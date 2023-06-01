https://ukraina.ru/20230601/1046770987.html

Военный эксперт рассказал, сколько "испуганных патриотов" убежало из России после начала мобилизации

Военный эксперт рассказал, сколько "испуганных патриотов" убежало из России после начала мобилизации - 01.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько "испуганных патриотов" убежало из России после начала мобилизации

Помимо проблем с системой управления в ВС РФ, у нас есть проблемы с непопулярностью СВО у значительной части населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-06-01T05:45

2023-06-01T05:45

2023-06-01T05:45

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Махать флажками с буквой "Z" у нас все горазды, но когда осенью 2022 года началась мобилизация, около 1,2 млн человек убежало из страны. Об этом сообщали не вражеские, а российские ресурсы, рассказал эксперт.В основном из страны выезжали мужчины с высшим образованием до 35 лет. Поэтому если объявить всеобщую мобилизацию, то часть людей точно покинет страну любыми способами, хотя все законы уже приняты, добавил он.Новую мобилизацию в России объявлять пока не собираются, поскольку сейчас неподходящая геополитическая ситуация. Но если бы ВСУ стояли под Москвой, ситуация была бы совершенно иная, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, вс рф, армия, сво