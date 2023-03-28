https://ukraina.ru/20230328/1044796575.html

Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев

Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев - 28.03.2023 Украина.ру

Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова... Украина.ру, 28.03.2023

2023-03-28T13:31

2023-03-28T13:31

2023-03-28T14:38

перенджиев

россия

украина

сво

белоруссия

польша

сирия

франция

запад

нато

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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру рассказал об отношении европейцев к военным действиям на Украине, о том, как может поменяться ситуация к концу года и о том, с какой целью Россия размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие: 00:31 – Война на истощение: что еще может предпринять Запад против России? 06:10 – Как европейцы оценивают позицию России? 16:30 – Чего ожидать к концу года? 20:50 – О боеспособности польской армии; 23:12 – Зачем Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии? 27:00 – Сирийский опыт.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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