706_1920x0_80_0_0_896866ca580a7e5ac6b09a1a04dac7f0.jpg

"То образование, которое было основано на базе некоего порока, прервало свое существование в 2014 году в момент госпереворота. Перестало существовать как суверенное и демократическое государство. В этот момент произошел искусственный специальный порыв этого государственного образования", - сказала Никанорова. По мнению Никаноровой, украинскую государственность расшатал западный вирус национализма. Сенатор предполагает, что точка слома произошла на Майдане в Киеве. До этого момента, убеждена она, в школах не учили детей восхвалять лидеров националистического украинского подполья времен Великой Отечественной. Так как на форуме обсуждают варианты переборки Украины, Никанорова напомнила, что для этого нужно, как минимум, чтобы "было что собирать".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, форум, государственность