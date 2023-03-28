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Предательство элит — родовая черта и трагедия независимой Украины

Предательство элит — родовая черта и трагедия независимой Украины - 28.03.2023 Украина.ру

Предательство элит — родовая черта и трагедия независимой Украины

Среда, 29 марта 2023 года, действительно может стать судным днем для канонического украинского православия, представленного Украинской православной церковью (УПЦ), которая недавно еще раз сама отказалась от духовных связей с Московским патриархатом и, следовательно, от опознавательной приставки МП

2023-03-28T08:51

2023-03-28T08:51

2023-03-28T11:22

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упц

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Монахов и все высшее духовенство УПЦ выселят, буквально выпрут насильно из Киево-Печерской лавры, которая была их центром и извечным местом силы и которая теперь через лапы неонацистского государства президента Владимира Зеленского перейдет, скорее всего, в лапы Православной церкви Украины (ПЦУ), мало кем признанного в мировом православии, а значит, неканонического, но получившего томос о полуавтокефалии из рук Вселенского патриарха Варфоломея раскольничьего эрзац-церковного объединения.И во всей этой однозначно печальной и зубодробительной для духовного здоровья украинских православных истории важны два решающих обстоятельства. Во-первых, УПЦ сама отказалась от связей с матерью-церковью — Русской православной церковью (РПЦ) и Московским патриархатом. Под очень и очень благовидным предлогом: якобы для того, чтобы сохранить церковь и продолжить окормлять украинских православных, то есть таким образом — предательством и соглашательством — защищать их духовно-религиозные интересы. То есть УПЦ благими намерениями сама вымостила себе дорогу в ад. Как всегда при таких раскладах и случается.Во-вторых, УПЦ при неонацистском режиме Зеленского последней повторила путь всех инакомыслящих, кто еще потенциально мог не согласиться с проводимым курсом государства. После разгрома и погрома УПЦ на Украине уже не останется ни одной организованной, я подчеркиваю, ОРГАНИЗОВАННОЙ силы, которая смогла бы противостоять неонацистской чуме, захватившей страну. Но УПЦ не смогла, согласилась, стала договариваться с дьяволом и устремилась в преисподнюю...И что самое удивительное: УПЦ практически шаг за шагом повторила путь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), последней более-менее организованной политической оппозиции на Украине. После начала спецвоенной операции (СВО) России по приведению Украины в адекватное состояние ОПЗЖ треснула, как гнилая тыква, на умеренных и непримиримых. Первых возглавил Юрий Бойко, вторых — Виктор Медведчук, который недавно в интервью российскому Первому каналу грустно констатировал по поводу Бойко: Точно так же жестко сказал Медведчук и в адрес тех, кто сегодня солидаризовался с Бойко: «Многие из тех, кто сегодня голосует в угоду власти Зеленского, — они сегодня подчиняются этому диктату, являются соучастниками этой преступной политики в отношении украинского народа. Они могли бы не прийти в парламент. Не голосовать за предлагаемые решения. Но они приходят и голосуют. Мне стыдно за них. Эти люди работали рядом со мной, а перешли в стан врага и выполнят все, что приказано даже не Зеленский и его кликой, а Западом в режиме внешнего управления Украиной».А ведь еще совсем недавно именно Медведчук, как козла на веревочке, возил Бойко за собой в Москву — договариваться о снижении цен на российские энергоносители для Украины, водил его по высоким кабинетам, представлял как перспективную фигуру. И чтобы, значит, таким образом соблазнить и запудрить мозги и бизнесу, ориентированному на ОПЗЖ, и рядовым избирателям.Все дело в том, что, как известно, ОПЗЖ всегда эксплуатировала, спекулировала на любви к России и манипулировала взглядами своего электората якобы пророссийской позицией. То есть ориентацией на более тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией. При этом партия якобы была скептически настроена к евроинтеграции, на которую до сих пор молятся все укропатриоты и укродемократы, а неонацисты Зеленского взялись проводить в жизнь железной рукой и кровавыми репрессиями против всех недовольных и несогласных.Но, как говорит признанный златоуст украинского ораторского искусства, мэр Киева Виталий Кличко, Бойко сам себя «окрасил в те цвета, в которые окрасил». Вот что Бойко сказал после начала СВО: «Отношений с Россией никогда не будет, потому что то, что натворили, без преувеличения сказать, 24 февраля, когда в 4 утра напали вероломно на страну, напали, бомбя ее, бомбя города, мирных жителей, — это не прощается. Что касается Запада, то отношения будут строиться, наверное, прагматично, потому что Запад понимает всю ответственность и должен оказать нам существенную помощь для того, чтобы было восстановление».А чтобы «восстановление Украины», разумеется, с помощью Запада было еще быстрее и существеннее, Бойко похвастался, что успел вывезти и передать на нужды ВСУ взрывчатку, которая находилась в его родном городе Рубежное, уже освобожденном российской армией:И точно так же Бойко публично и за дополнительные коржики предал своих товарищей по партии и просто оппозиционно настроенных к Зеленскому: «Сегодня 24 февраля разделило политиков на две части. Все те, кто со мной остался в зале, работал с этого дня над принятием законов, которые обеспечивают возможность нашей стране выстоять, — они все остались, они работают на Украину и борются с российской агрессией. Те, кто покинул страну 24 февраля, для нас не существуют. И наша группа поддерживает забрать мандаты у тех людей, которые 24 февраля бежали из страны. Это наша позиция, и мы ее будем придерживаться».