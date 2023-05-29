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Реджеп Тайип Эрдоган: победа здорового антизападного консерватизма

Реджеп Тайип Эрдоган: победа здорового антизападного консерватизма - 29.05.2023 Украина.ру

Реджеп Тайип Эрдоган: победа здорового антизападного консерватизма

В Турции по итогам второго тура президентских выборов все было решено, когда глава Центризбиркома этой страны Ахмет Йенер заявил о подсчете 99,43% обработанных бюллетеней. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал недосягаем, и 1 июня это утвердят окончательно

2023-05-29T10:32

2023-05-29T10:32

2023-05-29T15:29

эксклюзив

эрдоган

турция

президентские выборы

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Президент Эрдоган стал первым политиком Турции, победившим во всех выборах, в которых участвовал за всю долгую политическую карьеру. Не стало исключением и 28 мая 2023 года. «Тайип Эрдоган получает 52,14%, Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Между кандидатами на данный момент разрыв составляет 2,253 млн голосов. Еще не поступившие в систему подсчета 809 тыс. голосов не смогут повлиять на результаты, даже если все они отойдут одному из кандидатов. Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», — сказал глава ЦИК.И началась волна признаний и поздравлений. Одними из первых свои поздравления Эрдогану направили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Затем пост с поздравлением разместил на своей странице в Твиттере премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Поздравил и президент России Владимир Путин, который заявил: «Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания. Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений».Восток сразу был активнее с поздравлениями. Эрдогана поздравили лидеры Пакистана, Ливии, глава автономии на Западном берегу реки Иордан и руководство ХАМАС. Западные страны довольно долго хранили молчание, а когда это стало граничить с неприличием, прорвало и их: Олаф Шольц и Эммануэль Макрон от Германии и Франции, Урсула фон дер Ляйен от Евросоюза в поздравлениях говорили о главном — о сотрудничестве с Турцией как о весомом векторе и факторе стабильности в из западном мире.Канцлер Германии Шольц так и разразился в Твиттере: хочу, пишет, надеяться «на взаимодействие по направлениям, где есть общие интересы»: «Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы». Ага, особенно смешанные браки по линии ЛГБТ и женитьба хомяков-трансгендеров на бобрах-трансвеститах и кактусах — предмет общей заботы Турции и Германии. К вящему удовольствию французского Эмманюэля Макрона.Сам победитель Эрдоган и его сторонники действовали крайне технологично и умно: они изначально отжали у оппонентов улицу. То есть заполонили все городское пространство улиц и площадей, так важных для разворачивания гадостей «цветных революций», и начали праздновать победу. А Бинали Йылдырым, бывший премьер-министр и экс-руководитель президентской Партии справедливости и развития (ПСР), посоветовал сопернику Эрдогана зарубить на носу, что «мы победили».Сам этот Кылычдароглу еще брыкается, то ли сам не хочет верить в поражение, то ли ему пока не дают в это поверить те западные силы, которые ставили на него и влили капиталы. «Боролся и буду бороться. Марш продолжается», — сказал он сторонникам и спонсорам, рассказывая, что страна пережила «самый несправедливый выборный процесс», а результаты выборов показывают желание народа сбросить авторитарное правительство.Короче, Кылычдароглу выступил в Анкаре и призывал и дальше стоять твердо, ровно и дальше бороться. Улица пока его не слышит, но что может последовать за этими призывами? Да все что угодно. Ибо так уж получилось, что крупные города и западные регионы Турции, охваченные либеральной идеологией, признающей равенство нормальных и сексуально девиантных людей в русле общечеловеческих прав, но в пользу всевозможных извращенцев, — за Кылычдароглу, а вся остальная Турция — за Эрдогана. При грамотном и провокативном вливании средств «революционные цветняки» еще могут вспыхнуть в разных регионах Турции. Запад вполне может пойти на это, чтобы хоть таким образом сделать триумфатора Эрдогана посговорчивее. Нормальная такая политтехнология давления, которая иногда, как на Украине, приносит свои страшные для страны результаты.