"Образовались бреши". Военный эксперт объяснил, почему беспилотник врезался в жилой дом в Москве - 30.05.2023 Украина.ру
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"Образовались бреши". Военный эксперт объяснил, почему беспилотник врезался в жилой дом в Москве
"Образовались бреши". Военный эксперт объяснил, почему беспилотник врезался в жилой дом в Москве - 30.05.2023 Украина.ру
"Образовались бреши". Военный эксперт объяснил, почему беспилотник врезался в жилой дом в Москве
Оборонное ведомство пока не сообщило о том, что один из БПЛА угодил в жилой дом на Профсоюзной. Это связано с тем, что в жилой дом попал беспилотник, который сбился с курса из-за воздействия РЭБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-05-30T12:02
2023-05-30T12:02
новости
беспилотники
атака
москва
пво
терроризм
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Эти БПЛА запускаются с Украины, и они идут в режиме полного радиомолчания. То есть беспилотники на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже выходят на цель. Поэтому на маршруте следования на них воздействовать нельзя было, рассказал эксперт.Обнаружить такие беспилотники тяжело, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах. Входят они в район нанесения ударов, и только тогда включается GPS на короткое время. И в этот момент ВС РФ их удалось сбить с курса, добавил он.По этой причине в системе ПВО-ПРО образовались бреши. Американцы эти прорехи обнаруживают, передают информацию Украине, прокладывают маршруты и запускают беспилотники, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, беспилотники, атака, москва, пво, терроризм
Новости, беспилотники, атака, Москва, ПВО, терроризм

"Образовались бреши". Военный эксперт объяснил, почему беспилотник врезался в жилой дом в Москве

12:02 30.05.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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Оборонное ведомство пока не сообщило о том, что один из БПЛА угодил в жилой дом на Профсоюзной. Это связано с тем, что в жилой дом попал беспилотник, который сбился с курса из-за воздействия РЭБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Эти БПЛА запускаются с Украины, и они идут в режиме полного радиомолчания. То есть беспилотники на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже выходят на цель. Поэтому на маршруте следования на них воздействовать нельзя было, рассказал эксперт.
Обнаружить такие беспилотники тяжело, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах. Входят они в район нанесения ударов, и только тогда включается GPS на короткое время. И в этот момент ВС РФ их удалось сбить с курса, добавил он.
"Я уже неоднократно объяснял, почему они [БПЛА] преодолели наше воздушное пространство. Раньше Москву защищало Краснознаменное объединение ПВО-ПРО. Оно было достаточно мощным. Но мы были вынуждены направить часть средств на защиту Белгородской, Брянской и Курской областей", - подчеркнул Кнутов.
По этой причине в системе ПВО-ПРО образовались бреши. Американцы эти прорехи обнаруживают, передают информацию Украине, прокладывают маршруты и запускают беспилотники, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостибеспилотникиатакаМоскваПВОтерроризм
 
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