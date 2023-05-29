На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО
Заявленные цели СВО — это денацификация и демилитаризация Украины. Именно этого наши войска достигают в боях при гибкой обороне, когда от наших бойцов не требуют стоять насмерть, как хотелось бы многим военкорам и блогерам. Об этом в интервью изданию Украина. ру рассказал военный историк Александр Полищук
У Минобороны РФ впереди не один еще будет бой, и поэтому сберечь и обучить личный состав при ведении боевых действий, нанося максимальное поражение противнику на дистанции — и есть нынешний приоритет.
"Мятые, клятые Пригожиным российские генералы готовятся воевать вдолгую и понимают, что на ВСУ боевые действия могут не закончиться и у НАТО еще есть Польша, а других солдат и другого народа у наших генералов нет и не будет, и поэтому чем дольше и больше сохраним своих и уничтожим чужих, тем легче будет потом на долгой дистанции", - сказал эксперт.
По его словам, второго Бахмута больше не будет — украинцы повторно в такую мясорубку не полезут. Сейчас идет битва умов и битва Ставок. Загадывать что-то бесполезно — фантазировать и хайповать могут только блогеры и военкоры, которые кормятся слухами или перепостами новостей друг у друга. Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу.
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