Марочко: украинские военные дезертировали на Краснолиманском направлении - 30.05.2023 Украина.ру
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Марочко: украинские военные дезертировали на Краснолиманском направлении
Марочко: украинские военные дезертировали на Краснолиманском направлении - 30.05.2023 Украина.ру
Марочко: украинские военные дезертировали на Краснолиманском направлении
ВСУ бросили позиции у населенных пунктов Макеевка и Невский на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
2023-05-30T10:34
2023-05-30T10:34
новости
всу
алексей марочко
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Люди призывного возраста не хотят попасть на бойню. В украинских СМИ периодически сообщают об облавах военкомов на призывников на улицах городов.Исходя из радиоперехватов, украинским командованием объявлен поиск сбежавших военнослужащих численностью до взвода, сообщил он. На участок перебросили подкрепление для поиска беглецов. Качество украинских мобилизованных снижается, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Как правило, в горячие точки отправляют людей без какой-либо военной подготовки. В какой-то момент это приведет к слому морального духа пехотных частей ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, алексей марочко, харьков
Новости, ВСУ, Алексей Марочко, Харьков

Марочко: украинские военные дезертировали на Краснолиманском направлении

10:34 30.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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ВСУ бросили позиции у населенных пунктов Макеевка и Невский на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
Люди призывного возраста не хотят попасть на бойню. В украинских СМИ периодически сообщают об облавах военкомов на призывников на улицах городов.
"На Краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций", - заявил Марочко.
Исходя из радиоперехватов, украинским командованием объявлен поиск сбежавших военнослужащих численностью до взвода, сообщил он. На участок перебросили подкрепление для поиска беглецов.
Качество украинских мобилизованных снижается, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Как правило, в горячие точки отправляют людей без какой-либо военной подготовки. В какой-то момент это приведет к слому морального духа пехотных частей ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
06:11
"Русские не спят". Эксперты в Киеве гадают, чего ждать - контрнаступления ВСУ или "заморозки"Обещанное Киевом скорое и решительное контрнаступление может и не состояться в том виде, в каком его ожидает украинское общество. Вполне вероятно, что могут быть реализованы совсем другие варианты. Эти возможные варианты развития событий обсуждают сейчас украинские эксперты.
 
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