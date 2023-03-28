https://ukraina.ru/20230328/1044794222.html

Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и Чернигове

Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и Чернигове - 28.03.2023 Украина.ру

Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и Чернигове

Украинские власти намерены через суд обвинить монахов канонической Украинской православной церковки (УПЦ) в блокировке передачи государству одного из храмов Почаевской Свято-Успенской Лавры. Об этом 28 марта сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Еspreso.tv

2023-03-28T13:03

2023-03-28T13:03

2023-03-28T13:06

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"У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника УПЦ МП: он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма. Мы вынуждены подавать в суд и возвращать себе управление государственным имуществом", - сказал Тканченко.Министр культуры отметил, что истек срок действия соглашений и в других церквях, в частности на территории Черниговского заповедника. Он добавил, что власти намерены последовательно действовать и с другими объектами.Договор аренды Почаевской лавры заключен до 2052 года, несмотря на это, 16 февраля состоялось заседание рабочей группы, изучающей правомерность использования комплекса построек Почаевской лавры монахами УПЦ.В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта.Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины".В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

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упц, храм, лавра, новости, церковь