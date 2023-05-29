https://ukraina.ru/20230529/1046680855.html

Военный эксперт о том, почему интенсивность обстрелов Белгородчины не уступает обстрелам Донецка

Военный эксперт о том, почему интенсивность обстрелов Белгородчины не уступает обстрелам Донецка - 29.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему интенсивность обстрелов Белгородчины не уступает обстрелам Донецка

Для обстрелов Белгородской области ВСУ по-прежнему используют кочующие орудия и минометы, противник применяет комплексную тактику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде, военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин

2023-05-29T16:20

2023-05-29T16:20

2023-05-29T16:20

новости

белгородская область

обстрелы

диверсии

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Что касается интенсивности обстрелов, то за последние дни ВСУ выпустили более 250-270 боеприпасов не только по Шебекинскому, но и по Грайворонскому, Борисовскому и Белгородскому районам, которые непосредственно примыкают к границе с Украиной, рассказал эксперт.По интенсивности это уже можно сравнить с обстрелами Донецка. Так что обстановка в регионе напряженная. Это напряженность усилилась после вылазки диверсионной группы, добавил он.Поэтому ожидать повторение таких рейдов можно в любой точке региона. Но все зависит от того, насколько чётко и согласованно будут действовать военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники), заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, обстрелы, диверсии