https://ukraina.ru/20230528/1046646007.html

Варшава видит русских шпионов повсюду – сенатор Пушков

Варшава видит русских шпионов повсюду – сенатор Пушков - 28.05.2023 Украина.ру

Варшава видит русских шпионов повсюду – сенатор Пушков

Власти Польши везде и во всём видят русских шпионов, написал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своём телеграм-канале 28 мая, комментируя интервью польского генерала в отставке Януша Носека газете Wyborcza

2023-05-28T11:09

2023-05-28T11:09

2023-05-28T11:09

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польша

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война

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Ранее СМИ сообщали, что Варшава планирует ввести законопроект, согласно которому обвинить в мнимом шпионаже могут любого человека, а Агентство внутренней безопасности Польши получит возможность без санкции суда прослушивать телефоны поляков и иностранных граждан на территории страны для сбора компромата и предъявления обвинений.Стоит отметить, что подобные методы в отношении немецких граждан использовали сторонники Гестапо, тайной государственной полиции нацистской Германии, которая входила в состав "СС".Также известно, что таким образом власти Польши хотят избавиться от инакомыслия в стране в ходе возможной подготовки к войне, как так же до этого сделал киевский режим, готовясь к нападению на ЛНР и ДНР в 2022 году.В 2016 году ему об этом также говорил неназванный известный польский политик, который отметил, что тогдашний глава минобороны Польши Антоний Мацеревич помешался на мифической русской угрозе, добавил сенатор.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Юрий Баранчик сообщил, что Варшава активно усиливает армию в рамках стремления сделать её самой сильной в Европе для того, чтобы, по его мнению, через какое-то время, возможно, напасть на Белоруссию.Также Польша массово закупает новую военную технику у США для того, чтобы иметь возможность провести подобную акцию, считает эксперт.По его мнению, если Варшава начнёт такую военную операцию, это будет собственное решение польских властей, поскольку НАТО не поддержит их в этом.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Юрия Баранчика на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, польша, россия, война