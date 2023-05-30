https://ukraina.ru/20230530/1046680326.html

Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной

Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной - 30.05.2023 Украина.ру

Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной

Польша готовит военную операцию на территории Белоруссии, и эта операция будет проводиться под предлогом помощи восставшей оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2023-05-30T10:30

2023-05-30T10:30

2023-05-30T10:30

новости

польша

литва

украина

белоруссия

ядерное оружие

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По его словам, слова бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем произвели эффект разорвавшейся бомбы.Планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию. Считается, что Украина и сама неплохо держится и ей оказывается поддержка всего западного сообщества, тогда как радикальные изменения в ситуации в Белоруссии находятся в зоне ответственности Польши и союзной с ней по этому вопросу Литвы.Сценарий военного вторжения в Белоруссию в связи с размещением там российского тактического ядерного оружия не отменяется. Планы могут быть лишь скорректированы.Хотя российское ТЯО является очень серьезным аргументом, препятствующим легкой военной кампании со стороны Польши и ее союзников. Это сильный шаг для того, чтобы охладить горячие головы в польском руководстве. Но очевидно, что этого недостаточно, чтобы они отказались от своих намерений.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, литва, украина, белоруссия, ядерное оружие