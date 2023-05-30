https://ukraina.ru/20230530/1046711829.html

Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу

Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу - 30.05.2023 Украина.ру

Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу

Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко дважды отмахнулся от Амира Резе Месфоруша попытавшегося поздравить конкурента с победой. Соответствующее видео появилось в сети 30 мая

2023-05-30T13:07

2023-05-30T13:07

2023-05-30T13:07

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После произошедшего иранский спортсмен, ставший бронзовым призером, остался в недоумении.В Иране назвали поступок украинского пауэрлифтера преднамеренным неуважением и высокомерием, осудив его поведение.Днем ранее украинскую теннисистку Марту Костюк освистали на Открытом чемпионате Франции после отказа пожать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко.В понедельник, 29 мая, украинский парламент проголосовал в поддержку предложения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.Некоторое время назад на форуме в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал вспомнить о корнях конфликта на Украине и обратить внимание на действия игроков, создавших предпосылки для этого кризиса, разжигающих его и провоцирующих одну из сторон.

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новости, украина, иран, верховная рада, спорт, скандал