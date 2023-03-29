Слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - посольство
08:23 29.03.2023 (обновлено: 08:32 29.03.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Посольство РФ в США 29 марта раскритиковало заверения Штатов о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток"
"Прозвучавшие от администрации (США) заверения о полном доверии к "тщательным" разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят", - возмутились в дипмисии.
Там также указали на "фактическую блокировку" совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
"Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.
В сентябре прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.
В сентябре прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.
В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Вчера, 14:15Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – СлуцкийСША предпримут все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с непринятием в Совет безопасности (СБ) ООН российского проекта резолюции по этому вопросу.