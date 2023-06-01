Бои в Донбассе, будет ли дефолт в США. О чём говорили эксперты 1 июня
13:31 01.06.2023 (обновлено: 16:31 01.06.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Фронт в Донбассе
В Минобороны РФ сообщили, что российские войска перешли в наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военкоры на местах добавляют, что успех нашей армии на этом направлении однозначно вынудит ВСУ выделить часть резервов, которые предполагалось использовать в наступлении в районе Угледара.
Если говорить об Авдеевке, то наша задача-минимум — выйти к дороге от Орловки, говорит военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Сейчас это единственная дорога, снабжающая авдеевский укрепрайон ВСУ.
Если мы возьмем ее под плотный огневой контроль с выделением достаточного количества боеприпасов, чтобы полностью ее перекрыть, мы сможем работать с противником так же, как и во время освобождения Артемовска, поясняет эксперт.
В то же время Украина будет вынуждена для сохранения этого укрепрайона постоянно идти в атаку, чтобы отодвинуть наши войска на прежние позиции, а мы будем перемалывать постоянно наступающие силы противника. Спровоцировать их на это будет достаточно просто, убеждён Онуфриенко.
«Освобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается уже давно. Потому что это дает нам возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. А это уже создаст угрозу для ВСУ на Угледарском направлении.
Да, там есть целая сеть населенных пунктов, переходящих один в другой. Но в конечном итоге мы выйдем к Курахово, которое еще с 2014 года было глубоким тылом, через который ВСУ осуществляли снабжение.
Раз уж мы не наступаем, то это наша задача локального масштаба, которую мы обязаны решить», — сообщил эксперт.
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По его мнению, чтобы выдавить ВСУ из Марьинки, нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар — «иначе противник так и будет перебрасывать туда пушечное мясо». Даже если мы возьмем Марьинку, ВСУ будут перебрасывать резервы в Курахово и так далее.
«Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не начнет стратегическую наступательную операцию.
Нужно вынудить противника отходить без боя просто потому, что иначе он окажется в окружении. Наверняка у нас есть множество планов таких операций. Ответ на вопрос, почему они не реализуются, мы не получим никогда. Это большая военная тайна.
Но если мы их не проводим, чтобы не масштабировать боевые действия, мы никогда не выполним задачу по денацификации и демилитаризации Украины. Мы не уничтожим киевский режим и его вооруженные силы», — заявил Онуфриенко.
Возможный дефолт в США
Глава американского минфина Джанет Йеллен предупредила, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае США столкнутся с дефолтом, который приведет к «экономической катастрофе».
В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец убеждён: вероятность краха американской экономики равна нулю, а все разговоры про дефолт высосаны из пальца.
Вероятности дефолта никогда не было и нет сейчас. В 90% случаев люди не понимают, о чем они говорят, сказал Зубец.
«Задача республиканцев состояла в том, чтобы на следующий финансовый год, который начинается в сентябре, закрыть Байдену возможность раздавать деньги направо и налево, подкупая избирателей.
В рамках сделки, которую сейчас все обсуждают, правительство взяло на себя обязательства не увеличивать расходы на следующий год.
А потолок госдолга республиканцы согласились увеличить на 4 триллиона долларов, притом что изначально соглашались на полтора. Но в принципе они могли согласиться хоть на 25 триллионов, потому что, если расходы не растут, это значит, что увеличивать госдолг не понадобится.
Но мы понимаем, что еще есть инфляция, и в реальном исчислении расходы американского правительства сократятся. И сейчас идет торг, какие статьи бюджета будут подвергнуты секвестрации.
Но пакетная сделка достигнута, и она всех устраивает. Байден спасает лицо, а республиканцы добиваются урезания расходов администрации», — рассказал экономист.
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Однако угрозы для экономики США всё же существуют, продолжил он, но это вопрос не финансовый, а вопрос производства. Штаты утратили свое технологическое превосходство над остальным миром, а «промышленный мотор экономики заглох и запустить его заново будет крайне сложно».
«Народная дипломатия» и перезагрузка отношений с Европой
В последние недели и дни все более существенно проявляется враждебность Великобритании по отношению к России. В частности, британский МИД заявил, что они считают законным бомбардировки Москвы со стороны ВСУ.
Однако Россия, как миролюбивая страна, не должна отвечать напрямую, считает российский бизнесмен, музыкант группы «Пилигрим», председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
Любой ответ будет только больше усугублять конфронтацию, которая будет все жестче и жестче, добавляет он. Понятно, что выстраивать дипломатические отношения с Европой приходится как бы заново. Но и не замечать враждебности тоже нельзя.
«Я бы начал выстраивать отношения, в первую очередь, с народами Европы. Должна быть народная дипломатия, чтобы англичане, европейцы знали, что русские — это хорошие люди. Именно это нужно доносить до жителей Европы.
Я думаю, что, несмотря на негативную информацию о России и СВО, простые англичане вряд ли скажут, что русских не любят.
Понятно, что западные элиты делают из нас монстров, орков, каковыми мы не являемся. Власть должна выражать мнение народа, а она, я уверен, занимает иную позицию. Это неправильно, и в этом заложен будущий конфликт с Россией», — отметил Ковалев.
По его словам, нужно, чтобы европейцы понимали парадокс: русские воюют с русскими — вот в чем смысл войны, которую можно назвать гражданской войной. А англичане должны понять, что они только подливают масла в огонь своими поставками бронетехники, самолетов и ракет.