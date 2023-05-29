На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО - 29.05.2023 Украина.ру
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На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО
На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО - 29.05.2023 Украина.ру
На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО
Заявленные цели СВО — это денацификация и демилитаризация Украины. Именно этого наши войска достигают в боях при гибкой обороне, когда от наших бойцов не требуют стоять насмерть, как хотелось бы многим военкорам и блогерам. Об этом в интервью изданию Украина. ру рассказал военный историк Александр Полищук
2023-05-29T12:30
2023-05-29T12:30
новости
всу
артёмовск (бахмут)
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У Минобороны РФ впереди не один еще будет бой, и поэтому сберечь и обучить личный состав при ведении боевых действий, нанося максимальное поражение противнику на дистанции — и есть нынешний приоритет.По его словам, второго Бахмута больше не будет — украинцы повторно в такую мясорубку не полезут. Сейчас идет битва умов и битва Ставок. Загадывать что-то бесполезно — фантазировать и хайповать могут только блогеры и военкоры, которые кормятся слухами или перепостами новостей друг у друга. Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230529/1046651054.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, всу, артёмовск (бахмут)
Новости, ВСУ, Артёмовск (Бахмут)

На ВСУ боевые действия не закончатся. Военный эксперт назвал приоритет Минобороны во время СВО

12:30 29.05.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© NATO
Читать в
Заявленные цели СВО — это денацификация и демилитаризация Украины. Именно этого наши войска достигают в боях при гибкой обороне, когда от наших бойцов не требуют стоять насмерть, как хотелось бы многим военкорам и блогерам. Об этом в интервью изданию Украина. ру рассказал военный историк Александр Полищук
У Минобороны РФ впереди не один еще будет бой, и поэтому сберечь и обучить личный состав при ведении боевых действий, нанося максимальное поражение противнику на дистанции — и есть нынешний приоритет.
"Мятые, клятые Пригожиным российские генералы готовятся воевать вдолгую и понимают, что на ВСУ боевые действия могут не закончиться и у НАТО еще есть Польша, а других солдат и другого народа у наших генералов нет и не будет, и поэтому чем дольше и больше сохраним своих и уничтожим чужих, тем легче будет потом на долгой дистанции", - сказал эксперт.
По его словам, второго Бахмута больше не будет — украинцы повторно в такую мясорубку не полезут. Сейчас идет битва умов и битва Ставок. Загадывать что-то бесполезно — фантазировать и хайповать могут только блогеры и военкоры, которые кормятся слухами или перепостами новостей друг у друга. Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Олег Неменский
Вчера, 04:38
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НовостиВСУАртёмовск (Бахмут)
 
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