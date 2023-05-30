https://ukraina.ru/20230530/1046709040.html

"Образовались бреши". Военный эксперт объяснил, почему беспилотник врезался в жилой дом в Москве

"Образовались бреши". Военный эксперт объяснил, почему беспилотник врезался в жилой дом в Москве - 30.05.2023 Украина.ру

"Образовались бреши". Военный эксперт объяснил, почему беспилотник врезался в жилой дом в Москве

Оборонное ведомство пока не сообщило о том, что один из БПЛА угодил в жилой дом на Профсоюзной. Это связано с тем, что в жилой дом попал беспилотник, который сбился с курса из-за воздействия РЭБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-05-30T12:02

2023-05-30T12:02

2023-05-30T12:02

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Эти БПЛА запускаются с Украины, и они идут в режиме полного радиомолчания. То есть беспилотники на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже выходят на цель. Поэтому на маршруте следования на них воздействовать нельзя было, рассказал эксперт.Обнаружить такие беспилотники тяжело, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах. Входят они в район нанесения ударов, и только тогда включается GPS на короткое время. И в этот момент ВС РФ их удалось сбить с курса, добавил он.По этой причине в системе ПВО-ПРО образовались бреши. Американцы эти прорехи обнаруживают, передают информацию Украине, прокладывают маршруты и запускают беспилотники, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беспилотники, атака, москва, пво, терроризм