https://ukraina.ru/20230529/1046680855.html
Военный эксперт о том, почему интенсивность обстрелов Белгородчины не уступает обстрелам Донецка
Военный эксперт о том, почему интенсивность обстрелов Белгородчины не уступает обстрелам Донецка - 29.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему интенсивность обстрелов Белгородчины не уступает обстрелам Донецка
Для обстрелов Белгородской области ВСУ по-прежнему используют кочующие орудия и минометы, противник применяет комплексную тактику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде, военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин
2023-05-29T16:20
2023-05-29T16:20
2023-05-29T16:20
новости
белгородская область
обстрелы
диверсии
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Что касается интенсивности обстрелов, то за последние дни ВСУ выпустили более 250-270 боеприпасов не только по Шебекинскому, но и по Грайворонскому, Борисовскому и Белгородскому районам, которые непосредственно примыкают к границе с Украиной, рассказал эксперт.По интенсивности это уже можно сравнить с обстрелами Донецка. Так что обстановка в регионе напряженная. Это напряженность усилилась после вылазки диверсионной группы, добавил он.Поэтому ожидать повторение таких рейдов можно в любой точке региона. Но все зависит от того, насколько чётко и согласованно будут действовать военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники), заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, обстрелы, диверсии
Военный эксперт о том, почему интенсивность обстрелов Белгородчины не уступает обстрелам Донецка
Для обстрелов Белгородской области ВСУ по-прежнему используют кочующие орудия и минометы, противник применяет комплексную тактику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде, военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин
Что касается интенсивности обстрелов, то за последние дни ВСУ выпустили более 250-270 боеприпасов не только по Шебекинскому, но и по Грайворонскому, Борисовскому и Белгородскому районам, которые непосредственно примыкают к границе с Украиной, рассказал эксперт.
По интенсивности это уже можно сравнить с обстрелами Донецка. Так что обстановка в регионе напряженная. Это напряженность усилилась после вылазки диверсионной группы, добавил он.
"Кстати, так ее [ДРГ] называть некорректно. Да, противник действовал диверсионно-террористическими методами. Но по факту это была тактическая группа ротного звена, усиленная бронетехникой. Это было во время налета на Грайворонский район, где нам пришлось на сутки объявлять режим контртеррористической операции", - подчеркнул Алёхин.
Поэтому ожидать повторение таких рейдов можно в любой точке региона. Но все зависит от того, насколько чётко и согласованно будут действовать военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь