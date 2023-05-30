Марочко: украинские военные дезертировали на Краснолиманском направлении
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
ВСУ бросили позиции у населенных пунктов Макеевка и Невский на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
Люди призывного возраста не хотят попасть на бойню. В украинских СМИ периодически сообщают об облавах военкомов на призывников на улицах городов.
"На Краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций", - заявил Марочко.
Исходя из радиоперехватов, украинским командованием объявлен поиск сбежавших военнослужащих численностью до взвода, сообщил он. На участок перебросили подкрепление для поиска беглецов.
Качество украинских мобилизованных снижается, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Как правило, в горячие точки отправляют людей без какой-либо военной подготовки. В какой-то момент это приведет к слому морального духа пехотных частей ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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