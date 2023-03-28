https://ukraina.ru/20230328/1044788150.html

"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки

"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки - 28.03.2023 Украина.ру

"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки

Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической. Об этом 28 марта заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

2023-03-28T11:48

2023-03-28T11:48

2023-03-28T12:06

авдеевка

денис пушилин

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"Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет, и мы знаем, с чем это связано, на въезд в город гражданских, волонтеров, журналистов. То есть уже в город никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Таким образом мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами", - сказал Пушилин.По его словам, российские силы продолжают улучшать позиции в городе.Авдеевка - подконтрольный Киеву населенный пункт в ДНР. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. С территории Авдеевки украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.

https://ukraina.ru/20230327/1044772314.html

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авдеевка, денис пушилин, всу, новости, ситуация, войска