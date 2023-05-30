https://ukraina.ru/20230530/1046718502.html

Вызов всему Востоку. Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет

Вызов всему Востоку. Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет - 30.05.2023 Украина.ру

Вызов всему Востоку. Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет

Верховная Рада ввела против Ирана масштабный пакет секторальных санкций сроком на пятьдесят лет. Это было сделано по представлению Владимира Зеленского и СНБО Украины, которые обвиняют иранское руководство в поддержке России

2023-05-30T15:44

2023-05-30T15:44

2023-05-30T17:02

эксклюзив

украина

иран

санкции

владимир зеленский

снбо

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За решение объявить иранцам экономическую войну проголосовали 328 украинских депутатов – то есть практически все, кто находился в этот момент в сессионном зале. Потому что все подобные резолюции поддерживаются сегодня единогласно.Полувековые украинские санкции предусматривают полное прекращение любых торговых операций с Исламской Республикой, запрет на полеты и перевозки, а также блокирование передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность, которую больше нельзя будет продавать Тегерану.Инвестиции в иранскую экономику тоже строго запрещены, а иранские бизнесмены не смогут вывести с Украины свои капиталы.Однако эксперты убеждены, что данное решение Киева в основном носит символический характер. Отношения между двумя странами в течение последних лет были откровенно недружественными, межгосударственное сотрудничество на всех уровнях давно прекратилось, деловые контакты тоже оказались сведены к минимуму, а транспортное сообщение полностью остановлено.Украина не может наказать Иран экономическим путем, потому что у нее нет для этого никаких рычагов.Как написала сегодня иранская пресса, Зеленский может продлить свои санкции сразу на пятьсот или на пять тысяч лет – но эти цифры только подчеркнут тот факт, что украинские власти не в состоянии нанести с их помощью существенный ущерб Исламской Республике.Вдобавок, Иран десятилетиями живет в условиях действительно серьезных рестрикций со стороны США и Евросоюза, и неплохо научился преодолевать их последствия – что уже неоднократно констатировали западные эксперты.В чем же заключается практический смысл украинских санкций?По мнению иранцев, это, прежде всего, пиар. Киев принимает участие в пропагандистской кампании против Тегерана, которую направляют из Вашингтона, отрабатывая военную, политическую и экономическую поддержку со стороны Запада."Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской Республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран", – заявил об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канани.Накануне голосования в Верховной Раде украинские СМИ активно распространяли недостоверную информацию, согласно которой Иран якобы открыл боевые действия против Афганистана.Как выяснилось, ее первоисточником являлись пропагандистские западные телеканалы Afghanistan International и Iran International, которые базируются на территории США. А в Тегеране и Кабуле опровергли сообщения о конфликте, заявляя о том, что пограничные споры будут разрешаться мирным путем."В настоящее время у нас с афганцами нет никаких проблем. Пограничные пункты открыты для движения, обстановка спокойная", – сказал в понедельник министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.Иранские блогеры обратили внимание, что слухи о пограничной войне с Афганистаном активно разгонялись на Украине, которой вроде бы не должно быть дела до отношений между двумя азиатскими государствами. И эта провокаторская позиция явно не добавила симпатий к украинским политикам.Помимо этого, у антииранских санкций Киева могла быть еще одна политическая причина.Зеленский надеется, что новый санкционный пакет благосклонно встретят в Израиле, который занимает осторожную поддержку в отношении украинского конфликта. С начала 2022 года в Израиле уже сменилось правительство, но никто из израильских политиков не передал Украине ничего из основной номенклатуры современных летальных вооружений – несмотря на настойчивые требования и постоянные упреки, звучащие со стороны украинского президента.Действительно, израильский посол в Киеве сразу же поприветствовал новые рестрикции. Но эта реакция тоже является символическим жестом.В Тель-Авиве хорошо знают, что украинские санкционные ограничения не нанесут иранцам серьезного ущерба. А израильское правительство занимает прагматичную позицию, не торопится выполнять просьбы Банковой – опасаясь, что Иран может получить в этом случае новые современные вооружения и военные технологии от Москвы.В то же время санкционная война против Ирана нанесет Украине большой репутационный ущерб в глазах жителей исламского мира и у остальных неприсоединившихся государств, которые стараются занимать нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту.Исламская Республика только что наладила отношения с основными суннитскими странами, восстановив дипломатические отношения с Саудовской Аравией. А сейчас Тегеран готовится обменяться послами с Египтом – впервые с 1980 года, когда Каир предоставил убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммаду Резе Пехлеви, после чего его контакты с иранцами оказались разорванными на сорок три года.Таким образом, Иран во многом преодолел изоляцию, в которую его надеялись загнать путем дипломатического давления и экономических санкций. Ближний Восток активно консолидируется, демонстрируя растущую политическую самостоятельность, которую не могут подавить в Вашингтоне. А это значит, что враждебность в отношении Тегерана сыграет сейчас против Киева, который проигнорировал эти важные тренды.Жители огромного, богатого и стратегически важного региона, простирающегося от Сахары до Гималаев, убедились, что Украина отказалась от защиты национальных интересов в пользу продвижения интересов США. А украинское правительство выступает политическим орудием Вашингтона, которое направлено то против России, то против Ирана, или против другой страны – в зависимости от задач и целей американской администрации.Это также соответствующим образом оценят в Китае, где в последнее время активно укрепляют экономические и политические контакты с Исламской Республикой. Тем более что Зеленский сделал сегодня выпад в адрес Пекина, заявляя, что КНР "не поддерживает напрямую позицию Украины".Пятидесятилетние санкции против Тегерана закрепляют за Киевом репутацию зависимого государства.И жесткая антииранская риторика украинских политиков будет рассматриваться в неприсоединившихся государствах как вызов исламскому Востоку и глобальному Югу, которые пытался агитировать в свою пользу президент Украины.

https://ukraina.ru/20230530/1046711829.html

https://ukraina.ru/20230515/1046206087.html

https://ukraina.ru/20230321/1044572707.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, иран, санкции, владимир зеленский, снбо