"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки
11:48 28.03.2023 (обновлено: 12:06 28.03.2023)
Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической. Об этом 28 марта заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет, и мы знаем, с чем это связано, на въезд в город гражданских, волонтеров, журналистов. То есть уже в город никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Таким образом мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами", - сказал Пушилин.
По его словам, российские силы продолжают улучшать позиции в городе.
"Ситуация развивается достаточно стремительно. Там первый (Донецкий) армейский корпус показывает хорошие результаты, там ребята с разных направлений. Ребята ценой больших усилий приближают ситуацию, когда Авдеевка будет освобождаться уже более интенсивными темпами", - рассказал врио главы республики.
Авдеевка - подконтрольный Киеву населенный пункт в ДНР. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. С территории Авдеевки украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.