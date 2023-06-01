Военный эксперт рассказал, сколько "испуганных патриотов" убежало из России после начала мобилизации - 01.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько "испуганных патриотов" убежало из России после начала мобилизации
Военный эксперт рассказал, сколько "испуганных патриотов" убежало из России после начала мобилизации - 01.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько "испуганных патриотов" убежало из России после начала мобилизации
Помимо проблем с системой управления в ВС РФ, у нас есть проблемы с непопулярностью СВО у значительной части населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-06-01T05:45
2023-06-01T05:45
новости
мобилизация
вс рф
армия
сво
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Махать флажками с буквой "Z" у нас все горазды, но когда осенью 2022 года началась мобилизация, около 1,2 млн человек убежало из страны. Об этом сообщали не вражеские, а российские ресурсы, рассказал эксперт.В основном из страны выезжали мужчины с высшим образованием до 35 лет. Поэтому если объявить всеобщую мобилизацию, то часть людей точно покинет страну любыми способами, хотя все законы уже приняты, добавил он.Новую мобилизацию в России объявлять пока не собираются, поскольку сейчас неподходящая геополитическая ситуация. Но если бы ВСУ стояли под Москвой, ситуация была бы совершенно иная, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, мобилизация, вс рф, армия, сво
Новости, мобилизация, ВС РФ, армия, СВО

Военный эксперт рассказал, сколько "испуганных патриотов" убежало из России после начала мобилизации

05:45 01.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Помимо проблем с системой управления в ВС РФ, у нас есть проблемы с непопулярностью СВО у значительной части населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Махать флажками с буквой "Z" у нас все горазды, но когда осенью 2022 года началась мобилизация, около 1,2 млн человек убежало из страны. Об этом сообщали не вражеские, а российские ресурсы, рассказал эксперт.
В основном из страны выезжали мужчины с высшим образованием до 35 лет. Поэтому если объявить всеобщую мобилизацию, то часть людей точно покинет страну любыми способами, хотя все законы уже приняты, добавил он.
"Поэтому мы [правительство РФ] идем другим путем. Мы пытаемся за счет поднятия вступительного взноса (400 тысяч) привлечь как можно больше добровольцев в армию. В прошлом году в Мулино был сформирован 3-й Армейский корпус. Сейчас в Ставрополе формируется 40-й Армейский корпус, соединения которого уходят на линию боевого соприкосновения (ЛБС)", - подчеркнул Мощанский.
Новую мобилизацию в России объявлять пока не собираются, поскольку сейчас неподходящая геополитическая ситуация. Но если бы ВСУ стояли под Москвой, ситуация была бы совершенно иная, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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