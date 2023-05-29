Ответ на обстрелы Белгородской области, победа Эрдогана. О чём говорили эксперты 29 мая - 29.05.2023 Украина.ру
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Ответ на обстрелы Белгородской области, победа Эрдогана. О чём говорили эксперты 29 мая
Ответ на обстрелы Белгородской области, победа Эрдогана. О чём говорили эксперты 29 мая - 29.05.2023 Украина.ру
Ответ на обстрелы Белгородской области, победа Эрдогана. О чём говорили эксперты 29 мая
Украина.ру, 29.05.2023
2023-05-29T17:16
2023-05-29T17:16
эксклюзив
польша
иностранные наемники
россия
украина
эрдоган
турция
исламизм
выборы
всу
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Обстрелы Белгородской областиПри обстрелах Белгородской области противник по-прежнему использует кочующие орудия и минометы, рассказывает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.По его словам, ВСУ применяют комплексную тактику: подтянули как можно ближе к границе Харьковской и Белгородской областей реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые стреляют как кассетными, так и осколочно-фугасными боеприпасами."Что касается интенсивности обстрелов, то за последние дни, сегодня утром продолжался обстрел сел и окрестностей Шебекинского района. Враг выпустил более 250-270 боеприпасов не только по Шебекинскому, но и по Грайворонскому, Борисовскому и Белгородскому районам, которые непосредственно примыкают к границе.По интенсивности это уже можно сравнить с обстрелами Донецка", – заявил Алехин.Напряженность, продолжил он, усилилась после вылазки диверсионной группы. При этом можно ожидать повторения таких рейдов в любой точке региона. Но все зависит от того, насколько военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники) будут четко и согласованно действовать.Также эксперт ответил, что можно предпринять, чтобы отодвинуть ВСУ от границы."Мы уже наносим интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре, местам сосредоточения, а также передвижения боевой техники и вооружения, которая идет через Харьковскую область в Донбасс. Это ни для кого не секрет и по этой логистике мы бьем.Также наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где они клепают разведывательные дроны-камикадзе. Кроме того, мы бьем по базам подготовки ВСУ", – сообщил Алехин.Он допускает, что противник может вклиниться на том или ином участке, захватить какой-нибудь населенный пункт на границе – "это чисто террористические методы, которые использовали Басаев и Радуев во время войны в Чечне"."Диверсанты могут взять в заложники небольшое скопление людей и начать выдвигать политические требования. Избежать такого сценария мы можем только благодаря качественной работе наших спецслужб", – сказал Алехин.Победа Эрдогана на выборах в ТурцииГлава ЦИК Турции объявил о победе Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов. По данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14 избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%.Политолог Дмитрий Юрьев отмечает, что Эрдоган твердо стоит на ногах, опирается на большой слой турецкого народа, в том числе на сельское население, на мелкий бизнес в регионах страны, на идеологическую поддержку со стороны мусульман, политического ислама."В отличие от других стран мусульманского мира, Эрдоган — это тот уникальный случай, когда на базе политического исламизма возник достаточно сильный авторитарный режим, который при этом является государственным.Это не теократическая, а авторитарная власть современного политического типа, но черпающая энергию в возрождающемся политическом исламе", – пояснил политолог.Он добавил, что победа Эрдогана с геополитической точки зрения – это действительно очень важное событие, это вклад в развитие международных трендов на много лет вперед."Эрдоган — это проект султанского реванша. Эрдоган — это попытка вернуть Турцию в ту позицию, которую занимал султанат на протяжении не одного столетия.Это был центр силы мирового порядка между Европой и Азией, который основывался на сильной власти столицы Великой Римской империи и на проникновении тюркских народов. Последние простирались на огромную территорию, вплоть до Монголии и Китая, который когда-то тоже контролировался великими монголами. Эрдоган пытается постепенно превратить себя в такой центр силы", – заявил Юрьев.Он прогнозирует, что сейчас мы увидим нового Эрдогана, гораздо более уверенного в себе, в своем праве действовать в интересах Турции так, как он это понимает. В том числе в плане отношений с Россией."