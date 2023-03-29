https://ukraina.ru/20230329/1044784034.html

Электронный купол сработал эффективно и надежно

Электронный купол сработал эффективно и надежно - 29.03.2023 Украина.ру

Электронный купол сработал эффективно и надежно

В ходе спецоперации Вооруженными силами РФ успешно применена стационарная система РЭБ "Поле-21"

2023-03-29T06:43

2023-03-29T06:43

2023-03-29T06:43

геннадий алехин

эксклюзив

сво

рэб

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Пожалуй, впервые с начала специальной военной операции на Украине официальные представители министерства обороны упомянули о стационарной системе РЭБ (радиоэлектронная борьба) под названием "Поле-21". По мнению многих специалистов эта установка уже применялась недавно, когда в конце февраля сразу в пяти регионах России были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов. Об инцидентах с ударными дронами заявляли в Адыгее, Белгороде, Брянской области, Краснодарском крае и Подмосковье. На этот раз украинский ударный беспилотник ТУ-141 "Стриж" был перехвачен и подавлен в Тульской области в районе города Киреевска. Эффективно сработал именно новый комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". До недавнего времени система относилась к числу секретных. В номенклатуре современных отечественных комплексов радиоэлектронной борьбы этот образец играет ключевую и важную роль.Он был разработан в Научно-техническом центре радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ). Основные проектные работы завершились к середине прошлого десятилетия, и в 2016 г. комплекс приняли на вооружение российской армии. Существует модернизированный вариант "Поле-21М", уже присутствующий в войсках, и экспортная версия "Поле-21Э", продвигаемая на международном рынке. "Поле-21" предназначен для противодействия высокоточным вооружениям и другим системам противника, использующим спутниковую навигацию. Задачей этого комплекса является постановка помех и подавление сигналов навигационных спутников. Не имея возможности точного определения своих координат, вражеская ракета, бомба, самолет и т.д. не может решить поставленную боевую задачу. Комплекс построен по модульному принципу, упрощающему его производство и развертывание. Унифицированный модуль "Поля-21" представляет собой радиостанцию Р-340РП, включающую приборную часть и антенные модули. Каждый пост комплекса включает один контейнер с аппаратурой и до трех антенных модулей. Также в состав комплекса входит выносной пульт управления, обеспечивающий контроль над 100 постами. Каждый антенный модуль постановки помех способен подавлять радиосигналы на дальностях не менее 25 км. Энергетический потенциал – 300-1000 Вт. Обеспечивается работа в секторе шириной 125° по азимуту и 25° по углу места. Пост потребляет мощность до 600 Вт. Комплекс способен подавлять сигналы всех существующих навигационных систем.Станции Р-340РП с антеннами размещаются на существующих или на специально возводимых вышках и мачтах подходящей высоты. Также возможно размещение средств комплекса на автомобильной базе. Обеспечивается совместимость с разными средствами энергоснабжения. Связь между компонентами комплекса может поддерживаться по проводным линиям или по радио. Так, в случае монтажа постов на вышках сотовой связи возможно применение GSM-антенн в качестве резервного средства. Штатный способ развертывания и применения комплекса "Поле-21" предусматривает монтаж большого числа модулей на большой площади – с учетом формы и размеров рабочих секторов. При оптимальном размещении один комплекс со 100 антенными постами позволяет перекрыть площадь 150 х 150 км. Над таким районом создается надежный "купол" из помех, исключающий использование спутниковой навигации. Специализированный комплекс, предназначенный для противодействия системам навигации противника, уже нашел свое место в структуре РЭБ российской армии. Постепенно увеличивается количество такой техники; расширяется список эксплуатирующих частей. По мнению разработчиков и специалистов наши вооруженные силы активно развивают и расширяют возможности по противодействию противника – и освоение "Поля-21" становится очередным важным шагом в этом направлении.Комплекс может контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 км. Он позволяет поставить в зоне своей ответственности до сотни постов радиопомех. На одном посту радиопомех может располагаться от 1 до 3 модулей, энергетический потенциал каждого из которых варьируется в диапазоне от 300 до 1000 Вт. Система полностью адаптирована к эксплуатации в различных климатических условиях. Она способна эффективно работать в диапазоне температур от -40 до +50 градусов по Цельсию. Подавляемые приемные средства — сигналы, которые идут по различным спутниковым каналам: GPS (США), Beidou (Китай) и Galileo (Евросоюз). Время передачи команды управления и получения донесения о состоянии и режиме работы поста радиопомех — 3 секунды.