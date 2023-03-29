"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине - 29.03.2023 Украина.ру
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"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине - 29.03.2023 Украина.ру
"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
США уже давно "играют" с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 29 марта РИА Новости
2023-03-29T10:51
2023-03-29T10:51
сша
рябков
трибунал
украина
новости
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"Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речевку вслед за ними. Ну пусть - у них такие развлечения", - сказал Рябков.Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы располагался в одной из стран Европы и руководствовался в своей работе украинским законодательством.
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сша, рябков, трибунал, украина, новости
США, Рябков, трибунал, Украина, Новости

"Такие развлечения": Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине

10:51 29.03.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МИД Республики Суринам И. Д. Поллак-Бигли
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МИД Республики Суринам И. Д. Поллак-Бигли - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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США уже давно "играют" с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает 29 марта РИА Новости
"Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речевку вслед за ними. Ну пусть - у них такие развлечения", - сказал Рябков.
Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы располагался в одной из стран Европы и руководствовался в своей работе украинским законодательством.
- РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 14:18
Переговоры, отмена санкций и ...трибунал. США придумали ловушку для РоссииВ момент, когда ставки по украинскому вопросу выросли практически до максимума, Вашингтон выражает готовность к смягчению риторики и даже уступкам Москве
 
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