Эрдоган фактически является партнером России, но стратегически следует внимательно наблюдать за его активностью. Прежде всего для нас важна политика Турции на тюркском направлении, на направлении как стран СНГ, так и тюркоязычных народов, проживающих на территории России", – сообщил политолог.Поляки не готовы воевать за УкраинуЭксперт-полонист Станислав Стремидловский ответил на вопрос, насколько в польском обществе сейчас популярна идея войны с Россией.Эта идея, говорит Стремидловский, совсем не популярна – недаром появилось движение "Это не наша война", которое возглавляет политолог-геополитик Лешик Сыкульский."Все возможные рассуждения на эту тему не пользуются популярностью, поскольку воевать с Россией поляки не хотят.С другой стороны, я недавно читал материал одного из польских проправительственных экспертов, где впервые увидел от польского аналитика заявления о том, что раз это не наша война, то как мы объясним полякам такие траты на вооружение?Вбухиваются миллиарды злотых на закупки британского, американского и южнокорейского оружия", – рассказал эксперт.Что касается возможного участия польских военнослужащих в конфликте на стороне ВСУ, то этот вопрос – вовсе табуирован в местной прессе."Максимум, о чем говорят, это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это волонтеры, которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи.Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована", – заявил Стремидловский.
https://ukraina.ru/20230529/1046673530.html
https://ukraina.ru/20230524/1046529269.html
https://ukraina.ru/20230529/1046677458.html
https://ukraina.ru/20230529/1046677129.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, польша, иностранные наемники, россия, украина, эрдоган, турция, исламизм, выборы, всу, геннадий алехин, белгородская область, шебекино
Эксклюзив, Польша, иностранные наемники, Россия, Украина, Эрдоган, Турция, исламизм, выборы, ВСУ, Геннадий Алехин, Белгородская область, Шебекино

Ответ на обстрелы Белгородской области, победа Эрдогана. О чём говорили эксперты 29 мая

17:16 29.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Обстрелы Белгородской области
При обстрелах Белгородской области противник по-прежнему использует кочующие орудия и минометы, рассказывает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
По его словам, ВСУ применяют комплексную тактику: подтянули как можно ближе к границе Харьковской и Белгородской областей реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые стреляют как кассетными, так и осколочно-фугасными боеприпасами.
"Что касается интенсивности обстрелов, то за последние дни, сегодня утром продолжался обстрел сел и окрестностей Шебекинского района. Враг выпустил более 250-270 боеприпасов не только по Шебекинскому, но и по Грайворонскому, Борисовскому и Белгородскому районам, которые непосредственно примыкают к границе.
По интенсивности это уже можно сравнить с обстрелами Донецка", – заявил Алехин.
Напряженность, продолжил он, усилилась после вылазки диверсионной группы. При этом можно ожидать повторения таких рейдов в любой точке региона. Но все зависит от того, насколько военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники) будут четко и согласованно действовать.
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 14:00
Полковник Геннадий Алехин о том, как Россия отвечает обнаглевшим ВСУ за убийство жителей Белгородчины Грайворонский рейд украинских диверсантов показал, что, к сожалению, у России есть недоработки в организации обороны и усилении границы с Харьковской области. Силовики учтут эти особенности
Также эксперт ответил, что можно предпринять, чтобы отодвинуть ВСУ от границы.
"Мы уже наносим интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре, местам сосредоточения, а также передвижения боевой техники и вооружения, которая идет через Харьковскую область в Донбасс. Это ни для кого не секрет и по этой логистике мы бьем.
Также наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где они клепают разведывательные дроны-камикадзе. Кроме того, мы бьем по базам подготовки ВСУ", – сообщил Алехин.
Он допускает, что противник может вклиниться на том или ином участке, захватить какой-нибудь населенный пункт на границе – "это чисто террористические методы, которые использовали Басаев и Радуев во время войны в Чечне".
"Диверсанты могут взять в заложники небольшое скопление людей и начать выдвигать политические требования. Избежать такого сценария мы можем только благодаря качественной работе наших спецслужб", – сказал Алехин.
