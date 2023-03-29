Слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - посольство - 29.03.2023 Украина.ру
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Слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - посольство
Слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - посольство - 29.03.2023 Украина.ру
Слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - посольство
Посольство РФ в США 29 марта раскритиковало заверения Штатов о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток"
2023-03-29T08:23
2023-03-29T08:32
северный поток
новости
сша
посольство
расследование
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"Прозвучавшие от администрации (США) заверения о полном доверии к "тщательным" разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят", - возмутились в дипмисии.Там также указали на "фактическую блокировку" совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование."Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.В сентябре прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
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северный поток, новости, сша, посольство, расследование
Северный поток, Новости, США, посольство, Расследование

Слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - посольство

08:23 29.03.2023 (обновлено: 08:32 29.03.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Посольство РФ в США 29 марта раскритиковало заверения Штатов о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток"
"Прозвучавшие от администрации (США) заверения о полном доверии к "тщательным" разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят", - возмутились в дипмисии.
Там также указали на "фактическую блокировку" совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
"Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.

В сентябре прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.
В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вчера, 14:15
Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – СлуцкийСША предпримут все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с непринятием в Совет безопасности (СБ) ООН российского проекта резолюции по этому вопросу.
 
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