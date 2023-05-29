https://ukraina.ru/20230529/1046652661.html

Малек Дудаков о будущих выборах в Америке и о том, к чему надо подготовиться в России

Малек Дудаков о будущих выборах в Америке и о том, к чему надо подготовиться в России - 29.05.2023 Украина.ру

Малек Дудаков о будущих выборах в Америке и о том, к чему надо подготовиться в России

Контрнаступление ВСУ уже продано западному обществу и западным политикам как данность. И нам нужно быть готовыми к тому, что это начнется рано или поздно, считает политолог-американист Малек Дудаков.

2023-05-29T05:06

2023-05-29T05:06

2023-05-29T05:06

интервью

сша

россия

малек дудаков

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Малек, поговорим о выборах в США. Еще остается полтора года, но определился состав участников предвыборной гонки – это четыре кандидата: Джо Байден, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди-младший от демократов, и от республиканцев Рон Десантис. Кого вы считаете фаворитом этой гонки?– На самом деле кандидатов даже еще больше, чем тех, которых вы описали. Например, у республиканцев еще официально выдвинулись Никки Хейли, Тим Скотт, Хатчинсон, и т.д. Кандидатов довольно много. На самом деле, у демократов еще есть Мэрион Уильямсон.Эта четверка, которую вы описали, это, наверное, основные кандидаты, у кого есть наибольшая поддержка по опросам среди электората. И здесь, опять же, все без сюрпризов. И Байден, и Трамп являются на текущий момент абсолютными фаворитами на своих праймериз.Да, конечно, Роберт Кеннеди показывает неожиданно сильный результат для кандидата, который пытается бросить вызов собственному президенту в рамках внутрипартийных праймериз. Некоторые последние опросы дают Кеннеди примерно 21-24%, что немало, но, тем не менее, это гораздо меньше, чем у Байдена, которого поддерживает сейчас 60-65% демократов.То же самое мы наблюдаем на республиканских праймериз. Трамп очень серьезно обходит своего основного оппонента, Рона Десантиса. У Трампа в последних опросах поддержка в районе 60% у Десантиса - примерно 16-18%, отрыв колоссальный.Хотя, конечно, у Десантиса есть определенные преимущества – это молодость, свежее лицо. Он собрал большое количество денег на свою кампанию, больше 100 миллионов долларов. Тем не менее, мне сложно представить сценарий, при котором Десантис реально победит на праймериз. Вряд ли это произойдет, если только что-то физически не случится с Трампом, если он не умрет.В таком случае Десантис становится фаворитом на праймериз. А если мы такой радикальный сценарий, все-таки, исключим, тогда, я думаю, что и Байден, и Трамп победят вполне спокойно на своих праймериз, и уже встретятся в рамках президентской гонки в 2024 году.– Многие пророчат Рону Десантису президентство, но не в этот срок. Как вы относитесь к этому прогнозу?– Я думаю, что, действительно, он некоторый преемник Трампа в Республиканской партии. Если, например, сейчас он проигрывает, но, тем не менее, получает значимый результат, в дальнейшем он сможет это использовать, как и свою известность во всей Америке, для того, чтобы пойти на следующие выборы в 2028 году, на которые уже Трамп, скорее всего, не пойдет из-за возраста, А если он победит сейчас, то уже не сможет из-за конституционного ограничения по срокам.Тогда, конечно, у Десантиса уже будут вполне реальные шансы победить на праймериз, а потом уже победить на президентских выборах. Но это 2028 год, еще очень много всего изменится. Еще рано гадать.– Поговорим о моделировании военной ситуации вокруг Тайваньского кризиса, как со стороны Китая, так и со стороны США. Тут два момента. Первый, что демонстрирует публичная, хоть и смоделированная военная атака, каковы риски начала военных действий вживую?