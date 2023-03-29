https://ukraina.ru/20230329/1044820759.html
"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине - 29.03.2023 Украина.ру
"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
США уже давно "играют" с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 29 марта РИА Новости
2023-03-29T10:51
2023-03-29T10:51
2023-03-29T10:51
сша
рябков
трибунал
украина
новости
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"Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речевку вслед за ними. Ну пусть - у них такие развлечения", - сказал Рябков.Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы располагался в одной из стран Европы и руководствовался в своей работе украинским законодательством.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, рябков, трибунал, украина, новости
США, Рябков, трибунал, Украина, Новости
"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
США уже давно "играют" с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 29 марта РИА Новости