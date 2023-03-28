https://ukraina.ru/20230328/1044784530.html

Уничтожение братских могил и подготовка провокаций против Приднестровья. Что происходит в Виннице

Уничтожение братских могил и подготовка провокаций против Приднестровья. Что происходит в Виннице - 28.03.2023 Украина.ру

Уничтожение братских могил и подготовка провокаций против Приднестровья. Что происходит в Виннице

В Виннице в эти дни гостит делегация из Швейцарии, которую мэр города Сергей Моргунов пытается развести на деньги, представляя план "послевоенного восстановления города", хотя там боевых действий и не было

2023-03-28T10:41

2023-03-28T10:41

2023-03-28T12:26

дмитрий ковалевич

эксклюзив

винница

украина

братские могилы

швейцария

мэр

приднестровье

винницкая область

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Сейчас редкий украинский чиновник или депутат не пытается высосать из европейцев финансовую помощь, рассказывая о своих планах строительства «Нью-Васюков».Швейцарцы из Агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) лишь одобрительно покивали головами, пообещав представить у себя на родине план мэра Винницы в надежде, что там найдутся инвесторы. Мэр Винницы также не упустил возможности попросить у швейцарцев денег на реинтеграцию внутренне перемещенных лиц.На Украине реинтеграция беженцев из восточных регионов предполагает в первую очередь промывку мозгов националистическими мифами и русофобией, но власти хотели бы, чтобы за это и платили щедрые богатые европейцы. Пока что швейцарцы решили поставить в Винницу списанные трамваи из Цюриха. Губернатор Винницкой области Сергей Борзов у швейцарцев просил денег на медицинское оборудование, так как область стала, по его словам, «медицинским хабом», где проходят реабилитацию тысячи раненых военнослужащих ВСУ.Планы по восстановлению Винницы в реальности пока ограничены государственным вандализмом. В центре города сейчас раскапывают братскую могилу, погибших в Гражданскую и Великую отечественную войну. В прошлом году на центральной Европейской площади снесли скульптурную композицию с красноармейцами над братской могилой, затем уничтожили плиты с именами погибших. Сейчас же происходит эксгумация останков.В Винницкой области продолжаются активные поиски инакомыслящих, не разделяющих идеи украинского национализма. Особую активность проявляют так называемые дружинники в сельской местности, самостоятельно задерживающие всех подозрительных граждан. Только в селе Вапнярка группа националистов в составе 30 человек организовала «Корпус оперативного реагирования села». На днях они отчитались в задержании 80 «коллаборантов» в относительно небольшом селе. Некоторые у них вызывали подозрение тем, что фотографировались возле вокзала, некоторые — тем, что говорили по телефону на русском языке. Единственное, что удручает группу националистов, — большинство задержанных «коллаборантов» полиция и СБУ вскоре отпускали.На днях в Виннице на два года посадили в тюрьму местную жительницу, которую тоже записали в «коллаборанты». Её вина заключалась в том, что в 2019 году она лайкала в соцсети фото своего родственника, который является военнослужащим ВС РФ, а также была подписана на российские группы.С началом весны и потепления через Винницу потянулись беглецы от «могилизации». Некоторые уже открыли «купальный сезон», пытаясь переплыть Днестр в водолазных костюмах. Другие пользуются услугами контрабандистов. Место в резиновой лодке, на которых местные дельцы переправляют беглецов, уже стоит здесь от $ 5000 до 10 000.С 22 марта в приграничных районах Винницкой области указом главнокомандующего ВСУ запретили работу всех СМИ даже при условии аккредитации. Аналогичную зону ввели и в соседней Одесской области. Такой повышенный режим секретности может предшествовать вооруженным провокациям протии Приднестровья. Еще с февраля местные каналы сообщали о концентрации войск вдоль границы с Приднестровьем. Украинские телеграм-каналы также сообщали, что в этом регионе тренируется так называемый батальон «Свободное Приднестровье» имени одного из лидеров украинских нацистов Дмитрия Корчинского. Боевики Корчинского специализируются преимущественно на проведении терактов и действуют в составе диверсионных групп.В середине марта в Винницкой области началась и посевная кампания. В этом году аграрии области решили сделать основной упор на выращивание сахарной свеклы. Ее посевы увеличивают на 30%. В советские времена Винницкую область иногда называли «сахарным Донбассом», так как здесь сконцентрирована основная масса сахарных заводов. Сейчас в области производится каждый четвертый килограмм сахара на Украине. С топливом и удобрениями местным аграриям обещают помочь западные спонсоры, но в Виннице, как и в других областях, тоже остро стоит проблема нехватки квалифицированных рабочих, поскольку трактористов и механизаторов мобилизовали в ряды ВСУ.

https://ukraina.ru/20230325/1044705811.html

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, винница, украина, братские могилы, швейцария, мэр, приднестровье, винницкая область