– Вы говорите о некоторых военных моделях, которые сейчас озвучены, точнее, их результаты опубликованы и в Вашингтоне, и в Пекине. Американцы считают, что они смогут в прямом столкновении с Китаем выиграть, но у них будут большие потери – несколько авианосцев они потеряют, сотни истребителей, и т. д.Китайцы же, со своей стороны, указывают на то, что они могут применить гиперзвук в отношении американских авианосцев, и их потопить. То есть, пробить американскую систему ПВО. Я думаю, что сейчас они изучают опыт использования гиперзвука на Украине в отношении систем "Пэтриот", и всех остальных западных ПВО для того, чтобы в будущем его теоретически можно было применить против американцев в Тихом Океане.Опять же, любой из этих сценариев будет означать глобальную Третью Мировую войну, скорее всего. И вполне возможно применение ядерного оружия.Но факт остается фактом, что, конечно, эскалация конфликта идет.И то, что такие военные модели реализуются, и их результаты мы читаем и пытаемся анализировать, говорит о том, что действительно, как только украинский кейс закрывается, история с Тайванем станет главной на повестке дня. И это, вполне возможно, станет основной горячей точкой на планете. Условно - период после 2025 года и после него.– Насколько высок риск потери позиций США в Тихом Океане на фоне такого усиленного потенциала Китая?– Риски, безусловно, имеются, потому что, как мы знаем, Америка как раз подотстала и от России, и от Китая в разработке гиперзвука, даже от Северной Кореи отстала. Плюс к этому, Китай сейчас активно наращивает свой военный потенциал, выпускает истребители пятого поколения, спускает на воду третий уже авианосец в этом году.У Китая рекордный военный бюджет. Ну и, конечно, Китай пытается заключать самые разные оборонные договоренности с близлежащими странами, например, Соломоновы острова и другие, Восточный Тимор в том числе.Американцы, конечно, тоже оказывают давление на Китай - и поставляя вооружение Тайваню, и размещая уже свои военные базы на Филиппинах, мы видим, идет такая эскалация конфликта. Американцы, безусловно, сдавать свои позиции без боя не собираются.А вот произойдет ли этот самый бой вживую, горячий конфликт – под вопросом. Но, к сожалению, мы наблюдаем очень негативные тренды, которые могут привести к этому сценарию.– Артемовск-Бахмут освобожден. А в каком ключе западные СМИ, западная пресса приводит итоги сражения за Бахмут? И почему, собственно, именно в таком ключе?– Я думаю, что там самые разные оценки даются, конечно, но вот сегодня вышла показательная публикация в Wall Street Journal, где они как раз сообщили, что очень большие потери у Украины. Причем - украинцы отправляли плохо подготовленных (военных — Ред.), только-только мобилизованные части в Бахмут, или Артемовск, как кому нравится.То есть, самые подготовленные части туда не отправляли, потому что их сейчас задействуют для анонсированного контрнаступа (контрнаступления — Ред.), скажем так.Хотя, опять же, мы с вами отлично знаем, что там действительно были подготовленные части, которые были уничтожены в Бахмуте, плюс огромное количество наемников.Поэтому - не до конца правда, но отчасти, безусловно, правда, потому что под конец сражения за Бахмут, в основном, пошли тероборона и мобилизованные со стороны Украины. Опять же, об этом многие наши бойцы говорят.Безусловно, киевский режим не считается с потерями, поэтому считают для себя по тем или иным причинам это приемлемой ценой, что - держим Бахмут до последнего, убиваем огромное количество украинцев, при этом кормим Запад заявлениями о том, что мы сейчас уже готовы к контрнаступу, и скоро он произойдет.Думаю, что по итогам контрнаступления уже можно будет четко определять, насколько, конечно, плачевной оказалась ситуация в Бахмуте, сколько там сил и средств украинцы растратили впустую, которые, опять же, они могли в будущем применить более умно.