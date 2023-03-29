https://ukraina.ru/20230329/1044826116.html
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации - 29.03.2023 Украина.ру
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации
Война в широком понимании как противостояние с недружественными странами – это надолго. Такое заявление в беседе с журналистами в среду, 29 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2023-03-29T13:42
2023-03-29T13:42
2023-03-29T13:42
новости
песков
сво
спецоперация
кремль
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Он добавил, что перспективы окончания спецоперации должны оцениваться специалистами из Министерства обороны РФ.Также Песков отметил, что достижение целей СВО политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.В среду, 29 марта, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире "Соловьев Live", что если киевский режим решится на контрнаступление, оно окажется для Украины как государства последним.Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников объявлял о подготовке к контрнаступлению. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев готовится, но ждет оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".Западные издания подтверждали это намерение Киева, отмечая, что контрнаступление им планируется на май.Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.
https://ukraina.ru/20230329/1044824563.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, сво, спецоперация, кремль
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации
Война в широком понимании как противостояние с недружественными странами – это надолго. Такое заявление в беседе с журналистами в среду, 29 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента", - сказал Песков.
Он добавил, что перспективы окончания спецоперации должны оцениваться специалистами из Министерства обороны РФ.
Также Песков отметил, что достижение целей СВО политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.
В среду, 29 марта, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире "Соловьев Live", что если киевский режим решится на контрнаступление, оно окажется для Украины как государства последним.
Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников объявлял о подготовке к контрнаступлению. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев готовится, но ждет оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".
Западные издания подтверждали это намерение Киева, отмечая, что контрнаступление им планируется на май.
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.