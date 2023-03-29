На суше, в воде и на скалах. Мы нашли детей, которых с Украины "украл Путин"
© пресс-служба МДЦ "Артек"
© пресс-служба МДЦ "Артек"
Международный уголовный суд обвинил Россию в "краже детей" и выдал ордер на арест президента РФ Путина. Мы, в отличие от этой судебной инстанции, решили довольствоваться не речами Зеленского, а фактами, то есть найти тех самых детей, кражу которых вменяют России
Оказалось, это совсем не сложно. Дети из новых субъектов Российской федерации отдыхают сейчас в Крыму.
- Дайте, пожалуйста, рецепт плова!
- Биточков рецепт!
- Морковного супа!
- Рыба по-русски! 18 отряд "Морского" не проживёт без этого рецепта!
Вы думаете, это сайт кулинарного общества? Нет, это мамы отдыхавших в Артеке детей и сами дети просят поделиться рецептами их любимых блюд.
- Дома пельмени не ест, просит "как в Артеке". Что же там в рецепте? - просит мама для любимого сына.
И в конце - категорическая просьба девочки:
- Дайте уже маме путевку в "Артек" и научите её готовить!
© пресс-служба МДЦ "Артек"
© пресс-служба МДЦ "Артек"
Дети увозят из лагеря прекрасные воспоминания о наполненных событиями днях: о туристических походах, концертах, конкурсах. Каждый день "артековца" наполнен событиями и впечатлениями.
Поход на гору Медведь. Концерт юных артистов. Театральные постановки. Спортивные конкурсы. Лекции, экскурсии, кино, мастер-классы, учёба - куда же без нее, и конечно же, столовая с прекрасным питанием.
И вот, выясняется, что от родителей потом требуют плов и пельмени "чтобы как в "Артеке". Это, пожалуй, единственная просьба родителей после поездки ребенка в "Артек": дайте нам книгу ваших рецептов!
"Артеку", кажется, пора выпускать кулинарное приложение.
© пресс-служба МДЦ "Артек"
© пресс-служба МДЦ "Артек"
Мечты про "Артек"
Недавно "Артек" стал принимать детей из новых субъектов России. Кто-то получил путевку в лагерь, а многие приезжают на экскурсии. В знаменитый лагерь недавно приезжали на экскурсию дети из Херсонской и Запорожской областей, отдыхающие в Евпатории.
Каждый из них мечтал увидеть знаменитый "Артек"! На площадке игровых технологий "Время действовать" они смогли попробовать себя в 55 различных специальностях. Выполняли творческие задачи. Гуляли по территории, побывали в разных лагерях Страны детства.
И конечно же, побывали в знаменитой столовой, чтобы увезти с собой парочку рецептов.
А в конце каждый смог загадать желание на капитанском мостике у штурвала в детском лагере "Морской".
Многие дети загадали "лето в "Артеке" в этом году", конечно. И эта мечта может сбыться.
© пресс-служба МДЦ "Артек"
© пресс-служба МДЦ "Артек"
Подъем на Адалары
Самым важным и запомнившимся событием за время, проведенное в Артеке, Даша из Мелитополя и Женя из Луганска называют подъем на скалы Адалары и водружение на них флага России.
Дети и вожатые приплыли на скалы на лодках, поднимались с помощью альпинистского снаряжения. Высота знаменитых скал не маленькая - 50 метров. Для всех детей это был первый такой подъём на скалы в море.
И поднятие флага России под гимн России на этих знаменитых скалах - символическое и очень запоминающееся событие.
- Я очень горжусь. Не каждому в "Артеке" даётся такая возможность. Это был такой важный день для меня, - говорит Даша.
- Это было очень увлекательно! Большой заряд эмоций! - сказал Женя из Луганска. - Такие события мотивируют на поступки.
© пресс-служба МДЦ "Артек"
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© пресс-служба МДЦ "Артек"
© пресс-служба МДЦ "Артек"
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© пресс-служба МДЦ "Артек"
© пресс-служба МДЦ "Артек"
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© пресс-служба МДЦ "Артек"
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© пресс-служба МДЦ "Артек"
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© пресс-служба МДЦ "Артек"
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© пресс-служба МДЦ "Артек"
Дети Херсона в Крыму
За прошлый год в Крыму отдохнули 10.000 детей с новых территорий России - из Херсонской, Запорожской и других областей. Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
На этот год уже выделено 1,4 миллиарда рублей для оздоровления детей в крымских лагерях и санаториях.
И значит, мечты ребят, которые загадывали "лето в "Артеке", станут реальностью.