Однако часть оппозиции уже признала победу Эрдогана. В частности, глава оппозиционной Хорошей партии Мераль Акшенер. Она вообще, оказывается, не верила в победу оппозиции и сравнила выдвижение на президентский пост Кылычдароглу с «оставлением на скамейке запасных Месси и Роналду» в борьбе за президентский пост. Так она оценила затирание перед началом президентской гонки кандидатур мэра Стамбула Экрема Имамоглу и лидера Партии Отчизны Мухаррема Индже, которые были и во многом сейчас остаются значительно популярнее Кылычдароглу.Главная же коллизия для следующих пяти лет президентства Эрдогана и всей Турции, как мне кажется, уже определена. Это сшибка не на жизнь, а на смерь двух курсов — прозападного зависимого и протурецкого суверенного.Победителя президентской гонки на своей странице в Твиттере поздравил и действующий президент США Джо Байден: «Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов».Однако его опередил бывший и, не исключено, будущий президент США Дональд Трамп. «Поздравляю президента Реджепа Тайипа Эрдогана с его большой и заслуженной победой в Турции. Я хорошо его знаю, он мой друг, и я не понаслышке узнал, как сильно он любит свою страну и великий народ Турции, который он поднял на новый уровень известности и уважения!» — заявил он.Но глава МВЛ Турции Сулейман Сойлу уже объявил предателями проводящих «проамериканскую политику» в стране: А это именно Сойлу придется иметь дело с «цветняками» и с их нарванными участниками, если Турция стараниями Запада вспыхнет. Это, повторяю, возможно везде. Например, в провинции (по-турецки — иле) Тунджели почти в центре страны, где за Кылычдароглу было отдано 82,41% голосов, а за Эрдогана — 17,59%,Вот между этими двумя про- и антизападными максимами и может продолжаться то обостряясь, то затихая по мере финансово-экономической стабилизации, основная борьба и в Турции, и за Турцию. Ведь нужно помнить, что Турция — член НАТО и многолетний соискатель евросчастья на пороге ЕС.Сам Эрдоган не скрывал радости и уже даже спел со своими сторонниками песнь победы. «Все ловушки, расставленные перед ним за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, — все было для того, чтобы предотвратить этот день. Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли... Этот результат, который является волей нашей нации... Но мы не единственные победители, Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами», — уже заявил он.По мнению старого-нового президента, сам турецкий народ вновь доказал, насколько сильны его «благоразумие и проницательность во всех испытаниях, которые он пережил».Политику и поведение Эрдогана во главе Турции уже нарекли «эрдоганизмом» — умением сочетать, казалось бы, несочетаемые позиции и интересы сторон, прагматичную эклектику идеологии и политических практик по разным направлениям, прозападные и антизападные веяния и влияния.И точно так же разные словари определяют и идеологию основанной Эрдоганом в 2001 году пропрезидентской ПСР: либеральная демократия, этатизм, турецкий консерватизм, социальный консерватизм, национал-консерватизм, правый популизм, неоосманизм, экономический либерализм, которые сочетаются в уже упомянутом эрдоганизме, который сам Эрдоган как-то назвал «консервативной демократией».Конкретно же Украины и России это тоже касается. Потому что неоосманская внешняя политика Эрдогана, подразумевающая возрождение политического влияния Турции в странах, ранее входивших в состав Османской империи, непосредственно касается Крыма и прочих тюркоязычных российских регионов.Но эрдоганизм — это еще и жесткий прагматизм. Да, неоосманский, но в первую очередь протурецкий, национально-государственнический, суверенный. А с человеком или с партией, которые знают, чего хотят для своей страны, ибо связаны именно с нею, а не с внешними кураторами и помощниками, всегда легче договориться, стоя на таких же позиция. Как Россия сейчас, возглавляя борьбу за многополярный мир против единоличной гегемонии. Потому-то коллективный Запад и пытался сковырнуть Эрдогана, как сейчас хочет поражения президента Путина или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Может, все это и Трамп, кстати, понимает. Ведь он, как и Эрдоган, тоже хочет сделать свою страну «снова великой». Как и Путин, который не сомневается в величии России.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, эрдоган, турция, президентские выборы