Сергей Храпач интервью
24 мая, 13:40
Подполковник ФСБ Сергей Храпач о диверсиях в РФ: В борьбе с укронацистами нам пригодится опыт Израиля
Победа Эрдогана на выборах в Турции
Глава ЦИК Турции объявил о победе Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов. По данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14 избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%.
Политолог Дмитрий Юрьев отмечает, что Эрдоган твердо стоит на ногах, опирается на большой слой турецкого народа, в том числе на сельское население, на мелкий бизнес в регионах страны, на идеологическую поддержку со стороны мусульман, политического ислама.
"В отличие от других стран мусульманского мира, Эрдоган — это тот уникальный случай, когда на базе политического исламизма возник достаточно сильный авторитарный режим, который при этом является государственным.
Это не теократическая, а авторитарная власть современного политического типа, но черпающая энергию в возрождающемся политическом исламе", – пояснил политолог.
Он добавил, что победа Эрдогана с геополитической точки зрения – это действительно очень важное событие, это вклад в развитие международных трендов на много лет вперед.
"Эрдоган — это проект султанского реванша. Эрдоган — это попытка вернуть Турцию в ту позицию, которую занимал султанат на протяжении не одного столетия.
Это был центр силы мирового порядка между Европой и Азией, который основывался на сильной власти столицы Великой Римской империи и на проникновении тюркских народов. Последние простирались на огромную территорию, вплоть до Монголии и Китая, который когда-то тоже контролировался великими монголами. Эрдоган пытается постепенно превратить себя в такой центр силы", – заявил Юрьев.
Дмитрий Юрьев интервью - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 15:31
Дмитрий Юрьев: Эрдоган — это проект султанского реванша со всеми его плюсами и минусамиИнтересы Турции, о которых мы можем только догадываться, на украинском направлении, Реджеп Эрдоган будет реализовывать с большей степенью уверенности и наступательности. Однако каких-либо принципиальных изменений в его позиции по украинскому конфликту вряд ли стоит ожидать.
Он прогнозирует, что сейчас мы увидим нового Эрдогана, гораздо более уверенного в себе, в своем праве действовать в интересах Турции так, как он это понимает. В том числе в плане отношений с Россией.
"Эрдоган фактически является партнером России, но стратегически следует внимательно наблюдать за его активностью. Прежде всего для нас важна политика Турции на тюркском направлении, на направлении как стран СНГ, так и тюркоязычных народов, проживающих на территории России", – сообщил политолог.
Поляки не готовы воевать за Украину
Эксперт-полонист Станислав Стремидловский ответил на вопрос, насколько в польском обществе сейчас популярна идея войны с Россией.
Эта идея, говорит Стремидловский, совсем не популярна – недаром появилось движение "Это не наша война", которое возглавляет политолог-геополитик Лешик Сыкульский.
"Все возможные рассуждения на эту тему не пользуются популярностью, поскольку воевать с Россией поляки не хотят.
С другой стороны, я недавно читал материал одного из польских проправительственных экспертов, где впервые увидел от польского аналитика заявления о том, что раз это не наша война, то как мы объясним полякам такие траты на вооружение?
Вбухиваются миллиарды злотых на закупки британского, американского и южнокорейского оружия", – рассказал эксперт.
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 15:39
Станислав Стремидловский: Польские политики начнут искать "русские портянки" среди своих оппонентовТема участия своих военных в войне на стороне ВСУ табуирована в польских медиа, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Что касается возможного участия польских военнослужащих в конфликте на стороне ВСУ, то этот вопрос – вовсе табуирован в местной прессе.
"Максимум, о чем говорят, это об участии добровольцев. Но при этом делается акцент, что это волонтеры, которые помогают как медики, сборщики гуманитарной помощи.
Тема участия поляков в войне на Украине с оружием в руках табуирована", – заявил Стремидловский.
 
ЭксклюзивПольшаиностранные наемникиРоссияУкраинаЭрдоганТурцияисламизмвыборыВСУГеннадий АлехинБелгородская областьШебекино
 
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23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:09Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
18:05Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
18:00"Майдан" на улице Ленина и украинские корни Шолохова
17:53Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
17:38После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада - СМИ
17:37Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века
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