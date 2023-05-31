Сенатор от Крыма прокомментировала атаку Киева на Шебекино - 31.05.2023 Украина.ру
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Сенатор от Крыма прокомментировала атаку Киева на Шебекино
Сенатор от Крыма прокомментировала атаку Киева на Шебекино - 31.05.2023 Украина.ру
Сенатор от Крыма прокомментировала атаку Киева на Шебекино
Атаки Киева по территории РФ требуют продуманной реакции и военно-политической оценки, Украина переходит к открытым боевым действиям, написала у себя в телеграм-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди
2023-05-31T12:11
2023-05-31T12:11
новости
шебекино
ольга ковитиди
украина
терроризм
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По словам политика, происходящее свидетельствует о том, что враги России предъявляют открытый военно-политический вызов, требующий военно-политической оценки и продуманной реакции.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 31 мая сообщил, что число пострадавших в результате ночного обстрела Шебекино возросло до четырех человек.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитатьздесь.
https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html
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новости, шебекино, ольга ковитиди, украина, терроризм
Новости, Шебекино, Ольга Ковитиди, Украина, терроризм

Сенатор от Крыма прокомментировала атаку Киева на Шебекино

12:11 31.05.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины
Заседание Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Атаки Киева по территории РФ требуют продуманной реакции и военно-политической оценки, Украина переходит к открытым боевым действиям, написала у себя в телеграм-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди
По словам политика, происходящее свидетельствует о том, что враги России предъявляют открытый военно-политический вызов, требующий военно-политической оценки и продуманной реакции.
"Нанесенные ВС Украины сегодня ночью артиллерийские удары по территории России, в частности городу Шебекино Белгородской области, свидетельствуют о том, что враг переходит к открытым боевым действиям. Шебекино превращается в прифронтовой город", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 31 мая сообщил, что число пострадавших в результате ночного обстрела Шебекино возросло до четырех человек.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.
Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитатьздесь.
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
09:24
Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 маяВ ЛНР и Шебекино погибли 5 человек в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований
 
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