Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка - 01.06.2023 Украина.ру
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Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка
Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка - 01.06.2023 Украина.ру
Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка
Кризис миропорядка начался после холодной войны между Западом и Россией на фоне разного понимания итогов этого противостояния, так как США и Великобритания считают, что они победили Советский Союз, а Россия и страны СНГ не считают себя побеждёнными, заявил доктор исторических наук Дмитрий Табачник
2023-06-01T12:27
2023-06-01T12:27
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история
конфликт
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Победа России в этом конфликте означает остаться со своими ценностями, страной-цивилизацией со своей территорией, народом и языком, а также усвоение уроков из ошибок, избавление от разгильдяйства и страха защитить свои позиции, подчеркнул Табачник.Корни нынешнего конфликта на Украине уходят далеко в историю, отметил он.Антироссийские взгляды на Украине поддерживались западными государствами на протяжении столетий, и тем не менее, даже Львов был русским городом, сказал доктор исторических наук.Для будущего Украины требуется изменение политической риторики властей страны, а исторически русские земли должны стать частью Большой России, в то время, как другие территории могут войти в состав РФ в качестве автономных регионов, считает Табачник.Украинская культура, наука и промышленность появились при Российской империи, в заключение подчеркнул он.
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новости, украина, сша, великобритания, россия, история, конфликт
Новости, Украина, США, Великобритания, Россия, История, конфликт

Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка

12:27 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Читать в
Кризис миропорядка начался после холодной войны между Западом и Россией на фоне разного понимания итогов этого противостояния, так как США и Великобритания считают, что они победили Советский Союз, а Россия и страны СНГ не считают себя побеждёнными, заявил доктор исторических наук Дмитрий Табачник
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Одним из наиболее острых моментов кризиса миропорядка стало столкновение на Украине", – сказал Табачник.
Победа России в этом конфликте означает остаться со своими ценностями, страной-цивилизацией со своей территорией, народом и языком, а также усвоение уроков из ошибок, избавление от разгильдяйства и страха защитить свои позиции, подчеркнул Табачник.
Корни нынешнего конфликта на Украине уходят далеко в историю, отметил он.
Антироссийские взгляды на Украине поддерживались западными государствами на протяжении столетий, и тем не менее, даже Львов был русским городом, сказал доктор исторических наук.
Для будущего Украины требуется изменение политической риторики властей страны, а исторически русские земли должны стать частью Большой России, в то время, как другие территории могут войти в состав РФ в качестве автономных регионов, считает Табачник.
Украинская культура, наука и промышленность появились при Российской империи, в заключение подчеркнул он.
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