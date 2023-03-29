Байдена встревожило решение России по ядерному оружию - 29.03.2023 Украина.ру
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Байдена встревожило решение России по ядерному оружию
Байдена встревожило решение России по ядерному оружию - 29.03.2023 Украина.ру
Байдена встревожило решение России по ядерному оружию
Президент США Джо Байден признал, что обеспокоен решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передал 28 марта Белый дом
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:12
белоруссия
ядерное
ядерное оружие
новости
джо байден
владимир путин
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"Конечно, я этим обеспокоен", - сказал Байден.Он уточнил, что считает решение президента РФ Владимира Путина "опасным" и "тревожным".На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще 100 размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась "неадекватной реакции ряда стран по решению о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ". По ее словам, в условиях гибридной войны Запада против России наивно рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы.
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белоруссия, ядерное, ядерное оружие, новости, джо байден, владимир путин
Белоруссия, ядерное, Ядерное оружие, Новости, Джо Байден, Владимир Путин

Байдена встревожило решение России по ядерному оружию

08:00 29.03.2023 (обновлено: 08:12 29.03.2023)
 
© commons.wikimedia.orgБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© commons.wikimedia.org
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Президент США Джо Байден признал, что обеспокоен решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передал 28 марта Белый дом
"Конечно, я этим обеспокоен", - сказал Байден.
Он уточнил, что считает решение президента РФ Владимира Путина "опасным" и "тревожным".
На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще 100 размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась "неадекватной реакции ряда стран по решению о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ". По ее словам, в условиях гибридной войны Запада против России наивно рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
07:24
Отчего волнуется Трамп? Российское ядерное оружие в Белоруссии – недвусмысленный намёк США и ПольшеНа фоне рутинных заявлений ЕС о намерении ввести очередные санкции в ответ на планируемое размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, заявление Трампа в стиле "Байден допрыгался, США на пороге ядерного апокалипсиса" выглядят неестественно паническими
 
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