Байдена встревожило решение России по ядерному оружию
08:00 29.03.2023 (обновлено: 08:12 29.03.2023)
Президент США Джо Байден признал, что обеспокоен решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передал 28 марта Белый дом
"Конечно, я этим обеспокоен", - сказал Байден.
Он уточнил, что считает решение президента РФ Владимира Путина "опасным" и "тревожным".
На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще 100 размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась "неадекватной реакции ряда стран по решению о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ". По ее словам, в условиях гибридной войны Запада против России наивно рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы.
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