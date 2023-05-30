Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу - 30.05.2023 Украина.ру
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Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу
Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу - 30.05.2023 Украина.ру
Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу
Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко дважды отмахнулся от Амира Резе Месфоруша попытавшегося поздравить конкурента с победой. Соответствующее видео появилось в сети 30 мая
2023-05-30T13:07
2023-05-30T13:07
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украина
иран
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После произошедшего иранский спортсмен, ставший бронзовым призером, остался в недоумении.В Иране назвали поступок украинского пауэрлифтера преднамеренным неуважением и высокомерием, осудив его поведение.Днем ранее украинскую теннисистку Марту Костюк освистали на Открытом чемпионате Франции после отказа пожать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко.В понедельник, 29 мая, украинский парламент проголосовал в поддержку предложения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.Некоторое время назад на форуме в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал вспомнить о корнях конфликта на Украине и обратить внимание на действия игроков, создавших предпосылки для этого кризиса, разжигающих его и провоцирующих одну из сторон.
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новости, украина, иран, верховная рада, спорт, скандал
Новости, Украина, Иран, Верховная Рада, спорт, скандал

Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу

13:07 30.05.2023
 
© Фото : ukraina.ru
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : ukraina.ru
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Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко дважды отмахнулся от Амира Резе Месфоруша попытавшегося поздравить конкурента с победой. Соответствующее видео появилось в сети 30 мая
После произошедшего иранский спортсмен, ставший бронзовым призером, остался в недоумении.
В Иране назвали поступок украинского пауэрлифтера преднамеренным неуважением и высокомерием, осудив его поведение.
Днем ранее украинскую теннисистку Марту Костюк освистали на Открытом чемпионате Франции после отказа пожать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко.
В понедельник, 29 мая, украинский парламент проголосовал в поддержку предложения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.
В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.
Некоторое время назад на форуме в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал вспомнить о корнях конфликта на Украине и обратить внимание на действия игроков, создавших предпосылки для этого кризиса, разжигающих его и провоцирующих одну из сторон.
Элина Свитолина
21 марта, 13:19
Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла шефство над почитателями БандерыУкраинская теннисистка Элина Свитолина поддержала нацистов, разместив в своих соцсетях фото в куртке с шевроном фашистского подразделения "Хартия". Во вторник, 21 марта, об этом написал Telegram-канал "Донбасс решает", отметив, что спортсменка шефствует над этими почитателями Бандеры
 
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