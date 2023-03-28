https://ukraina.ru/20230328/1044783199.html
Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей
Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей - 28.03.2023 Украина.ру
Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей
На Украине заявили, что новое поколение истребителей дает России все большее доминирование в небе в зоне конфликта. Об этом 27 марта сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника
2023-03-28T09:39
2023-03-28T09:39
2023-03-28T09:39
новости
украина
истребители
россия
чиновник
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По его словам, доминирование сил РФ усиливается после того, как Россия заменила более старые модели современными Су-35.Телеканал отмечает, что такие изменения могут вызвать беспокойство Вашингтона и его союзников.Чиновник также добавил, что Киев "не имеет возможностей" противостоять такой технике РФ в воздухе.
https://ukraina.ru/20230327/1044749527.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, истребители, россия, чиновник
Новости, Украина, истребители, Россия, чиновник
Украинский чиновник заявил о доминировании российских истребителей
На Украине заявили, что новое поколение истребителей дает России все большее доминирование в небе в зоне конфликта. Об этом 27 марта сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника