https://ukraina.ru/20230529/1046664666.html

На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО

На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО - 29.05.2023 Украина.ру

На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО

Заявленные цели СВО — это денацификация и демилитаризация Украины. Именно этого наши войска достигают в боях при гибкой обороне, когда от наших бойцов не требуют стоять насмерть, как хотелось бы многим военкорам и блогерам. Об этом в интервью изданию Украина. ру рассказал военный историк Александр Полищук

2023-05-29T12:30

2023-05-29T12:30

2023-05-29T12:30

новости

всу

артёмовск (бахмут)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037273942_0:0:2199:1238_1920x0_80_0_0_038b318401f9bc1de058f887953087a8.jpg

У Минобороны РФ впереди не один еще будет бой, и поэтому сберечь и обучить личный состав при ведении боевых действий, нанося максимальное поражение противнику на дистанции — и есть нынешний приоритет.По его словам, второго Бахмута больше не будет — украинцы повторно в такую мясорубку не полезут. Сейчас идет битва умов и битва Ставок. Загадывать что-то бесполезно — фантазировать и хайповать могут только блогеры и военкоры, которые кормятся слухами или перепостами новостей друг у друга. Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230529/1046651054.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, артёмовск (бахмут)