https://ukraina.ru/20230530/1046667214.html

"Нереальные цифры". Военный эксперт объяснил, зачем Пригожин преувеличил потери "Вагнера" в Артёмовске

"Нереальные цифры". Военный эксперт объяснил, зачем Пригожин преувеличил потери "Вагнера" в Артёмовске - 30.05.2023 Украина.ру

"Нереальные цифры". Военный эксперт объяснил, зачем Пригожин преувеличил потери "Вагнера" в Артёмовске

В боях за Артёмовск (Бахмут) "Вагнер" понёс большие потери . Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ходе боев за Артемовск погибло 20 тысяч бойцов, хотя возможно, что эти цифры несколько завышены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-05-30T06:12

2023-05-30T06:12

2023-05-30T06:12

новости

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

потери

убитые

артёмовск (бахмут)

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Если действительно 20 тысяч "вагнеровцев" были убиты, то на них должны приходиться 20 тысяч раненых, рассказал эксперт. Значит из слов Евгения Пригожина следует, что всего (вместе с убитыми, невозвратными и ранеными бойцами) "Вагнер" потерял 60 тысяч человек. Дело в том, что по российским данным, численность корпуса "Вагнера" составляет 25 тысяч человек. По западным данным - это примерно 45-50 тысяч. То есть после таких потерь "Вагнер" должен был превратиться в ноль, чего не произошло, добавил он."Так что это [количество убитых бойцов "Вагнера"] совершенно нереальные цифры. Возможно, что 20 тысяч – это общее число убитых и раненых. Тогда это было бы логично. Иначе не было бы смысла отводить вагнеровцев на переформирование", - подчеркнул Евсеев.Евгений Пригожин хочет показать ту степень тяжести, которую несет его подразделение в борьбе с ВСУ. Но не надо преувеличивать собственные потери и преуменьшать роль других воинских частей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", потери, убитые, артёмовск (бахмут)