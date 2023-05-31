https://ukraina.ru/20230531/1046767014.html

Уничтожение украинского военного корабля, Великобритания — враг России. О чём говорили эксперты 31 мая

Уничтожение украинского военного корабля, Великобритания — враг России. О чём говорили эксперты 31 мая - 31.05.2023 Украина.ру

Уничтожение украинского военного корабля, Великобритания — враг России. О чём говорили эксперты 31 мая

Украина.ру, 31.05.2023

2023-05-31T16:32

2023-05-31T16:32

2023-05-31T18:30

эксклюзив

сша

наталия нарочницкая

дефолт

доллар

дмитрий медведев

самойлов

великобритания

одесса

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101853/28/1018532821_0:391:2936:2042_1920x0_80_0_0_e50521a20be8994848072cbf4add8303.jpg

Удары по порту Одессы и Рыбальскому острову в КиевеРоссийская авиация уничтожила последний украинский боевой корабль «Юрий Олефиренко», заявило министерство обороны в Telegram-канале.«Двадцать девятого мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"», — говорится в сводке.А в Киеве, на острове Рыбальском, был нанесен удар по Главному управлению разведки МО Украины.Корабль «Юрий Олефиренко» хотели уничтожить давно, рассказывает капитан первого ранга запаса, кандидат политических наук Сергей Павлович Горбачев.От Очакова до Кинбурнской косы — около 10 км, поясняет Горбачев. На косе сейчас находятся наши защитники. Так что угроза нападения, высадки десанта с украинской стороны, безусловно, была. Теперь, отмечает эксперт, у Украины больше не осталось десантных кораблей. Есть только катера.«Этот десантный корабль способен перевозить до 4 танков, несколько взводов морской пехоты, автомобили. Он имеет вооружение для поддержки высадки десанта. На нём стоит тридцатимиллиметровая пушка.На нём могут стоять переносные ЗРК, БМ-14. Это что-то вроде "катюши", реактивная система залпового огня. Да, это разработка сороковых — пятидесятых годов прошлого века. Но тем не менее это оружие, которое вполне может использоваться для поддержки высадки десанта.Тем более что у Украины сейчас есть только катера. А катера, конечно, имеют более низкие тактические характеристики, чем это судно», — сообщил Горбачев.Что касается удара по острову Рыбальскому в Киеве, это бывшая база Черноморского флота СССР. После распада СССР Украина получила этот военный городок и инфраструктуру, мощную аппаратуру РЭБ и так далее, заявил Горбачев.«На этой базе сейчас находится Главное управление разведки МО Украины. Видимо, туда и был нацелен удар. Средства ПВО, РЭБ на этом острове должны быть уничтожены», — сказал эксперт.«Великобритания пошла ва-банк»Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь техникой и специалистами, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России, поэтому любое должностное лицо Лондона может рассматриваться Москвой как законная цель.Сейчас США — это главный выгодоприобретатель крупной международной комбинации, которую они затеяли, чтобы с помощью Украины затормозить развитие России, навесив на нее серьезные проблемы, говорит политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.У Великобритании же свои задачи. Геополитическая цель Лондона — достичь доминирования в Европе. Для этого им необходимо убрать Евросоюз и Россию в качестве конкурента, поясняет Самойлов.При этом, указывает он, нынешняя Британия — это не та Великобритания, которая была раньше, но амбиции и цели у нее остаются прежними.«Ресурсов на это у нее нет. План Лондона как раз и состоит в том, чтобы выжить за счет Европы и за счет России. Евросоюз уже пошел вразнос, а с Россией пока не получается. Но в любом случае у британцев просто не остается других вариантов существования.Мы понимаем, что Великобритания пошла ва-банк, фактически принимая участие в войне с Россией на Украине специалистами, планировщиками, разведкой, техническим обеспечением, а также в области дипломатии. Именно британцы подталкивают другие страны снабжать Киев деньгами и оружием.Англичанка гадит как может. Но для нее это закончится очень плохо. Как и для Польши, которая тоже пошла ва-банк. Американцы в этом смысле более умеренные», — заявил аналитик.Он признаёт, что военно-техническая и дипломатическая поддержка Великобритании украинских войск уже представляет для России серьезную проблему. В то же время пока Лондон не перешел к прямой агрессии против России.Экономика США выстоитКомитет по регламенту палаты представителей США одобрил вынесение на рассмотрение полным составом палаты законопроекта о повышении потолка госдолга США, подготовленного в рамках соглашения между Белым домом и конгрессом и призванного не допустить дефолта в стране.О крахе экономики США пока говорить не приходится, уверена член Общественной палаты РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.Во-первых, они уже договорились об увеличении, хотя республиканцы явно пошли на компромисс. Во-вторых, американская экономика очень сильна, у нее накоплен огромный жировой запас.Но то, отмечает Нарочницкая, что необратима тенденция к кризисному состоянию американской экономики, финансовой системы, оторванной от реального производства, — это факт.«Эти явления будут нарастать, но на ближайшее время у США еще достаточно инструментов. В том числе и гадости, которые они делают во всем мире.Потому что печатание не обеспеченного всем реальным достоянием США доллара требует, чтобы другие страны этот доллар покупали. Доллар, а не ракеты — главный инструмент доминирования США.Поэтому войны и перевороты, которые США устраивают в мире, — это вливания в американскую экономику», — заявила эксперт.

https://ukraina.ru/20230531/1046744842.html

https://ukraina.ru/20230531/1046755478.html

https://ukraina.ru/20230531/1046760479.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сша, наталия нарочницкая, дефолт, доллар, дмитрий медведев, самойлов, великобритания, одесса, киев, сергей горбачев, корабль