https://ukraina.ru/20230529/1046672031.html

Удар по Шебекино, проблема с Харьковской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 мая

Удар по Шебекино, проблема с Харьковской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 мая - 29.05.2023 Украина.ру

Удар по Шебекино, проблема с Харьковской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 мая

Украинские военные с особой жестокостью обстреливают Шебекино и наносят удары по другим российским населённым пунктам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как решить проблему с обстрелами

2023-05-29T13:14

2023-05-29T13:14

2023-05-29T14:27

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 43 удара по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Горловском — 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на Волновахском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на Мариупольском — 1 обстрел крылатыми ракетами Storm Shadow, выпустив 250 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна, Юрьевка (Мангушский р-н).«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденной Красной Поляне», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 14 жилых домостроений в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.На следующий день обстрелы продолжились, при этом в первую половину дня неожиданно снизилась их интенсивность по сравнению с предыдущими днями. Так, по данным СЦКК, к полудню по Донецку ВСУ стреляли всего один раз, выпустив по Куйбышевскому району 6 снарядов калибром 155 мм. Также один удар нанесли по Горловке, выпустив по Никитовскому району 7 снарядов калибром 152 мм.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшую неделю Вооружённые силы Украины нанесли три удара по этому региону России — по населённым пунктам Рубежное, Алмазная и Сосновый.«Жертвами агрессии ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Ред.) за вышеуказанный период стали 10 мирных жителей, из которых три человека погибло и семь человек получили ранения, среди них один ребенок. Разрушено и повреждено девять домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры», — отмечалось в сообщении представительства.Как рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области, украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка, сёлам Васильевка и Кардашинка, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области.«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Кардашинка, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — отметил представитель экстренных служб.По его словам, днём в воскресенье обстрелам со стороны украинских войск подверглись сёла Корсунка, Солонцы, Днепряны, Новая Збурьевка, Песчановка, Саги и города Алёшки и Голая Пристань, всего по ним ВСУ выпустили более 90 снарядов.Также накануне стало известно об отражении ракетной атаки на Бердянск, что в Запорожской области.«Уважаемые жители и гости города Бердянск! Над Бердянском были слышны звуки взрывов. По информации оперативных служб, это сработали силы ПВО, которые предотвратили очередную ракетную атаку ВСУ по городу Бердянск. Все ракеты уничтожены. Просьба сохранять спокойствие», — сообщила вечером 28 мая военно-гражданская администрация Бердянска в своём телеграм-канале.Также, как сообщил утром 29 мая председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, была пресечена попытка проникновения в область украинской ДРГ.«Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области. Нацисты получили достойный отпор. Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта. ВСУ пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы ВС РФ оттянули больше сил именно на этот участок фронта, но наша разведка благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам, закупаемым за счёт народной помощи, всё видит», — подписал Рогов в своём телеграм-канале видео со взятыми в плен украинскими военными.Тем временем в другом приграничном регионе России — Белгородской области — утро выдалось самым напряжённым за последние дни.Проблемы Белгородской областиУтром 29 мая особо ожесточённому удару подвергся Шебекинский городской округ, что в Белгородской области.«Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ. В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, [они] доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На втором предприятии видимых повреждений нет. Пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние», — отметил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.Некоторые источники называют нынешний обстрел Шебекино одним из самых ожесточённых.«Каждую минуту — новый прилёт по Шебекино. Местные жители говорят, что это самый сильный обстрел с начала СВО. Предварительно, ВСУ бьют из РСЗО "Град". В промзоне — пожар», — сообщил телеграм-канал SHOT.Также канал опубликовал видео одного из обстрелов.Также обстреливают ВСУ и другие населённые пункты Украины.⠀«В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась. Все оперативные и аварийные службы работают на месте», — сообщил Гладков.Ранее он рассказал, как решить проблему обстрелов Белгородской области.«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области», — заявил Гладков в эфире канала «Россия 24».Как отметил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв, в этом случае нужны не заявления, а реальные действия.«Когда идёт война, всё решается не заявлениями, а на поле боя. Если наши военные будут способны освободить Харьков, Харьковскую область, это было бы решением проблемы. Перемена риторики ничего не поменяет. Поменяет реально движение линии фронта», — отметил он в комментарии изданию «Царьград ТВ».Также губернатор Гладков рассказал о том, сколько раз украинские ДРГ заходили на территорию региона.«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — отметил он.Обстановка в регионе остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230529/1046659865.html

https://ukraina.ru/20230528/1046652207.html

https://ukraina.ru/20230528/1046647465.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники