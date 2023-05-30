Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной - 30.05.2023 Украина.ру
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Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной
Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной - 30.05.2023 Украина.ру
Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной
Польша готовит военную операцию на территории Белоруссии, и эта операция будет проводиться под предлогом помощи восставшей оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2023-05-30T10:30
2023-05-30T10:30
новости
польша
литва
украина
белоруссия
ядерное оружие
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По его словам, слова бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем произвели эффект разорвавшейся бомбы.Планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию. Считается, что Украина и сама неплохо держится и ей оказывается поддержка всего западного сообщества, тогда как радикальные изменения в ситуации в Белоруссии находятся в зоне ответственности Польши и союзной с ней по этому вопросу Литвы.Сценарий военного вторжения в Белоруссию в связи с размещением там российского тактического ядерного оружия не отменяется. Планы могут быть лишь скорректированы.Хотя российское ТЯО является очень серьезным аргументом, препятствующим легкой военной кампании со стороны Польши и ее союзников. Это сильный шаг для того, чтобы охладить горячие головы в польском руководстве. Но очевидно, что этого недостаточно, чтобы они отказались от своих намерений.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, польша, литва, украина, белоруссия, ядерное оружие
Новости, Польша, Литва, Украина, Белоруссия, Ядерное оружие

Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной

10:30 30.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польша готовит военную операцию на территории Белоруссии, и эта операция будет проводиться под предлогом помощи восставшей оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
По его словам, слова бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию. Считается, что Украина и сама неплохо держится и ей оказывается поддержка всего западного сообщества, тогда как радикальные изменения в ситуации в Белоруссии находятся в зоне ответственности Польши и союзной с ней по этому вопросу Литвы.
"Польша, Литва и, возможно, Латвия в случае начала кризиса в Белоруссии сформируют коалицию, в которой частично будет присутствовать и Украина через участие в литовско- польско-украинской бригаде со штаб-квартирой в Люблине. Её как раз сейчас решено в спешном порядке расширить до трехбригадного корпуса. Если этот сценарий будет реализован, то это будет означать масштабную войну на территории Белоруссии", - считает эксперт.
Сценарий военного вторжения в Белоруссию в связи с размещением там российского тактического ядерного оружия не отменяется. Планы могут быть лишь скорректированы.
Хотя российское ТЯО является очень серьезным аргументом, препятствующим легкой военной кампании со стороны Польши и ее союзников. Это сильный шаг для того, чтобы охладить горячие головы в польском руководстве. Но очевидно, что этого недостаточно, чтобы они отказались от своих намерений.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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