https://ukraina.ru/20230601/1046795980.html

Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка

Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка - 01.06.2023 Украина.ру

Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка

Кризис миропорядка начался после холодной войны между Западом и Россией на фоне разного понимания итогов этого противостояния, так как США и Великобритания считают, что они победили Советский Союз, а Россия и страны СНГ не считают себя побеждёнными, заявил доктор исторических наук Дмитрий Табачник

2023-06-01T12:27

2023-06-01T12:27

2023-06-01T12:27

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Победа России в этом конфликте означает остаться со своими ценностями, страной-цивилизацией со своей территорией, народом и языком, а также усвоение уроков из ошибок, избавление от разгильдяйства и страха защитить свои позиции, подчеркнул Табачник.Корни нынешнего конфликта на Украине уходят далеко в историю, отметил он.Антироссийские взгляды на Украине поддерживались западными государствами на протяжении столетий, и тем не менее, даже Львов был русским городом, сказал доктор исторических наук.Для будущего Украины требуется изменение политической риторики властей страны, а исторически русские земли должны стать частью Большой России, в то время, как другие территории могут войти в состав РФ в качестве автономных регионов, считает Табачник.Украинская культура, наука и промышленность появились при Российской империи, в заключение подчеркнул он.

https://ukraina.ru/20230520/1046389251.html

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новости, украина, сша, великобритания, россия, история, конфликт