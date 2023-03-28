"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки - 28.03.2023 Украина.ру
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"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки
"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки - 28.03.2023 Украина.ру
"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки
Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической. Об этом 28 марта заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2023-03-28T11:48
2023-03-28T12:06
авдеевка
денис пушилин
всу
новости
ситуация
войска
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"Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет, и мы знаем, с чем это связано, на въезд в город гражданских, волонтеров, журналистов. То есть уже в город никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Таким образом мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами", - сказал Пушилин.По его словам, российские силы продолжают улучшать позиции в городе.Авдеевка - подконтрольный Киеву населенный пункт в ДНР. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. С территории Авдеевки украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.
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авдеевка, денис пушилин, всу, новости, ситуация, войска
Авдеевка, Денис Пушилин, ВСУ, Новости, ситуация, войска

"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки

11:48 28.03.2023 (обновлено: 12:06 28.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Ситуация в Авдеевке для украинских войск близка к критической. Об этом 28 марта заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет, и мы знаем, с чем это связано, на въезд в город гражданских, волонтеров, журналистов. То есть уже в город никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Таким образом мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами", - сказал Пушилин.
По его словам, российские силы продолжают улучшать позиции в городе.

"Ситуация развивается достаточно стремительно. Там первый (Донецкий) армейский корпус показывает хорошие результаты, там ребята с разных направлений. Ребята ценой больших усилий приближают ситуацию, когда Авдеевка будет освобождаться уже более интенсивными темпами", - рассказал врио главы республики.

Авдеевка - подконтрольный Киеву населенный пункт в ДНР. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. С территории Авдеевки украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.
украинский миномётный расчёт - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Ужесточение мобилизации, Авдеевку закрывают. Итоги 27 марта на УкраинеГлава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия анонсировал ужесточение мобилизации на Украине. Журналистам и волонтёрам закрыли доступ в Авдеевку
 
АвдеевкаДенис ПушилинВСУНовостиситуациявойска
 
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