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Госпереворот в Киеве сломал Украину - Никанорова
Госпереворот в Киеве сломал Украину - Никанорова - 01.06.2023 Украина.ру
Госпереворот в Киеве сломал Украину - Никанорова
Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года уничтожил украинскую государственность, как демократическую. Такое мнение высказал сенатор от ДНР Наталья Никанорова 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T14:11
2023-06-01T14:11
2023-06-01T14:11
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"То образование, которое было основано на базе некоего порока, прервало свое существование в 2014 году в момент госпереворота. Перестало существовать как суверенное и демократическое государство. В этот момент произошел искусственный специальный порыв этого государственного образования", - сказала Никанорова. По мнению Никаноровой, украинскую государственность расшатал западный вирус национализма. Сенатор предполагает, что точка слома произошла на Майдане в Киеве. До этого момента, убеждена она, в школах не учили детей восхвалять лидеров националистического украинского подполья времен Великой Отечественной. Так как на форуме обсуждают варианты переборки Украины, Никанорова напомнила, что для этого нужно, как минимум, чтобы "было что собирать".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, форум, государственность
Новости, Украина, форум, государственность
Госпереворот в Киеве сломал Украину - Никанорова
Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года уничтожил украинскую государственность, как демократическую. Такое мнение высказал сенатор от ДНР Наталья Никанорова 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"То образование, которое было основано на базе некоего порока, прервало свое существование в 2014 году в момент госпереворота. Перестало существовать как суверенное и демократическое государство. В этот момент произошел искусственный специальный порыв этого государственного образования", - сказала Никанорова.
По мнению Никаноровой, украинскую государственность расшатал западный вирус национализма. Сенатор предполагает, что точка слома произошла на Майдане в Киеве. До этого момента, убеждена она, в школах не учили детей восхвалять лидеров националистического украинского подполья времен Великой Отечественной.
Так как на форуме обсуждают варианты переборки Украины, Никанорова напомнила, что для этого нужно, как минимум, чтобы "было что собирать".