Для России, я думаю, это в любом случае позитивный момент. Но это, опять же, не означает того, что контрнаступа не будет, или того, что он будет мягким. Думаю, нам стоит готовится к тому, что украинцы будут пытаться устроить большое наступление, и, безусловно, к этому самим надо готовиться.– А этот мотив, подавать со стороны западных СМИ информацию про Бахмут именно с такой точки зрения - не говорит ли о том, что, в принцпе, может быть, не случится контрнаступления как такового?– Я в это не особенно верю, потому что, во-первых, украинцы получили огромное количество вооружений и денег, за это нужно расплачиваться и отрабатывать то, что они получили. И отрабатывать придется жизнями простых украинцев.Просто так вы получили вооружение, подготовили людей, а потом что с ними делать? В какию-то, условно говоря, гарантии безопасности, перемирия – я, честно говоря, в это не верю на текущем этапе конфликта.Поэтому я думаю, что - да, мы видим постоянно перенос той даты, когда может начаться контрнаступ, это обещали в апреле, потом май, теперь июнь, июль, и так далее.На мой взгляд, все-таки, это (контрнаступление ВСУ — Ред.) рано или поздно произойдет. Поэтому стоит быть готовыми. Мы видим, что украинцы пытаются прощупывать нашу оборону, то заходят в Белгородскую область, то пытались контрнаступать в Запорожской области. Наверняка будет попытка форсирования Днепра и т. д.Это, конечно, вопрос к военным экспертам, в первую очередь. Но, на мой взгляд международника, все еще видно, что это будет - потому, что это уже продано западному обществу и западным политикам как данность. И нам стоит быть готовыми к тому, что это начнется рано или поздно — и, соответственно, не дать реализоваться тем планам, которые есть в Киеве и в западных столицах.– Украину тем временем продолжают накачивать оружием. Например, Британия - это боеприпасы, это Storm Shadow в том числе. Как обстоят дела с боеприпасами в самой Британии, есть ли снарядный голод, насколько достоверны тревожные сообщения, есть ли в них какой-то информационный след Пентагона?– Думаю, безусловно, мы наблюдаем истощение запасов снарядных и ракетных, особенно в Европе. В США полегче, но США полностью все свои запасы тоже не тратят на Украине, потому что у них будущее противостояние с Китаем, они к этому готовятся. Поэтому, в основном, сейчас заставляют европейцев отдавать последнее ради Украины.У британцев примерно 900 ракет Storm Shadow, некоторые, конечно, уже не в том состоянии, в каком их можно использовать, поэтому пошли разговоры о том, что Украине могли бы предоставлены ракеты с истекшим сроком годности. Поэтому это не те ракеты, которые, наверное, полностью могут раскрыть свой потенциал.Но, как мы знаем, уже сегодня пришла информация о том, что будут немцев заставлять поставлять свои ракеты, тоже дальнобойные, "Таурус", которые примерно того же характера, того же типа, что и Storm Shadow. Их еще меньше, 600 штук, в боеспособном состоянии только 150. Но, тем не менее, это опасное, смертоносное оружие, и нам нужно быть к этому готовыми, недооценивать его не стоит.Очевидно, что это привязывают к поставкам западных истребителей. Как мы знаем, решение об этом де-факто принято, снова пошли у нас разговоры со стороны генсека НАТО, о том, что может, F-16 Украина не получит. Посмотрим. Я думаю, что, скорее, Украина их получит, но, наверное, не летом, а ближе к осени.Вполне возможно, что новые дальнобойные ракеты будут уже поставляться вместе с истребителями. То есть, условно истребитель на Западной Украине взлетает, отправляет ракету в нашу сторону – подлетать не собираются, там уже наше ПВО работает, и оно все эти F-16 легко собьет. А вот где-нибудь вдалеке, а может быть, даже из Польши на Украину стрелять, и обратно возвращаться – тоже как вариант.В любом случае это должно вызывать у нас обеспокоенность, и мы должны быть готовыми к такому сценарию.

https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html

https://ukraina.ru/20230525/1046566045.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сша, россия, малек дудаков