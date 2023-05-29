https://ukraina.ru/20230529/1046651054.html

Олег Неменский о том, как Польша и Украина готовят войну против Белоруссии

Олег Неменский о том, как Польша и Украина готовят войну против Белоруссии - 29.05.2023 Украина.ру

Олег Неменский о том, как Польша и Украина готовят войну против Белоруссии

Планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию, считает политолог Олег Неменский Украина.ру, 29.05.2023

2023-05-29T04:38

2023-05-29T04:38

2023-05-29T10:23

интервью

польша

россия

украина

белоруссия

дмитрий медведев

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Планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию, считает политолог Олег Неменский Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев описал три сценария распада Украины. Согласно первому, западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза. Оставшаяся территория становится членом ЕС и НАТО. Второй сценарий подразумевает исчезновение Украины после завершения СВО в процессе её раздела между Россией и станами Европы. Третий - западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. А народ иных областей Украины в рамках первой статьи Устава ООН немедленно заявляет о своём самоопределении путём вступления в Россию. - Олег Борисович, какой из сценариев распада Украины, описанных Медведевым, вы считаете наиболее вероятным? - У меня вызывают сомнение все три сценария. У них есть один общий ошибочный показатель. Все три основаны на предположении, что западноукраинские области будут разобраны соседними европейскими государствами. Не раз уже наши политики выступали с заявлениями, что Польша рассчитывает на присоединение Западной Украины. Это очень серьезная ошибка в прогнозировании. Со стороны Польши нет таких намерений. Если там кто-то и высказывает такие идеи, то это ультраправые группировки, маргинальные в польской политике. Даже их представители в случае попадания в большую политику станут выражать совершенно другие идеи. Польше нужны не отдельные области, а вся Украина. Польша предполагает не расширение своих национальных границ на украинские территории, а создание конфедеративного государства с Украиной. Этот путь предполагает борьбу за максимально большую Украину. Идея о том, что Польша поучаствует с Россией в разделе украинского государства и тем самым легализует на уровне западного сообщества распад Украины – это тщетные надежды, которые не имеют никаких оснований в польской политической мысли. Этого точно не будет. В будущем возможно формирование новой федеративной Речи Посполитой, с теми территориями, которые останутся от Украины после российской СВО. Но эти территории сохранят украинский национальный статус. Они будут иметь все формы национальной государственности, а не части Польши. И несмотря на зависимость от Польши, будут проводить свою политику. У меня, кстати, нет сомнений, что такое западноукраинское государство, хотя и будет нуждаться в поддержке Польши, будет с ней в постоянном конфликте. И это государство будет видеть себя продолжателем той Украины, которая есть сейчас. Речь идет только о том, какая часть этой Украины будет оторвана и перейдет под контроль России в результате военных действий. А тут возможны разные варианты, предсказывать которые я не берусь. - Существуют ли подобные планы в Варшаве относительно Белоруссии, учитывая недавнее заявление бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем? - Я уже два года говорю о том, что Польша готовит военную операцию на территории Белоруссии, и эта операция будет проводиться под предлогом помощи восставшей оппозиции. Если раньше поляки говорили об этом обиняком, то сейчас отставной польский генерал произнес это напрямую, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию. Считается, что Украина и сама неплохо держится и ей оказывается поддержка всего западного сообщества, тогда как радикальные изменения в ситуации в Белоруссии находятся в зоне ответственности Польши и союзной с ней по этому вопросу Литвы. Польша, Литва и, возможно, Латвия в случае начала кризиса в Белоруссии сформируют коалицию, в которой частично будет присутсвовать и Украина через участие в литовско- польско-украинской бригаде со штаб-квартирой в Люблине. Её как раз сейчас решено в спешном порядке расширить до трехбригадного корпуса. Если этот сценарий будет реализован, то это будет означать масштабную войну на территории Белоруссии. Нет никаких сомнений, что Россия не позволит себе просто вывести свои силы из Белоруссии и отдать это все Польше. Касательно судьбы Белоруссии в случае успеха польской операции, то никаких планов по расширению восточных границ Польши на территорию западных областей Белоруссии в Варшаве опять же нет. В планы входит привлечение всей Белоруссии в конфедеративное государство с центром в Варшаве, но как отдельное государство, а не через раздел Белоруссии. Это та же самая ситуация, что и с Украиной. - Пожалуй, тактическое ядерное оружие, которое Россия передала Белоруссии, должно поставить крест на таких планах. - По реакции в польской среде можно сказать, что они так не считают. Возможно, будет поставлена задача быстрого перехвата контроля над этим оружием. Сценарий военного вторжения в Белоруссию в связи с этим не отменяется. Планы могут быть лишь скорректированы. Хотя российское ТЯО является очень серьезным аргументом, препятствующим легкой военной кампании со стороны Польши и ее союзников. Это сильный шаг для того, чтобы охладить горячие головы в польском руководстве. Но очевидно, что этого недостаточно, чтобы они отказались от своих намерений. - Следует ли ожидать, что после поражения в Артемовске Украина все чаще будет совершать набеги на территорию России, как это было недавно в Белгородской области, и какую роль в этих акциях сыграют русские коллаборационисты? - То, что в этих операциях используются русские коллаборационисты, объясняется тем, что Запад запрещает Украине проводить эти операции под своим флагом. Но он постоянно сдвигает свои границы допустимого, раз за разом переходит очередные красные линии, поэтому через какое-то время Украине дадут добро на такие операции. Тогда российские коллаборационисты также будут принимать участие, но роль их будет демонстрационно-политическая. По составу тех политических сил, на основе которых были сформированы эти якобы российские силы, вошедшие в Белгородскую область, мы видим коалицию из изгнанных из России либералов с уехавшими из России нацистами. Это либерально-нацистская коалиция, претендующая на перехват власти в Москве и открыто выступающая на стороне Украины в военном конфликте. Она формировалась несколько лет, а сейчас сформировалась окончательно. Здесь очевидна идеологическая совместимость. Действительно, российский либерализм очень близок к нацизму во всем, что касается России. - Философ Иван Ильин в 1948 году в работе "Что сулит миру расчленение России?" предсказал развал СССР и указал на то, что фронт противостояния между Украиной и Великороссией пройдет по линии Бахмут – Мариуполь. Автор ТГ-канала "Толкователь" утверждает, что российское руководство в своих стратегиях использует пророчества Ильина, чем объясняется наступление российских войск на упомянутые Мариуполь и Бахмут (Артёмовск). Что вы думаете по этому поводу? - Думаю, российские власти руководствуются не этим. То, что написал Ильин, является оценкой будущего хода противостояния исходя из тех границ, которые уже были начерчены в советское время. А эти границы актуальны по сей день. То, что происходит сейчас, идет в соответствии с логикой противостояния, которую можно было спрогнозировать, исходя из начертания этой границы. Но Россия руководствуется конкретными потребностями и военной логикой, а не вычитанными у кого-то идеями. Просто Ильин сумел довольно точно спрогнозировать ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. Вообще, опыт пережитых трагедий первой половины ХХ века давал некоторым нашим мыслителям возможность увидеть гораздо более тревожное будущее, чем оно представлялось более молодым поколениям. И многое из того, что писали наши эмигранты, теперь кажется очень злободневным.

https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html

https://ukraina.ru/20230528/1046638327.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, россия, украина, белоруссия, дмитрий медведев