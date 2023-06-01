https://ukraina.ru/20230601/1046782630.html

Какая Украина нам нужна, а какая — нет. Мнение читателей издания Украина.ру

Какая Украина нам нужна, а какая — нет. Мнение читателей издания Украина.ру - 01.06.2023 Украина.ру

Какая Украина нам нужна, а какая — нет. Мнение читателей издания Украина.ру

В преддверии форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", который проходит в четверг, 1 июня, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", мультимедийное издание Украина.ру провело социологическое онлайн-исследование, в рамках которого были заданы нашим читателям вопросы, какая Украина нужна и какая не нужна?

2023-06-01T07:15

2023-06-01T07:15

2023-06-01T07:26

эксклюзив

социология

украина.ру

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Ответы наших читателей позволили понять ожидания происходящего на пост-Украине с процессом демонтажа неонацистской бандеровской идеи. Наши читатели, принявшие участие в онлайн-опросе, а это 3700 человек, в основном мужчины (76%) от 40 лет и старше (41–50 лет – 19%, 51–60 лет — 30%, старше 61 года — 37%).Какая Украина нам нужна?Нам нужна, во-первых, наша, российская, русская Украина. Почти половина читателей — 46% — считает, что вообще не нужна никакая.Читатели издания Украина.ру — в равной степени и мужчины, и женщины — едины в понимании будущего Украины. Она должна быть или русской, или никакой.Запрос на создание дружелюбной, нашей, русской Украины есть как у постсоветского поколения, так и у тех, кто пережил перестроечное время и является советским поколением.Треть молодежи до 30 лет, сформировавшейся в условиях независимости постсоветских стран, считают, что Украина должна быть русской, и четверть из них — российской. Перестроечное (сорокалетние) и советское (старше 60 лет) поколения ориентированы на российскую Украину, подчеркивая юридический статус данной территории.Какая Украина нам не нужна?Последствия создания враждебного государства на коренной российской территории отразились и в понимании того, какая Украина нам не нужна.По мнению практически половины опрошенных, нам не нужна антироссийская Украина. Вторая половина респондентов считает, что не нужна бандеровская, русофобская и прозападная Украина, что сегодня уже стало словами-синонимами.Бандеровская Украина не устраивает в большей степени женщин, чем мужчин. Но в первую очередь, всем не нужна антироссийская Украина.Опасность антироссийской Украины осознают все возрастные поколения, в первую очередь молодежь до 30 лет (46%), затем сорокалетние (44%) и 45% советских людей старше 50 лет.Бандеровская идея Украины не устраивает в большей степени молодежь — наших читателей от 18 до 30 лет.Русофобской Украины опасается пятая часть опрошенных в каждой возрастной группе, а прозападность украинского общества не подходит молодым людям и старшему поколению.Полученные ответы показывают поиск пути решения украинского вопроса. И по мнению нашей аудитории, он концентрируется вокруг двух направлений.Нам нужна наша, российская (что подразумевает и правовую характеристику) Украина. Или не нужна никакая вовсе.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Ольга Ярмак

Ольга Ярмак

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ольга Ярмак

эксклюзив, социология, украина.ру