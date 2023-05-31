https://ukraina.ru/20230531/1046744842.html

Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в Киеве

Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в Киеве - 31.05.2023 Украина.ру

Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в Киеве

В результате авиаударов России в Одессе "повреждена инфраструктура порта", так сообщают украинские власти. Но военкоры утверждают, что потоплен украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко"

2023-05-31T12:08

2023-05-31T12:08

2023-05-31T13:39

елена мурзина

одесса

россия

авиаудары

порт

украина

корабль

морская пехота

владимир зеленский

интервью

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А в Киеве, на острове Рыбальском, был нанесен удар по центру принятия решений — Главному управлению разведки МО Украины.Что это за корабль и каковы цели этих ударов? С этими вопросами мы обратились к капитану первого ранга запаса, кандидату политических наук Сергею Павловичу Горбачеву.— Сергей Павлович, почему целью удара стал десантный корабль «Юрий Олефиренко»? Подтверждения ещё нет, но даже если его не будет, интересно узнать, что это за корабль, какова его история и какие функции у него сейчас?— Этот корабль хотели уничтожить давно. Во многом судно уникальное. Изготовлено в Польше. Такие корабли использовались на всех наших флотах, это наш, советский проект.Но дело в том, что конкретно этому кораблю уже более 50 лет. Не знаю, сохранились ли где-то ещё подобные корабли. Серия давно ушла в утиль. Разве что где-то ещё есть «неплавающие экспонаты несозданных музеев».У этого конкретного корабля действительно, интересная история. В Черноморском флоте СССР он не имел названия, так как считался кораблём третьего ранга, у него был просто номер. Это был корабль СДК-137.Его задача была транспортировать десант в составе амфибийных соединений на необорудованное побережье.СДК-137 участвовал в войне Судного дня, когда мы помогали Сирии. И 16 октября 1973 года командор этого корабля сбил израильский «Фантом» в районе Латакии.Израильтяне это не признали, на тот момент «Фантомы» были основными самолётами истребителями на службе Израиля и США. Конечно, им признавать своё поражение не хотелось. Но впоследствии отличился тральщик другого корабля, сбил ещё один «Фантом». Матросы получили государственные награды СССР.Это была героическая часть истории корабля СДК-137. А потом началась его «украинская история».В 2014 году этот корабль был заблокирован в Донузлаве. Потом был короткий период, когда плавсредства и техника частично передавались Украине. Это был март-апрель 2014 года, до того, как Украина начала войну на Донбассе.В этот короткий промежуток времени СДК-137 позволили уйти в Одессу, как и целому ряду других судов.— Сейчас этот корабль носит имя погибшего на Донбассе капитана Украины. Как это получилось?— Да, с названием корабля тоже получилось довольно символическая история. Вначале его назвали «Кировоград». Как вы знаете, такого города больше нет, он теперь называется Кропивницкий.Сейчас корабль носит имя Юрия Олефиренко, который погиб на Донбассе.Дело в том, что бестолковое украинское начальство бросило подразделение боевых пловцов, морпехов в бой на линии соприкосновения на Донбассе. Там и погиб капитан Олефиренко.— Насколько важен этот корабль сейчас? Ведь ему уже больше 50 лет?— Дело в том что от Очакова до Кинбурнской косы около 10 км. На косе сейчас находятся наши защитники. Так что угроза нападения, высадки десанта с украинской стороны, безусловно, была.У Украины больше нет десантных кораблей. Есть только катера.Этот десантный корабль способен перевозить до 4 танков, несколько взводов морской пехоты, автомобили. Он имеет вооружение для поддержки высадки десанта. На нём стоит тридцатимиллиметровая пушка. Из такой пушки и были в свое время сбиты «Фантомы».На нём могут стоять переносные ЗРК, БМ-14. Это что-то вроде «катюши», реактивная система залпового огня. Да, это разработка сороковых — пятидесятых годов прошлого века. Но тем не менее это оружие, которое вполне может использоваться для поддержки высадки десанта.Тем более что у Украины сейчас есть только катера. А катера, конечно, имеют более низкие тактические характеристики, чем это судно.- Есть сообщения о том, что страны Запада поставляют Украине такие катера? Как они это делают?- Поставляют, видимо, на транспортных самолётах, перевозят на кораблях в рамках зерновой сделки. На Днепре находится флотилия, по различным данным, уже около 40 штук.Но даже флотилия катеров не имеет супер серьёзного боевого значения.- А что вы можете сказать по поводу удара по острову Рыбальскому в Киеве?- Это бывшая база Черноморского флота СССР. В Киеве были части, училища флотские. Киев - портовый город, понятно, что можно дойти по Днепру до Черного моря. И на Рыбальском был учебный отряд связистов, разведчиков. Я и сам там когда-то читал лекции.После распада СССР Украина получила и этот военный городок, и инфраструктуру, мощную аппаратуру РЭБ и так далее.На этой базе сейчас находится Главное управление разведки МО Украины. Видимо, туда и был нацелен удар. Средства ПВО, РЭБ на этом острове должны быть уничтожены.- Зеленский недавно объявил о создании корпуса морской пехоты. Обещал поддержку Запада, техникой, вооружением.- Да, объявил, он просто скопировал американский формат "корпус морской пехоты". Объявить можно что угодно. Но будет ли создана такая оперативно-тактическая единица?Морпехи Украины сейчас находятся на Донбассе. У Украины нету амфибийных сил, десантных кораблей.Перспектив у украинской морской пехоты нет и не будет.

https://ukraina.ru/20230529/1046659582.html

https://ukraina.ru/20230529/1046677766.html

https://ukraina.ru/20230508/1046027668.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

елена мурзина, одесса, россия, авиаудары, порт, украина, корабль, морская пехота, владимир зеленский, интервью