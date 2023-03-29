https://ukraina.ru/20230329/1044820759.html

"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине

"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине - 29.03.2023 Украина.ру

"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине

США уже давно "играют" с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 29 марта РИА Новости

2023-03-29T10:51

2023-03-29T10:51

2023-03-29T10:51

сша

рябков

трибунал

украина

новости

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"Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речевку вслед за ними. Ну пусть - у них такие развлечения", - сказал Рябков.Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы располагался в одной из стран Европы и руководствовался в своей работе украинским законодательством.

https://ukraina.ru/20230127/1043034123.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, рябков, трибунал, украина, новости