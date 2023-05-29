Ответ на обстрелы Белгородской области, победа Эрдогана. О чём говорили эксперты 29 мая
Обстрелы Белгородской области
При обстрелах Белгородской области противник по-прежнему использует кочующие орудия и минометы, рассказывает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
По его словам, ВСУ применяют комплексную тактику: подтянули как можно ближе к границе Харьковской и Белгородской областей реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые стреляют как кассетными, так и осколочно-фугасными боеприпасами.
"Что касается интенсивности обстрелов, то за последние дни, сегодня утром продолжался обстрел сел и окрестностей Шебекинского района. Враг выпустил более 250-270 боеприпасов не только по Шебекинскому, но и по Грайворонскому, Борисовскому и Белгородскому районам, которые непосредственно примыкают к границе.
По интенсивности это уже можно сравнить с обстрелами Донецка", – заявил Алехин.
Напряженность, продолжил он, усилилась после вылазки диверсионной группы. При этом можно ожидать повторения таких рейдов в любой точке региона. Но все зависит от того, насколько военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники) будут четко и согласованно действовать.
Вчера, 14:00Полковник Геннадий Алехин о том, как Россия отвечает обнаглевшим ВСУ за убийство жителей Белгородчины Грайворонский рейд украинских диверсантов показал, что, к сожалению, у России есть недоработки в организации обороны и усилении границы с Харьковской области. Силовики учтут эти особенности
Также эксперт ответил, что можно предпринять, чтобы отодвинуть ВСУ от границы.
"Мы уже наносим интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре, местам сосредоточения, а также передвижения боевой техники и вооружения, которая идет через Харьковскую область в Донбасс. Это ни для кого не секрет и по этой логистике мы бьем.
Также наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где они клепают разведывательные дроны-камикадзе. Кроме того, мы бьем по базам подготовки ВСУ", – сообщил Алехин.
Он допускает, что противник может вклиниться на том или ином участке, захватить какой-нибудь населенный пункт на границе – "это чисто террористические методы, которые использовали Басаев и Радуев во время войны в Чечне".
"Диверсанты могут взять в заложники небольшое скопление людей и начать выдвигать политические требования. Избежать такого сценария мы можем только благодаря качественной работе наших спецслужб", – сказал Алехин.
Победа Эрдогана на выборах в Турции
Глава ЦИК Турции объявил о победе Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов. По данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14 избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%.
Политолог Дмитрий Юрьев отмечает, что Эрдоган твердо стоит на ногах, опирается на большой слой турецкого народа, в том числе на сельское население, на мелкий бизнес в регионах страны, на идеологическую поддержку со стороны мусульман, политического ислама.
"В отличие от других стран мусульманского мира, Эрдоган — это тот уникальный случай, когда на базе политического исламизма возник достаточно сильный авторитарный режим, который при этом является государственным.
Это не теократическая, а авторитарная власть современного политического типа, но черпающая энергию в возрождающемся политическом исламе", – пояснил политолог.
Он добавил, что победа Эрдогана с геополитической точки зрения – это действительно очень важное событие, это вклад в развитие международных трендов на много лет вперед.
"Эрдоган — это проект султанского реванша. Эрдоган — это попытка вернуть Турцию в ту позицию, которую занимал султанат на протяжении не одного столетия.
Это был центр силы мирового порядка между Европой и Азией, который основывался на сильной власти столицы Великой Римской империи и на проникновении тюркских народов. Последние простирались на огромную территорию, вплоть до Монголии и Китая, который когда-то тоже контролировался великими монголами. Эрдоган пытается постепенно превратить себя в такой центр силы", – заявил Юрьев.
Вчера, 15:31Дмитрий Юрьев: Эрдоган — это проект султанского реванша со всеми его плюсами и минусамиИнтересы Турции, о которых мы можем только догадываться, на украинском направлении, Реджеп Эрдоган будет реализовывать с большей степенью уверенности и наступательности. Однако каких-либо принципиальных изменений в его позиции по украинскому конфликту вряд ли стоит ожидать.
Он прогнозирует, что сейчас мы увидим нового Эрдогана, гораздо более уверенного в себе, в своем праве действовать в интересах Турции так, как он это понимает. В том числе в плане отношений с Россией.
"Эрдоган фактически является партнером России, но стратегически следует внимательно наблюдать за его активностью. Прежде всего для нас важна политика Турции на тюркском направлении, на направлении как стран СНГ, так и тюркоязычных народов, проживающих на территории России", – сообщил политолог.
Поляки не готовы воевать за Украину
Эксперт-полонист Станислав Стремидловский ответил на вопрос, насколько в польском обществе сейчас популярна идея войны с Россией.
Эта идея, говорит Стремидловский, совсем не популярна – недаром появилось движение "Это не наша война", которое возглавляет политолог-геополитик Лешик Сыкульский.
"Все возможные рассуждения на эту тему не пользуются популярностью, поскольку воевать с Россией поляки не хотят.
С другой стороны, я недавно читал материал одного из польских проправительственных экспертов, где впервые увидел от польского аналитика заявления о том, что раз это не наша война, то как мы объясним полякам такие траты на вооружение?
Вбухиваются миллиарды злотых на закупки британского, американского и южнокорейского оружия", – рассказал эксперт.
Вчера, 15:39Станислав Стремидловский: Польские политики начнут искать "русские портянки" среди своих оппонентовТема участия своих военных в войне на стороне ВСУ табуирована в польских медиа, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Что касается возможного участия польских военнослужащих в конфликте на стороне ВСУ, то этот вопрос – вовсе табуирован в местной прессе.
"Максимум, о чем говорят, это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это волонтеры, которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи.
Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована", – заявил Стремидловский.