Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев - 28.03.2023 Украина.ру
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Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев
Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев - 28.03.2023 Украина.ру
Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова... Украина.ру, 28.03.2023
2023-03-28T13:31
2023-03-28T14:38
перенджиев
россия
украина
сво
белоруссия
польша
сирия
франция
запад
нато
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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру рассказал об отношении европейцев к военным действиям на Украине, о том, как может поменяться ситуация к концу года и о том, с какой целью Россия размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие: 00:31 – Война на истощение: что еще может предпринять Запад против России? 06:10 – Как европейцы оценивают позицию России? 16:30 – Чего ожидать к концу года? 20:50 – О боеспособности польской армии; 23:12 – Зачем Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии? 27:00 – Сирийский опыт.
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перенджиев, россия, украина, сво, белоруссия, польша, сирия, франция, запад, нато, киев, ес, ядерное оружие, видео
Перенджиев, Россия, Украина, СВО, Белоруссия, Польша, Сирия, Франция, Запад, НАТО, Киев, ЕС, Ядерное оружие

Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев

13:31 28.03.2023 (обновлено: 14:38 28.03.2023)
 
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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру рассказал об отношении европейцев к военным действиям на Украине, о том, как может поменяться ситуация к концу года и о том, с какой целью Россия размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие:
00:31 – Война на истощение: что еще может предпринять Запад против России?
06:10 – Как европейцы оценивают позицию России?
16:30 – Чего ожидать к концу года?
20:50 – О боеспособности польской армии;
23:12 – Зачем Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
27:00 – Сирийский опыт.
 
ПеренджиевРоссияУкраинаСВОБелоруссияПольшаСирияФранцияЗападНАТОКиевЕСЯдерное оружие
 
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