https://ukraina.ru/20230329/1044826116.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации

В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации - 29.03.2023 Украина.ру

В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации

Война в широком понимании как противостояние с недружественными странами – это надолго. Такое заявление в беседе с журналистами в среду, 29 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2023-03-29T13:42

2023-03-29T13:42

2023-03-29T13:42

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песков

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спецоперация

кремль

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Он добавил, что перспективы окончания спецоперации должны оцениваться специалистами из Министерства обороны РФ.Также Песков отметил, что достижение целей СВО политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.В среду, 29 марта, помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире "Соловьев Live", что если киевский режим решится на контрнаступление, оно окажется для Украины как государства последним.Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников объявлял о подготовке к контрнаступлению. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев готовится, но ждет оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".Западные издания подтверждали это намерение Киева, отмечая, что контрнаступление им планируется на май.Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.

https://ukraina.ru/20230329/1044824563.html

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новости, песков, сво, спецоперация, кремль