После поступления и развертывания "Поля-21" в войсках, появились сообщения о применении таких комплексов в различных учениях. Первыми свою технику использовали специалисты 201-й базы российской армии. Они организовали прикрытие жилой и административной зоны, складов вооружений и позиций зенитных комплексов. В дальнейшем сообщения о применении комплекса "Поле-21" в тех или иных учениях поступали с завидной регулярностью. Эти изделия используются самостоятельно и в связке с другими системами РЭБ разного назначения. Несколько лет назад комплекс прошел боевое крещение в Сирии. Авторитетные эксперты считают, что комплекс "Поле-21", при всех его доказанных преимуществах, не является универсальным – это специализированная система для подавления радиосигналов определенного назначения. Однако он прекрасно справляется со своей задачей, а также отличается высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Кроме того, принцип подавления спутниковой навигации учитывает современные тенденции развития армий и их вооружений. В свою очередь, как отмечает компания, её детище представляет собой унифицированные модули радиопомех "пространственно распределённой системы прикрытия". Воздействие излучения комплекса РЭБ защищает объекты от прицельного применения высокоточного оружия. Таким образом создается "непроницаемый купол", противодействующий "средствам наведения и разведки противника, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам". На театре военных действий "Поле-21" может использоваться с другими средствами радиоэлектронной борьбы: "Борисоглебск-2", "Красуха", "Мурманск-БН", "Житель", "Силок". Единственным недостатком новейшего комплекса РЭБ является постановка помех, от которых в том числе могут пострадать отечественные потребители GPS и ГЛОНАСС.Однако, с точки зрения экспертов, такая проблема актуальна для всех существующих комплексов радиоподавления, поэтому излучение средств радиоэлектронной борьбы применяется только при необходимости отразить атаку заранее обнаруженных в воздушном пространстве объектов."Постоянно создавать такие помехи и поддерживать поле невозможно. Комплекс РЭБ или несколько подобных средств включают на определённый период, когда есть понимание неизбежности атаки с воздуха. Это так называемое целевое воздействие", — пояснил эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы "Аэронет" Эдуард Багдасарян.В целом, как считает аналитик, применение "Поля-21" и других новейших российских комплексов РЭБ — эффективная мера борьбы с БПЛА и высокоточными средствами поражения, часто использующими сигналы спутниковых систем. Воздушные аппараты, которые оснащены средствами автономной навигации, перехватываются другими системами ПВО, говорит Багдасарян. "Не стоит забывать, что РЭБ — это лишь один из нескольких способов борьбы с БПЛА и средствами воздушного нападения со своими преимуществами и недостатками. Просто исторически сложилось так, что Россия обладает весьма внушительным научным заделом и высоким уровнем компетенций в сфере радиоэлектронной борьбы. В этом вопросе РФ — один из мировых лидеров. Речь идёт о наземных и бортовых средствах РЭБ", — отметил Багдасарян.Не только наши специалисты, но и сами военные, несущие боевое дежурство на комплексе считают его "высокоэффективным средством поставки радиопомех". Можно констатировать, что российская инженерная школа никогда не останавливалась в совершенствовании этих вооружений, осознавая их важность на театре военных действий, особенно в контексте развития БПЛА и высокоточных средств поражения. Отечественная промышленность развивала комплексы радиоэлектронной борьбы ещё с советских времён. И сейчас ушла далеко вперёд от западных конкурентов. Во всяком случае, судя по оперативной информации, у стран НАТО нет настолько эффективных систем. "Поле-21М" по праву можно назвать одним из уникальных российских вооружений в системе радиоэлектронной борьбы. И, судя по событиям, связанных с проведением специальной военной операции на Украине, достаточно эффективен и надежен.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230327/1044735829.html

https://ukraina.ru/20230317/1044422155.html

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

геннадий алехин, эксклюзив, сво, рэб, россия, украина, мо рф, сша, нато