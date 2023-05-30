"Нереальные цифры". Военный эксперт объяснил, зачем Пригожин преувеличил потери "Вагнера" в Артёмовске - 30.05.2023 Украина.ру
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"Нереальные цифры". Военный эксперт объяснил, зачем Пригожин преувеличил потери "Вагнера" в Артёмовске
"Нереальные цифры". Военный эксперт объяснил, зачем Пригожин преувеличил потери "Вагнера" в Артёмовске - 30.05.2023 Украина.ру
"Нереальные цифры". Военный эксперт объяснил, зачем Пригожин преувеличил потери "Вагнера" в Артёмовске
В боях за Артёмовск (Бахмут) "Вагнер" понёс большие потери . Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ходе боев за Артемовск погибло 20 тысяч бойцов, хотя возможно, что эти цифры несколько завышены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-05-30T06:12
2023-05-30T06:12
новости
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
потери
убитые
артёмовск (бахмут)
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Если действительно 20 тысяч "вагнеровцев" были убиты, то на них должны приходиться 20 тысяч раненых, рассказал эксперт. Значит из слов Евгения Пригожина следует, что всего (вместе с убитыми, невозвратными и ранеными бойцами) "Вагнер" потерял 60 тысяч человек. Дело в том, что по российским данным, численность корпуса "Вагнера" составляет 25 тысяч человек. По западным данным - это примерно 45-50 тысяч. То есть после таких потерь "Вагнер" должен был превратиться в ноль, чего не произошло, добавил он."Так что это [количество убитых бойцов "Вагнера"] совершенно нереальные цифры. Возможно, что 20 тысяч – это общее число убитых и раненых. Тогда это было бы логично. Иначе не было бы смысла отводить вагнеровцев на переформирование", - подчеркнул Евсеев.Евгений Пригожин хочет показать ту степень тяжести, которую несет его подразделение в борьбе с ВСУ. Но не надо преувеличивать собственные потери и преуменьшать роль других воинских частей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", потери, убитые, артёмовск (бахмут)
Новости, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", потери, убитые, Артёмовск (Бахмут)

"Нереальные цифры". Военный эксперт объяснил, зачем Пригожин преувеличил потери "Вагнера" в Артёмовске

06:12 30.05.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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В боях за Артёмовск (Бахмут) "Вагнер" понёс большие потери . Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ходе боев за Артемовск погибло 20 тысяч бойцов, хотя возможно, что эти цифры несколько завышены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если действительно 20 тысяч "вагнеровцев" были убиты, то на них должны приходиться 20 тысяч раненых, рассказал эксперт. Значит из слов Евгения Пригожина следует, что всего (вместе с убитыми, невозвратными и ранеными бойцами) "Вагнер" потерял 60 тысяч человек.
Дело в том, что по российским данным, численность корпуса "Вагнера" составляет 25 тысяч человек. По западным данным - это примерно 45-50 тысяч. То есть после таких потерь "Вагнер" должен был превратиться в ноль, чего не произошло, добавил он.
"Так что это [количество убитых бойцов "Вагнера"] совершенно нереальные цифры. Возможно, что 20 тысяч – это общее число убитых и раненых. Тогда это было бы логично. Иначе не было бы смысла отводить вагнеровцев на переформирование", - подчеркнул Евсеев.
Евгений Пригожин хочет показать ту степень тяжести, которую несет его подразделение в борьбе с ВСУ. Но не надо преувеличивать собственные потери и преуменьшать роль других воинских частей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиЧВК "Вагнер""вагнеровцы"потериубитыеАртёмовск (Бахмут)
 
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