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Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки

Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки - 01.06.2023 Украина.ру

Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки

РФ, несмотря на введенные ограничительные меры, продолжает выполнять обязательства надежного поставщика зерновых, закрепляясь благодаря этому и на новых рынках, российская пшеница уже не торгуется с дисконтом к европейской, сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина, передает РИА Новости

2023-06-01T10:38

2023-06-01T10:38

2023-06-01T10:38

новости

зерно

поставки

россия

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Как заявил ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс, Киев поставляет в Европу зерно сомнительного качества, необходимо как можно скорее вывезти из страны украинское зерно, против которого выступают фермеры.По итогам мая в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом выросли поставки российской пшеницы в Турцию - до 915 тысяч тонн. Более чем в 3,5 раза – в Египет, начались поставки в Йемен, куда в прошлом сезоне поставок не было.Кроме того, по данным РЗС, большие объемы ушли в Бразилию, Бангладеш и Оман, в мае прошлого сезона российская пшеница туда не поставлялась, начались поставки в Мексику, выросли в Мозамбик, Тунис, Сенегал и Руанду.Черноморская зерновая инициатива, подписанная представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года, включает поставки зерна с Украины, продовольствия и удобрений из трех портов, включая Одессу, через Черное море.За судоходство отвечает Объединенный координационный центр в Стамбуле. Ранее Владимир Путин отметил, что Запад экспортирует украинское зерно европейские государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года РФ продлила сделку на 60 дней до 18 мая, Киев настаивает на том, чтобы продлить сделку на 120 дней.В интервью изданию Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков рассказал, что вывозимое из украинских портов зерно по большей части принадлежит западным компаниям, которые давно приобрели сельхозугодья на территории Украины.Эту версию подтверждает то, что большая часть зерна идет не в голодающие, а в западноевропейские страны, добавил политолог.Полный текст статьи можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230418/1045420979.html

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новости, зерно, поставки, россия