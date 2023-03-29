https://ukraina.ru/20230329/1044813899.html

Байдена встревожило решение России по ядерному оружию

Байдена встревожило решение России по ядерному оружию - 29.03.2023 Украина.ру

Байдена встревожило решение России по ядерному оружию

Президент США Джо Байден признал, что обеспокоен решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передал 28 марта Белый дом

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:12

белоруссия

ядерное

ядерное оружие

новости

джо байден

владимир путин

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"Конечно, я этим обеспокоен", - сказал Байден.Он уточнил, что считает решение президента РФ Владимира Путина "опасным" и "тревожным".На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще 100 размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась "неадекватной реакции ряда стран по решению о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ". По ее словам, в условиях гибридной войны Запада против России наивно рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы.

https://ukraina.ru/20230329/1044812223.html

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белоруссия, ядерное, ядерное оружие, новости, джо байден, владимир путин