Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей - 28.03.2023 Украина.ру
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Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей
Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей - 28.03.2023 Украина.ру
Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей
На Украине заявили, что новое поколение истребителей дает России все большее доминирование в небе в зоне конфликта. Об этом 27 марта сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника
2023-03-28T09:39
2023-03-28T09:39
новости
украина
истребители
россия
чиновник
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По его словам, доминирование сил РФ усиливается после того, как Россия заменила более старые модели современными Су-35.Телеканал отмечает, что такие изменения могут вызвать беспокойство Вашингтона и его союзников.Чиновник также добавил, что Киев "не имеет возможностей" противостоять такой технике РФ в воздухе.
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новости, украина, истребители, россия, чиновник
Новости, Украина, истребители, Россия, чиновник

Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей

09:39 28.03.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДва дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
© Министерство обороны РФ
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На Украине заявили, что новое поколение истребителей дает России все большее доминирование в небе в зоне конфликта. Об этом 27 марта сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника
По его словам, доминирование сил РФ усиливается после того, как Россия заменила более старые модели современными Су-35.
Телеканал отмечает, что такие изменения могут вызвать беспокойство Вашингтона и его союзников.
Чиновник также добавил, что Киев "не имеет возможностей" противостоять такой технике РФ в воздухе.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Вчера, 10:59
Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД ПольшиВаршава не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Такое заявление 26 марта сделал заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM
 
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