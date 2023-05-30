https://ukraina.ru/20230530/1046680326.html
Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной
Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной - 30.05.2023 Украина.ру
Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной
Польша готовит военную операцию на территории Белоруссии, и эта операция будет проводиться под предлогом помощи восставшей оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2023-05-30T10:30
2023-05-30T10:30
2023-05-30T10:30
новости
польша
литва
украина
белоруссия
ядерное оружие
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По его словам, слова бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем произвели эффект разорвавшейся бомбы.Планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию. Считается, что Украина и сама неплохо держится и ей оказывается поддержка всего западного сообщества, тогда как радикальные изменения в ситуации в Белоруссии находятся в зоне ответственности Польши и союзной с ней по этому вопросу Литвы.Сценарий военного вторжения в Белоруссию в связи с размещением там российского тактического ядерного оружия не отменяется. Планы могут быть лишь скорректированы.Хотя российское ТЯО является очень серьезным аргументом, препятствующим легкой военной кампании со стороны Польши и ее союзников. Это сильный шаг для того, чтобы охладить горячие головы в польском руководстве. Но очевидно, что этого недостаточно, чтобы они отказались от своих намерений.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, литва, украина, белоруссия, ядерное оружие
Новости, Польша, Литва, Украина, Белоруссия, Ядерное оружие
Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войной
Польша готовит военную операцию на территории Белоруссии, и эта операция будет проводиться под предлогом помощи восставшей оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
По его словам, слова бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию. Считается, что Украина и сама неплохо держится и ей оказывается поддержка всего западного сообщества, тогда как радикальные изменения в ситуации в Белоруссии находятся в зоне ответственности Польши и союзной с ней по этому вопросу Литвы.
"Польша, Литва и, возможно, Латвия в случае начала кризиса в Белоруссии сформируют коалицию, в которой частично будет присутствовать и Украина через участие в литовско- польско-украинской бригаде со штаб-квартирой в Люблине. Её как раз сейчас решено в спешном порядке расширить до трехбригадного корпуса. Если этот сценарий будет реализован, то это будет означать масштабную войну на территории Белоруссии", - считает эксперт.
Сценарий военного вторжения в Белоруссию в связи с размещением там российского тактического ядерного оружия не отменяется. Планы могут быть лишь скорректированы.
Хотя российское ТЯО является очень серьезным аргументом, препятствующим легкой военной кампании со стороны Польши и ее союзников. Это сильный шаг для того, чтобы охладить горячие головы в польском руководстве. Но очевидно, что этого недостаточно, чтобы они отказались от своих намерений.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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