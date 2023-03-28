https://ukraina.ru/20230328/1044796575.html
Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев
Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев - 28.03.2023 Украина.ру
Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова... Украина.ру, 28.03.2023
2023-03-28T13:31
2023-03-28T13:31
2023-03-28T14:38
перенджиев
россия
украина
сво
белоруссия
польша
сирия
франция
запад
нато
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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру рассказал об отношении европейцев к военным действиям на Украине, о том, как может поменяться ситуация к концу года и о том, с какой целью Россия размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие: 00:31 – Война на истощение: что еще может предпринять Запад против России? 06:10 – Как европейцы оценивают позицию России? 16:30 – Чего ожидать к концу года? 20:50 – О боеспособности польской армии; 23:12 – Зачем Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии? 27:00 – Сирийский опыт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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