Это он сказал в адрес Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова, когда режим Зеленского лишал из депутатства и окончательно выдавливал с Украины, лишая гражданства и Родины.Но чтобы понять, что произошло и с ОПЗЖ, и с УПЦ, и с десятками других организаций и отдельных политиков и общественных деятелей, которые не согласны с узурпацией власти режимом Зеленского и нацификацией всей жизни страны и общества, однозначно нужно учитывать три фактора, кардинально повлиявших на их судьбу и будущее всей Украины.Первое — это, конечно же, разрешение внешних кураторов неонацистского режима Зеленского на эту самую узурпацию власти самым жесткими и недемократичными методами. И, разумеется, на такую же зачистку всего оппозиционного поля и вообще всех недовольных. В зародыше. От СМИ и политических партий, общественных движений и даже протестующих одиночек, брезгливо относящихся к любым организованным оппоструктурам в украинских реалиях приспособленчества и общей атмосфере сплошного предательства и двурушничества.Западу нежен был на Украине покорный и на все согласный и готовый инструмент, и Зеленский этот сигнал понял. И выполнил все преотлично: и власть узурпировал, подмяв под себя все ветви и институты власти. И более-менее организованную и заявившую о себе оппозицию зачистив и загнав под плинтус, как сейчас кажется, безвозвратно. Более 95% официальной поддержки курса президента — такое в последний раз на этой земле снилось при коммунистах, когда народ якобы поддерживал с такими показателями блок партийных и беспартийных.Второе, что нужно понять, — это, как уже было отмечено, готовность большинства оппозиции и всех инакомыслящих к предательству и соглашательству с властями. Любой оппозиции с любыми властями. На Украине это называется «конструктивная оппозиция»: тут борюсь, а тут селедочку в протестные прокламации заворачиваю. Так коммунисты профукали страну националистам, так националисты уступили страну олигархам, так сегодня неонацисты добивают последние очаги сопротивления и коммунистов, и олигархов, и даже трезвомыслящих патриотов, и даже националистов, которые понимают, что с неонацизмом и войной страна катится в пропасть.И, наконец, третье — это две полуанекдотичные, но очень правильные, часто повторяющиеся, можно даже сказать ментальные особенности любого украинского инакомыслия на протяжении веков, когда существует любое политической или общественное движение на той территории, которая сегодня именуется Украиной.Первая особенность сводится к формуле «два украинца — три гетмана». И говорит о тупой амбициозности и властной жадности украинских элитариев, за личные коврижки для себя готовых на все. Практически все договоренности о совместной работе политиков на Украине обычно заканчивались амбициозными ссорами, предательством друг друга в погоне за личной выгодой.Вторая особенность, разъедающая любое политобразование на Украине, звучит еще экзотичнее, но от этого не менее правдиво: «Три украинца — это партизанский отряд из командира, комиссара и предателя».Вся история Украины — не только независимой, но и той земли, которая еще не называлась Украиной, но те, кого потом назовут «украинцами», на ней жили, — это история предательств ее элиты. Ну как элиты... Той публики, которая в других странах становилась элитой и выводила эти страны сначала к независимости, а потом и к более-менее процветающему независимому существованию.Украине с такой элитой всегда не везло. И в XVII–XVIII веках после первого гетмана Богдана Хмельницкого, когда можно начинать говорить об украинской государственности, и последнего — Кирилла Разумовского, который сам верой и правдой служил императорскому дому Гольштейн-Готторп-Романовых и которому аж бегом последовала вся украинская шляхта, в 1785 году уравненная в правах с российскими дворянами. За дворянство, как потом написал Тарас Шевченко, «славных прадедов великих правнуки поганые» продали «нэньку» легко и непринужденно.Так называемой элите Украины всегда были присущи три главные и во всем взаимосвязанные черты, которые и не позволили ей сделать Украину нормальным государством ни в прошлые века, ни сейчас:— продажность. Это когда любые интересы, а в первую очередь государственные и общественные ставились ниже личных и приносились в году тому, кто за предательство больше платит;— склонность к предательству. Врожденная, можно даже сказать, ментальная, вызванная тем, что за всю историю Украины можно было и выжить, и пожить сладко и припеваючи, только примкнув к сильному завоевателю (полякам, туркам, литвинам, крымским татарам, потом немцам) или покровителю (как русским после Переяславской рады 1654 года). Продажность однозначно вела к предательству;— нестойкость во взглядах и действиях. Украинские элитарии (какое же мерзкое словосочетание) никогда не могли до конца отстоять ни свою точку зрения, ни свои же взгляды. Они (взгляды) всегда менялись в зависимости от тугости мошны соблазнителя.А раз так, то находящиеся при власти украинские политики никогда не могли защитить интересы Украины, потому что они их не понимали. И не могли понять, потому что взглядов этих у них не было — они их (взгляды) в зависимости от заказа меняли за деньги, статус, почести и т. д. и т. п.И тут, как вы понимаете, даже добавлять нечего. Это дипломатам язык даден, чтобы скрывать мысли, а у предателя, двурушника и прилипалы язык служит пропуском в лучшую жизнь через межъягодичное пространство нового хозяина.Но все украинские соглашатели и предатели надеются всплыть — вот в чем закавыка. Они исходят из того, что общий лозунг предателей «вовремя передать — это не предать, а предвидеть», и на Украине, и в России будет понят. И что их простят, как не раз и бывало до этого.

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украина, эксклюзив, упц, виктор медведчук, опзж, россия, спецоперация