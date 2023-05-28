https://ukraina.ru/20230528/1046646007.html
Варшава видит русских шпионов повсюду – сенатор Пушков
Варшава видит русских шпионов повсюду – сенатор Пушков - 28.05.2023 Украина.ру
Варшава видит русских шпионов повсюду – сенатор Пушков
Власти Польши везде и во всём видят русских шпионов, написал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своём телеграм-канале 28 мая, комментируя интервью польского генерала в отставке Януша Носека газете Wyborcza
2023-05-28T11:09
2023-05-28T11:09
2023-05-28T11:09
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польша
россия
война
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Ранее СМИ сообщали, что Варшава планирует ввести законопроект, согласно которому обвинить в мнимом шпионаже могут любого человека, а Агентство внутренней безопасности Польши получит возможность без санкции суда прослушивать телефоны поляков и иностранных граждан на территории страны для сбора компромата и предъявления обвинений.Стоит отметить, что подобные методы в отношении немецких граждан использовали сторонники Гестапо, тайной государственной полиции нацистской Германии, которая входила в состав "СС".Также известно, что таким образом власти Польши хотят избавиться от инакомыслия в стране в ходе возможной подготовки к войне, как так же до этого сделал киевский режим, готовясь к нападению на ЛНР и ДНР в 2022 году.В 2016 году ему об этом также говорил неназванный известный польский политик, который отметил, что тогдашний глава минобороны Польши Антоний Мацеревич помешался на мифической русской угрозе, добавил сенатор.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Юрий Баранчик сообщил, что Варшава активно усиливает армию в рамках стремления сделать её самой сильной в Европе для того, чтобы, по его мнению, через какое-то время, возможно, напасть на Белоруссию.Также Польша массово закупает новую военную технику у США для того, чтобы иметь возможность провести подобную акцию, считает эксперт.По его мнению, если Варшава начнёт такую военную операцию, это будет собственное решение польских властей, поскольку НАТО не поддержит их в этом.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Юрия Баранчика на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, война
Варшава видит русских шпионов повсюду – сенатор Пушков
Власти Польши везде и во всём видят русских шпионов, написал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своём телеграм-канале 28 мая, комментируя интервью польского генерала в отставке Януша Носека газете Wyborcza
Ранее СМИ сообщали, что Варшава планирует ввести законопроект, согласно которому обвинить в мнимом шпионаже могут любого человека, а Агентство внутренней безопасности Польши получит возможность без санкции суда прослушивать телефоны поляков и иностранных граждан на территории страны для сбора компромата и предъявления обвинений.
Стоит отметить, что подобные методы в отношении немецких граждан использовали сторонники Гестапо, тайной государственной полиции нацистской Германии, которая входила в состав "СС".
Также известно, что таким образом власти Польши хотят избавиться от инакомыслия в стране в ходе возможной подготовки к войне, как так же до этого сделал киевский режим, готовясь к нападению на ЛНР и ДНР в 2022 году.
"Представление о русских шпионах повсюду – глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты", – написал Пушков.
В 2016 году ему об этом также говорил неназванный известный польский политик, который отметил, что тогдашний глава минобороны Польши Антоний Мацеревич помешался на мифической русской угрозе, добавил сенатор.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" политолог Юрий Баранчик сообщил, что Варшава активно усиливает армию в рамках стремления сделать её самой сильной в Европе для того, чтобы, по его мнению, через какое-то время, возможно, напасть на Белоруссию.
Также Польша массово закупает новую военную технику у США для того, чтобы иметь возможность провести подобную акцию, считает эксперт.
По его мнению, если Варшава начнёт такую военную операцию, это будет собственное решение польских властей, поскольку НАТО не поддержит их в этом.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Юрия Баранчика на нашем сайте.
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